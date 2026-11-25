Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στο EuroCup Women, σημειώνοντας μια εμφατική νίκη επί της Σλέζα Βρότσλαβ με σκορ 100-67. Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με τις «ερυθρόλευκες» να καταγράφουν το δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα. Η επικράτηση αυτή επιβεβαίωσε την αγωνιστική τους φόρμα και την αποφασιστικότητα να προχωρήσουν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Εντυπωσιακή επικράτηση επί της Σλέζα Βρότσλαβ

Οι «ερυθρόλευκες» παρουσιάστηκαν ασταμάτητες για ακόμη μία αναμέτρηση, επιδεικνύοντας κυριαρχία στο παρκέ και κατακτώντας μια εμφατική νίκη με τελικό σκορ 100-67 επί της Σλέζα Βρότσλαβ. Η αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής του EuroCup Women βρήκε τον Ολυμπιακό σε εξαιρετική κατάσταση, προσθέτοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην πορεία του στη διοργάνωση. Η ομάδα έδειξε από την αρχή την πρόθεσή της να επιβάλει τον ρυθμό της και να φτάσει στη νίκη.

Η διαφορά των 33 πόντων (100-67) αντικατοπτρίζει πλήρως την ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων» έναντι της αντιπάλου τους. Αυτή η επικράτηση αποτελεί το δεύτερο διαδοχικό θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό, γεγονός που ενισχύει την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση των παικτριών ενόψει των επόμενων αγώνων. Η συνέπεια στην απόδοση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της φετινής πορείας της ομάδας.

Η κομβική συμβολή της Ελεάννας Χριστινάκη

Στην αναμέτρηση κόντρα στη Σλέζα Βρότσλαβ, η Ελεάννα Χριστινάκη ξεχώρισε με την απόδοσή της, πραγματοποιώντας μια γεμάτη εμφάνιση που συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτηση του Ολυμπιακού. Η Ελληνίδα αθλήτρια αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ της αναμέτρησης, σημειώνοντας συνολικά 21 πόντους. Η ικανότητά της να σκοράρει και να δημιουργεί φάσεις ήταν εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι πόντοι που σημείωσε η Χριστινάκη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του υψηλού σκορ των 100 πόντων από τον Ολυμπιακό. Η παρουσία της στο παρκέ ήταν κομβική, προσφέροντας λύσεις στην επίθεση και συμβάλλοντας στην επιβολή του ρυθμού των «ερυθρόλευκων». Η συνεισφορά της υπογραμμίζει τη σημασία των ατομικών επιδόσεων στην ομαδική επιτυχία.

Εξασφαλισμένη πρόκριση στην επόμενη φάση

Πριν καν την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της φάσης των ομίλων, οι «ερυθρόλευκες» έχουν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του EuroCup Women. Η πρόκριση στα νοκ άουτ είχε επιτευχθεί από την προηγούμενη αγωνιστική, όταν ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια σημαντική νίκη στην έδρα της Φερόλ. Αυτό το επίτευγμα δίνει στην ομάδα τη δυνατότητα να προσεγγίσει τους επόμενους αγώνες με λιγότερο άγχος και να προετοιμαστεί στρατηγικά για τις προκλήσεις που ακολουθούν.

Η πρόωρη εξασφάλιση της πρόκρισης αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Ολυμπιακό, αναδεικνύοντας την σταθερή του πορεία και την αποτελεσματικότητα του αγωνιστικού του πλάνου. Η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θέτοντας γερές βάσεις για μια επιτυχημένη συνέχεια στα νοκ άουτ παιχνίδια. Η νίκη επί της Φερόλ ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Επόμενη εκτός έδρας δοκιμασία στη Μερσίν

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο EuroCup Women περιλαμβάνει πλέον μία ακόμη εκτός έδρας δοκιμασία, καθώς η ομάδα θα αντιμετωπίσει τη Μερσίν. Ο αγώνας αυτός έχει οριστεί για τις 3 Δεκεμβρίου, αποτελώντας την επόμενη πρόκληση για τις «ερυθρόλευκες» στην ευρωπαϊκή τους διαδρομή. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην έδρα της Μερσίν, απαιτώντας από τον Ολυμπιακό να δείξει την ίδια συγκέντρωση και απόδοση που επέδειξε στους προηγούμενους αγώνες.

Το τζάμπολ για την αναμέτρηση με τη Μερσίν είναι προγραμματισμένο για τις 19:00. Ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να συνεχίσει το θετικό του σερί και να διατηρήσει την αγωνιστική του φόρμα και σε αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση. Η ομάδα θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει την ψυχολογική ώθηση από την εξασφαλισμένη πρόκριση, με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα στην πορεία της στο EuroCup Women.

Με πληροφορίες από: Athletiko