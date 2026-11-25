Ο Παναθηναϊκός έκανε αποφασιστικό βήμα στο Μετς για την πρόκριση στις «16» του CEV Challenge Cup

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ της Κορόνα Μπρασόφ σε αγώνα που διεξήχθη στο Μετς, εξασφαλίζοντας ένα ισχυρό προβάδισμα για την πρόκριση στις «16» του CEV Challenge Cup γυναικών. Οι «πράσινες» πήραν τη νίκη με επιμέρους σκορ 25-12, 25-15 και 25-13, και πλέον χρειάζονται μόλις δύο σετ στον επαναληπτικό αγώνα που θα διεξαχθεί στη Ρουμανία.

Η επικράτηση στο Μετς

Η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι έδειξε από νωρίς την κυριαρχία της στον πρώτο αγώνα, παίρνοντας τον έλεγχο και των τριών σετ. Η εμφάνιση στο Μετς ήταν καθοριστική, δίνοντας στον Παναθηναϊκό ένα σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Θυμίζεται ότι οι «πράσινες» είχαν προκριθεί στη φάση των «32» του θεσμού με δύο νίκες απέναντι σε μία άλλη ρουμανική ομάδα, την CSM Βουκουρεστίου, δείχνοντας τη δυναμική τους απέναντι σε αντιπάλους από την ίδια χώρα.

Οι πρωταγωνίστριες του αγώνα

Στον αγώνα κόντρα στην Κορόνα Μπρασόφ, αρκετές αθλήτριες του Παναθηναϊκού ξεχώρισαν για την απόδοσή τους. Η Μόνικα Λαμπκόφσκα σημείωσε 12 πόντους, αποτελώντας μία από τις κύριες επιθετικές αιχμές της ομάδας.

Η Μικάιλα Γουάιτ συνέβαλε με 11 πόντους, ενώ η Γκαμπριέλα Ορβόσοβα πρόσθεσε 9 πόντους, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική παραγωγή της αθηναϊκής ομάδας και συμβάλλοντας στην άνετη επικράτηση.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Στο πρώτο σετ, η Κορόνα Μπρασόφ κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ μέχρι το 4-3. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, κερδίζοντας τους επόμενους τρεις πόντους και αναγκάζοντας τις φιλοξενούμενες να καλέσουν τάιμ άουτ στο 7-3.

Η Ορβόσοβα βρήκε το μπλοκ άουτ για το 9-4 και τη γραμμή για το 10-5, ενώ η Κωνσταντινίδου έπαιξε σε πρώτο χρόνο με την Τίμερμαν για το 11-5. Με ένα νέο σερί τριών πόντων, οι «πράσινες» ξέφυγαν με 15-6. Η Γουάιτ χτύπησε στη μικρή διαγώνιο για το 20-11 και το μπλοκ ανέβασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό, φτάνοντας το 21-11. Από το 21-12, η Παπανδρέου πέτυχε δύο διαδοχικούς άσους, κλείνοντας το πρώτο σετ με 25-12.

Το δεύτερο σετ και η αντίδραση της Κορόνα

Στο δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 8-3 και έφτασε στο 13-5 με άσο της Λαμπκόφσκα, η οποία ολοκλήρωσε ένα σερί 4-0. Η Κορόνα, όμως, αντέδρασε, παίρνοντας τους επόμενους πέντε πόντους και μειώνοντας σε 13-10, γεγονός που οδήγησε τον προπονητή Κιαπίνι να καλέσει τάιμ άουτ στο 13-9.

Οι «πράσινες» απάντησαν με ένα δικό τους σερί 5-0. Η Κωνσταντινίδου αιφνιδίασε τη ρουμανική άμυνα για το 15-10, ενώ οι Γουάιτ και Παπανδρέου έστησαν διπλό μπλοκ για το 17-10. Ένα ακόμη μπλοκ έφερε το σκορ στο 18-10.

Η Τίμερμαν και η Λαμπκόφσκα έγραψαν με διπλό μπλοκ το 22-13 και η Ορβόσοβα χτύπησε στη μικρή διαγώνιο για το 23-13. Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε σετ μπολ στο 24-15 με την Ηλιοπούλου στο σερβίς και έκανε το 2-0 στα σετ με 25-15.

Το τελικό χτύπημα στο τρίτο σετ

Στην αρχή του τρίτου σετ, η Κορόνα προηγήθηκε με 5-3. Ωστόσο, η Παπανδρέου ισοφάρισε με άσο σε 6-6 και ο Παναθηναϊκός άρχισε να ξεφεύγει από το 11-8.

Η Λαμπκόφσκα έκανε το 12-8 με μπλοκ και πέρασε στο σερβίς, όπου πέτυχε δύο άσους σε ένα εντυπωσιακό σερί 9-0 που έφερε το σκορ στο 20-8. Ένα χαμένο σερβίς της Κορόνα έδωσε στις «πράσινες» το ματς μπολ στο 24-13, και η επόμενη επίθεση των φιλοξενούμενων κατέληξε άουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 25-13 και το 3-0 σετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko