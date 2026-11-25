Απορρίφθηκε το αίτημα που είχε καταθέσει η ΠΑΕ ΑΕΚ για επανεξέταση της κόκκινης κάρτας που είχε δεχθεί ο προπονητής της, Μάρκο Νίκολιτς. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι ο Σέρβος τεχνικός δεν θα μπορέσει να καθίσει στον πάγκο της ομάδας του στο επερχόμενο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Η «Ένωση» εξέφρασε την έντονη διαφωνία της με την εξέλιξη, τονίζοντας πως η ποινή δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς.

Η απόφαση για την κόκκινη κάρτα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ προχώρησε την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, σε ακρόαση, ζητώντας την επανεξέταση της αποβολής του Μάρκο Νίκολιτς. Το αίτημα της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, ωστόσο, απορρίφθηκε από τα αρμόδια όργανα.

Η κόκκινη κάρτα είχε επιβληθεί στον Σέρβο προπονητή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την Καλαμάτα. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη στη Νίκαια, στο πλαίσιο του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Νίκολιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η επίσημη τοποθέτηση της ΑΕΚ

Μετά την απόρριψη του αιτήματος, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε επίσημη τοποθέτηση, εκφράζοντας με αιχμηρό τρόπο τη διαφωνία της. Στην ανακοίνωσή της, η «Ένωση» ανέφερε χαρακτηριστικά: «Για την αποβολή του προπονητή μας Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προέβη σήμερα 25 Νοεμβρίου σε ακρόαση και το αίτημά μας απερρίφθη».

Η τοποθέτηση της ΑΕΚ συνέχισε με μια έντονη διατύπωση, υπογραμμίζοντας: «Η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την πεποίθηση της ομάδας ότι η απόφαση ήταν άδικη και αβάσιμη.

Το χρονικό της αποβολής

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με την Καλαμάτα σε μια στιγμή έντασης. Όπως ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός τόνισε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, η αποβολή του συνέβη την ώρα που φώναζε στον Θωμά Στρακόσια.

Ο προπονητής της ΑΕΚ ζητούσε από τον Στρακόσια να πετάξει την μπάλα έξω από τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να γίνει η προγραμματισμένη αλλαγή του ποδοσφαιριστή Γκατσίνοβιτς, γεγονός που οδήγησε στην αντίδραση του διαιτητή και στην απευθείας κόκκινη κάρτα.

Οι συνέπειες για τον Σέρβο τεχνικό

Η απόρριψη του αιτήματος της ΑΕΚ έχει άμεσες συνέπειες για τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος προπονητής έχει τιμωρηθεί με ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής, η οποία πλέον είναι οριστική.

Δεδομένου ότι η ποινή αφορά μία αγωνιστική και το αίτημα επανεξέτασης απορρίφθηκε, δεν τίθεται θέμα άσκησης έφεσης. Ως εκ τούτου, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει το δικαίωμα να βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ στο προσεχές ντέρμπι. Το σημαντικό αυτό παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς την παρουσία του προπονητή της στον πάγκο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko