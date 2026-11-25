Η Ελλάδα εξασφάλισε την πρόκρισή της από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 και πλέον στρέφει την προσοχή της στις αναμετρήσεις των νοκ-άουτ. Η εθνική ομάδα των παίδων κατάφερε να κλείσει μια θέση στους «32» της διοργάνωσης, μετά από μια επιτυχημένη πορεία στον όμιλό της. Η φάση των «32» είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το διήμερο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, με την αγωνία να κορυφώνεται για τον επόμενο αντίπαλο.

Η επιτυχημένη πορεία της εθνικής παίδων

Η Εθνική Παίδων επέδειξε αξιοσημείωτη απόδοση κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Η ομάδα κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση της στους «32» της διοργάνωσης, σημειώνοντας σημαντικές νίκες που της επέτρεψαν να προχωρήσει στην επόμενη φάση.

Συγκεκριμένα, η ελληνική ομάδα κατέγραψε νίκες απέναντι στις εθνικές ομάδες της Αιγύπτου και του Παναμά, δείχνοντας τις δυνατότητές της από νωρίς. Η πορεία της στον όμιλο ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή ανατροπή στην τελευταία αγωνιστική, όπου επικράτησε κόντρα στο Κατάρ. Αυτό το αποτέλεσμα της χάρισε την πρωτιά του ομίλου, την οποία κατέλαβε ως απόλυτη, διασφαλίζοντας έτσι μια καλύτερη θέση ενόψει των νοκ-άουτ αναμετρήσεων.

Οι επόμενες προκλήσεις: Η φάση των «32»

Με την πρόκριση εξασφαλισμένη και την πρωτιά του ομίλου στις αποσκευές της, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη έχει πλέον στραμμένο το βλέμμα της στις προκλήσεις που φέρνουν τα νοκ-άουτ παιχνίδια. Η φάση των «32» αποτελεί το επόμενο βήμα για την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ17, όπου κάθε αναμέτρηση είναι καθοριστική.

Οι αγώνες της φάσης των «32» έχουν οριστεί να διεξαχθούν σε ένα διήμερο, συγκεκριμένα στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου. Αυτές οι ημερομηνίες (30/11 - 1/12) σηματοδοτούν την έναρξη των αγώνων που θα κρίνουν ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στην πορεία προς την κατάκτηση του τροπαίου, σε ένα τουρνουά υψηλών απαιτήσεων.

Αναμονή για τον επόμενο αντίπαλο

Παρόλο που οι ημερομηνίες για τη φάση των «32» έχουν καθοριστεί, η Ελλάδα θα πρέπει να περιμένει για να μάθει τον επόμενο αντίπαλό της. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ολοκλήρωση όλων των αγώνων της φάσης των ομίλων, προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρως η εικόνα των προκριθέντων ομάδων και των θέσεων που κατέλαβαν.

Ο επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, η αγωνία παραμένει για το ποιες ομάδες θα διασταυρωθούν με την Ελλάδα, καθώς το σύστημα των διασταυρώσεων παρουσιάζει ορισμένες διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες διοργανώσεις.

Οι ιδιαιτερότητες του συστήματος διασταυρώσεων

Οι διασταυρώσεις που θα καθορίσουν τους αντιπάλους στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17 διαφέρουν σημαντικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους, σε σύγκριση με αντίστοιχες διοργανώσεις που διοργανώνει η FIFA. Αυτή η διαφοροποίηση εισάγει ένα νέο πλαίσιο για τον καθορισμό των ζευγαριών, απομακρύνοντας από τις παραδοσιακές μεθόδους.

Η βασική αλλαγή που έχει εφαρμοστεί είναι ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένη διασταύρωση ανάμεσα στους ομίλους, όπως συνέβαινε σε προηγούμενες διοργανώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες δεν θα γνωρίζουν εκ των προτέρων ποιον όμιλο θα αντιμετωπίσουν, προσθέτοντας ένα στοιχείο απρόβλεπτου στη διαδικασία.

Το νέο σύστημα κατάταξης της FIFA

Αντί για τις καθιερωμένες διασταυρώσεις ομίλων, η FIFA έχει επιλέξει να εφαρμόσει ένα διαφορετικό σύστημα για τον καθορισμό των νοκ-άουτ αγώνων. Έχει δημιουργηθεί μια ενιαία κατάταξη, ένα συνολικό ranking, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ομάδες που έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ17. Αυτή η κατάταξη βασίζεται στην απόδοση και τα αποτελέσματα των ομάδων κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων.

Βάσει αυτής της ενιαίας κατάταξης, καθορίζονται οι αντίπαλοι για τη φάση των «32». Οι προκρινόμενες ομάδες χωρίζονται σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση τους στο ranking που έχει διαμορφωθεί. Οι διασταυρώσεις έχουν οριστεί με βάση αυτό το ranking που κατέχει κάθε ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διασφαλίζοντας μια διαδικασία που λαμβάνει υπόψη τη συνολική τους πορεία στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta