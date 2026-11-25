Σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που παραχώρησε στο «beIN Sports», ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε εκτενώς στην τριετή του θητεία στον Παναθηναϊκό, η οποία ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι. Ο Τούρκος προπονητής αποκάλυψε ότι η αποχώρησή του από το «τριφύλλι» δεν ήταν δική του απόφαση, ενώ υπογράμμισε πως εξακολουθεί να έχει σε ισχύ επαγγελματικό συμβόλαιο με τους «πράσινους». Μίλησε επίσης για την επιστροφή του στους πάγκους και τα μελλοντικά του σχέδια.

Η αποχώρηση από το «τριφύλλι» και το ενεργό συμβόλαιο

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν σαφής σχετικά με την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας πως αυτή δεν ήταν δική του απόφαση. Είχε ακόμη έναν χρόνο συμβολαίου σε ισχύ με την ομάδα, αλλά τελικά πάρθηκε η απόφαση για την αποχώρησή του, όπως είπε, στην αρχή της σεζόν. Ο Τούρκος τεχνικός τόνισε ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να έχει ενεργό επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.

Μέχρι στιγμής, ο Αταμάν δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση για συζητήσεις από ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες στην EuroLeague ή γενικότερα στην Ευρώπη. Ούτε κάποιο αίτημα για συνάντηση δεν έχει υπάρξει, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτή η κατάσταση, ωστόσο, του έχει προσφέρει μια ανακούφιση, όπως παραδέχτηκε.

Η πνευματική κόπωση και η ανακούφιση

Ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια ήταν προπονητής ενός συλλόγου όπως ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε πολύ υψηλούς στόχους και κατέκτησε τη EuroLeague, ενώ στην Ελλάδα έδινε μεγάλες μάχες με πολύ μεγάλο στρες. Παράλληλα, είχε την ευθύνη της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, η οποία έφτασε μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Αυτός ο διπλός ρόλος τον οδήγησε να δίνει τουλάχιστον 100 αγώνες τον χρόνο, κάτι που του προκάλεσε σημαντική πνευματική φθορά και κόπωση. Όπως είπε, όσο βρίσκεται κανείς μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δεν αντιλαμβάνεται την κούραση, αλλά τη συνειδητοποιεί όταν πλέον έχει την ευκαιρία να χαλαρώσει. Έκτοτε, άρχισε να απολαμβάνει διαφορετικές πλευρές της ζωής, να ταξιδεύει σε χώρες που είχε να επισκεφθεί εδώ και δέκα χρόνια, να περνάει χρόνο με τα παιδιά του και να παρακολουθεί αγώνες.

Το προπονητικό μέλλον και το ταξίδι στις ΗΠΑ

Αναφερόμενος στο προπονητικό του μέλλον, ο Τούρκος τεχνικός αποκάλυψε ότι τον επόμενο μήνα έχει προγραμματίσει ένα ταξίδι τριών έως τεσσάρων εβδομάδων στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, σκοπεύει να παρακολουθήσει από κοντά 15 με 20 αγώνες του NBA.

Παρόλο που φίλοι του τον ρωτούν χαριτολογώντας αν ψάχνει μια ευκαιρία στο NBA, ο Αταμάν ξεκαθάρισε πως δεν κυνηγά κάτι τέτοιο, αλλά θέλει να παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις. Διαπιστώνει, όπως είπε, ότι οι ομάδες στην Ευρώπη φοβούνται τον Εργκίν Αταμάν, τους στόχους και τη φιλοδοξία του. Αστειευόμενος, ανέφερε την πιθανότητα να εμφανιστεί κάποια ομάδα στο NBA που δεν θα φοβάται και θα του πει: «Αφού σε φοβούνται στην Ευρώπη, ας δούμε τι μπορείς να κάνεις εδώ». Παρ' όλα αυτά, παραδέχτηκε ότι υπάρχουν στιγμές που του λείπει η αδρεναλίνη της προπονητικής.

Οι δηλώσεις για τον Παναθηναϊκό και τη Euroleague

Ο Εργκίν Αταμάν εξέφρασε την άποψη ότι βλέπει την πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό, ως το μεγαλύτερο φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague τη φετινή σεζόν. Θέλησε να στείλει τους χαιρετισμούς του στους φιλάθλους και τους φίλους του στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι πέρασε τρία υπέροχα χρόνια στον Παναθηναϊκό, κάτι που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια.

Παρά την αποχώρησή του, η αγάπη που υπάρχει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, η αγάπη των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζουν και η αξία που δίνουν, ήταν από τα σημαντικότερα χρόνια της ζωής του. Επίσης, έκανε ειδική αναφορά στον Τι Τζέι Σορτς και το αποτυχημένο πέρασμά του από το «τριφύλλι», ενώ αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν. Με το ρόστερ που έχει δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός, τις δυνατότητές του, τη δυναμική του κόσμου και του συλλόγου, αλλά και με τον πρόεδρό του, ο οποίος έχει τρομερή επιθετικότητα πάντα για την επιτυχία και τη νίκη, ο Αταμάν βλέπει τον Παναθηναϊκό πολύ δυνατό. Τέλος, σχολίασε ότι ο Ολυμπιακός διατηρεί πάντα τον ίδιο βασικό κορμό και εφαρμόζει πολύ καλά το αγωνιστικό σύστημα του Γιώργου Μπαρτζώκα εδώ και χρόνια.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit