Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ιταλία, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 1-0 από την Κόμο, παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η ομάδα επέστρεψε στην Αθήνα με «άδεια χέρια», γεγονός που επηρεάζει τη βαθμολογική της θέση στη League Phase του Champions League.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει στους τρεις βαθμούς στη διοργάνωση, έχοντας πλέον μπροστά της κρίσιμες αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης. Η προσοχή στρέφεται ήδη στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Γαλατασαράι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «ζαριά» πρόκρισης για την Ένωση.

Ο απόηχος της ήττας στην Ιταλία

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Ιταλία με την Κόμο ολοκληρώθηκε με ήττα 1-0 για την ελληνική ομάδα. Παρά τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στους παίκτες της ΑΕΚ, δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί ο δρόμος προς τα δίχτυα, με αποτέλεσμα η ομάδα να μην καταφέρει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Η επιστροφή στην Αθήνα βρήκε την αποστολή χωρίς βαθμολογικό κέρδος από αυτό το παιχνίδι.

Αυτή η ήττα είχε άμεσο αντίκτυπο στην πορεία της ομάδας στη League Phase του Champions League. Ο απόηχος του ανεπιτυχούς αποτελέσματος στο Κόμο απασχόλησε τις συζητήσεις, καθώς η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση ενόψει των επόμενων αγώνων.

Η βαθμολογική θέση και η πορεία στη διοργάνωση

Μετά την ήττα στην Ιταλία, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παραμένει στους τρεις βαθμούς στη League Phase του Champions League. Η συγκομιδή αυτή προέρχεται από μία νίκη, η οποία σημειώθηκε στην πρεμιέρα της διοργάνωσης κόντρα στην ΛΑΣΚ. Ωστόσο, η ΑΕΚ μετράει πλέον τέσσερις ήττες στις αναμετρήσεις που έχει δώσει μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με την τρέχουσα βαθμολογία, η ΑΕΚ βρίσκεται στην 31η θέση. Αυτή η θέση αντικατοπτρίζει την πορεία της ομάδας στα μέχρι στιγμής παιχνίδια και καθιστά τις εναπομείνασες αναμετρήσεις ιδιαίτερα σημαντικές για την προσπάθεια πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι εναπομείνασες αναμετρήσεις

Για την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της League Phase του Champions League, απομένουν τρεις αναμετρήσεις για την ΑΕΚ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο εντός έδρας παιχνίδια και μία εκτός έδρας αποστολή. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Γαλατασαράι στην έδρα της, ενώ θα φιλοξενήσει και τη Ρόμα. Η τελευταία αναμέτρηση της φάσης θα διεξαχθεί εκτός έδρας, με αντίπαλο την Ντόρτμουντ.

Αυτά τα τρία παιχνίδια θεωρούνται καθοριστικά για την ΑΕΚ, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τις πιθανότητες της ομάδας να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Κάθε αναμέτρηση έχει τη δική της σημασία και απαιτεί την πλήρη συγκέντρωση της ομάδας.

Η «ζαριά» πρόκρισης με τη Γαλατασαράι

Η προσοχή της ΑΕΚ στρέφεται πλέον στον αγώνα με τη Γαλατασαράι, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 8 Δεκεμβρίου και θα διεξαχθεί εντός έδρας. Αυτή η αναμέτρηση χαρακτηρίζεται ως «ζαριά» πρόκρισης για την Ένωση, καθώς το αποτέλεσμά της θα παίξει σημαντικό ρόλο στις ελπίδες της ομάδας για τη συνέχεια στη διοργάνωση.

Στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ», που μεταδόθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου, ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, Τάσος Καπετανάκος, αναφέρθηκε τόσο στον απόηχο της ήττας στο Κόμο όσο και στην κρισιμότητα του επερχόμενου αγώνα με τη Γαλατασαράι. Τόνισε τη σημασία του συγκεκριμένου παιχνιδιού ως μια ευκαιρία για την ΑΕΚ να διεκδικήσει τις πιθανότητες πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Athletiko