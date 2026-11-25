Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τη Βαλένθια στη Roig Arena σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε ως «crash test» για το «τριφύλλι» σε όλα τα επίπεδα. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη, δείχνοντας χαρακτήρα και ανταποκρινόμενη στην πρόκληση που είχε μπροστά της. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ξεχώρισε, κάνοντας το δικό του «step up» και προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός στη Roig Arena

Ο αγώνας απέναντι στη Βαλένθια ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό. Το ισπανικό συγκρότημα έπαιζε σε υψηλό τέμπο και είχε καταφέρει να σημειώσει μεγάλες νίκες, γεγονός που την έφερνε στην κορυφή του πίνακα της βαθμολογίας της Euroleague, μαζί με τον Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, αυτή η αναμέτρηση ήταν ανάλογη με εκείνη κόντρα στη Ζαλγκίρις, αλλά με σαφώς υψηλότερο βαθμό δυσκολίας, απαιτώντας το κάτι παραπάνω.

Οι παίκτες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση, επιδεικνύοντας χαρακτήρα, κάτι που είχε μεγάλη σημασία για τη συνέχεια της σεζόν. Το παιχνίδι στην Ισπανία ήταν ένα από αυτά που θα «δήλωναν» τι ήταν ικανό να κάνει το «τριφύλλι» φέτος. Η «δήλωση» αυτή ήρθε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από μια νίκη που έδειξε πολλά για τις δυνατότητες της ομάδας.

Οι πρωταγωνιστές του «διπλού»

Τα βλέμματα έπεσαν δικαίως πάνω στους Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, οι οποίοι αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Οι δύο σούπερ σταρ των «πράσινων» έβαλαν πολύ μεγάλα σουτ σε κρίσιμο σημείο του αγώνα, καθορίζοντας το «διπλό» της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Έδειξαν «κρύο αίμα» στα τελευταία δευτερόλεπτα, παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια τους.

Οι Ναν και Χέιζ-Ντέιβις απέδειξαν πόσο απολαμβάνουν να εκτελούν όταν η μπάλα είναι πιο βαριά, αναλαμβάνοντας την ευθύνη σε στιγμές υψηλής πίεσης. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, προσφέροντας τις απαραίτητες λύσεις στην επίθεση του Παναθηναϊκού.

Το «step up» του Νίκου Ρογκαβόπουλου

Στη Roig Arena, υπήρχε όμως και ένας παίκτης που έκανε το δικό του «step up» και μπορεί να αποτελέσει «game changer» στη σεζόν για το «τριφύλλι». Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος «μίλησε» σε πολύ κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες στην ομάδα του. Η εμφάνισή του ήρθε σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν το κάτι παραπάνω στην επίθεση.

Έχοντας αφήσει πίσω του τις ατυχίες και τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν, ο «Ρόγκα» πάτησε παρκέ για 17 λεπτά στη Βαλένθια και ήταν καθοριστικός. Με μια μεστή και παραγωγική εμφάνιση, άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα, αποτελώντας έναν «άσο στο μανίκι» του Ομπράντοβιτς, κυρίως στον επιθετικό τομέα. Το γεγονός πως δεν δίστασε να εκτελέσει ακόμα και σε κρίσιμα σημεία, δείχνει πως έχει το ειδικό βάρος να βγει μπροστά όταν το ζητήσει η ομάδα του.

Η καθοριστική παρουσία του «Ρόγκα»

Το κοντέρ έγραψε 10 πόντους για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, με 4/6 σουτ, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, όλα αυτά σε 17 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα παραμονής στο παρκέ. Η εικόνα του ήταν εξαιρετική και άκρως θετική, ειδικά για έναν παίκτη που είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά από τραυματισμούς στο παρελθόν. Η εμφάνισή του επιβεβαίωσε την αξία του.

Σε μια πολύ κρίσιμη καμπή της σεζόν, ο Ρογκαβόπουλος έκανε το «step up» που ήθελε να δει ο Ομπράντοβιτς, αποδεικνύοντας πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει πληθώρα λύσεων στο ρόστερ του, με παίκτες ικανούς να κάνουν τη διαφορά ανά πάσα στιγμή. Η παρουσία του προσέθεσε βάθος και απρόβλεπτο στο παιχνίδι του «τριφυλλιού».

Η νέα δυναμική του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός άφησε τα σκαμπανεβάσματα στην άκρη, δείχνοντας μια νέα δυναμική μετά την αναμέτρηση. Η ήττα από την Βίρτους, στη Μπολόνια, φάνηκε πως λειτούργησε ευεργετικά για το «τριφύλλι». Η συγκεκριμένη ήττα πείσμωσε και ατσάλωσε άπαντες στην ομάδα, οδηγώντας σε μια πιο συγκεντρωμένη και αποφασιστική προσέγγιση.

Από τις αντιδράσεις των παικτών και του προπονητή, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, γίνεται αντιληπτό πως το «μάτι πλέον… γυαλίζει». Αυτό υποδηλώνει μια αυξημένη αποφασιστικότητα και εστίαση στους στόχους, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τη συνέχεια της πορείας του Παναθηναϊκού στη σεζόν.

Με πληροφορίες από: Athletiko