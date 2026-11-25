Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναζητά την τέταρτη διαδοχική της νίκη στη διοργάνωση, με στόχο να βρεθεί μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Το τζάμπολ της αναμέτρησης έχει προγραμματιστεί για τις 21:15, με τους φιλάθλους να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε απευθείας μετάδοση από το NOVA SPORTS PRIME. Ωστόσο, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες στην περιφέρεια.

Η σημασία του αγώνα για τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να μείνει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, υποδεχόμενος την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναζητά την τέταρτη διαδοχική νίκη της στην EuroLeague, πριν από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Οι Πειραιώτες έχουν απολογισμό 10 νίκες και 3 ήττες στη φετινή EuroLeague. Εφόσον επικρατήσουν της Χάποελ Τελ Αβίβ, θα βρεθούν μόνοι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις τους πριν από τη διακοπή.

Η κατάσταση της Χάποελ Τελ Αβίβ

Στον αντίποδα, η Χάποελ Τελ Αβίβ, με προπονητή τον Δημήτρη Ιτούδη, μετρά 7 νίκες και 6 ήττες στη διοργάνωση. Η ισραηλινή ομάδα αναζητά ένα σημαντικό αποτέλεσμα στην προσπάθειά της να αναρριχηθεί στη βαθμολογία της EuroLeague.

Αγωνιστικά προβλήματα και επιστροφές στον Ολυμπιακό

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντιμετωπίζει σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα ενόψει του αποψινού αγώνα. Δεν υπολογίζει στις υπηρεσίες των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ζαν Μοντέρο. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή των Πειραιωτών, καθώς έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας, ενώ ο Ζαν Μοντέρο είναι τραυματίας.

Επιπλέον, ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού, ΜακΚιντάιρ, είναι νοκ άουτ για την αναμέτρηση, καθώς ταλαιπωρείται από γρίπη. Η απουσία του ΜακΚιντάιρ αφήνει τους Πειραιώτες με μόλις δύο πόιντ γκαρντ, τον Τζόσεφ και τον νεαρό Πλώτα.

Από την άλλη πλευρά, αναμένεται η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος απουσίασε από τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές λόγω τραυματισμού, ενισχύοντας έτσι την ομάδα κάτω από τα καλάθια.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αποψινό αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ έχει ως εξής: Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς και Φουρνιέ.

Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα

Το τζάμπολ της αναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Χάποελ Τελ Αβίβ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι NOVA SPORTS PRIME.

Η τηλεοπτική κάλυψη θα ξεκινήσει νωρίτερα, στις 20:30, με την εκπομπή «Playmakers». Η συγκεκριμένη εκπομπή θα μεταδοθεί και μέσω του επίσημου καναλιού του NOVA SPORTS στο YouTube, προσφέροντας πλήρη ενημέρωση πριν από την έναρξη του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit