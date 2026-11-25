Η ψηφοφορία των μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) ολοκληρώθηκε στις 25 Νοεμβρίου, καθορίζοντας τις τελικές τριάδες σε οκτώ κατηγορίες. Οι τρεις φιναλίστ σε κάθε κατηγορία έχουν πλέον ανακοινωθεί, φέρνοντας πιο κοντά τη Γιορτή των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού. Οι νικητές θα αποκαλυφθούν στις 8 Δεκεμβρίου, σε μια ειδική τελετή που θα λάβει χώρα στο Ωδείο Αθηνών.

Οι κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς

Στην κατηγορία του κορυφαίου αθλητή για το έτος 2026, τρεις διακεκριμένοι αθλητές διεκδικούν το βραβείο. Πρόκειται για τον Εμμανουήλ Καραλή, τον Λευτέρη Πετρούνια και τον Μίλτο Τεντόγλου, οι οποίοι ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβασε το πανελλήνιο ρεκόρ στο επί κοντώ στα 6.20μ στη Ζυρίχη, επίδοση που τον τοποθέτησε στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, πίσω από τον Μόντο Ντουπλάντις. Στις Βρυξέλλες κατέκτησε το πρώτο Diamond League της καριέρας του, ενώ πήρε τρία ασημένια μετάλλια, στο Παγκόσμιο κλειστού του Τόρουν, στο Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ και στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ, φτάνοντας τα 11 μετάλλια στη διοργάνωση. Δύο μήνες αργότερα, στο Παγκόσμιο του Ρότερνταμ, προκρίθηκε στον τελικό ως όγδοος και κατέκτησε το ασημένιο με 14.333 βαθμούς, το πέμπτο παγκόσμιο μετάλλιο της καριέρας του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε στο Μπέρμιγχαμ τον τέταρτο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο του στο μήκος με 8.44μ και κέρδισε το πρώτο Ultimate Championship στη Βουδαπέστη με 8.35μ. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου ισοφάρισε με 8.66μ το πανελλήνιο ρεκόρ του Λούη Τσάτουμα, ενώ στον τελικό του Diamond League ήταν δεύτερος με 8.40μ.

Οι κορυφαίες αθλήτριες της χρονιάς

Στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών, την τελική τριάδα συγκροτούν η Ελένη Ιακωβάκη, η Άννα Ντουντουνάκη και η Βασιλική Πλευρίτου. Και οι τρεις έχουν επιδείξει αξιοσημείωτες επιδόσεις και διακρίσεις κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Η Ελένη Ιακωβάκη ανέβηκε σε δύο διεθνή βάθρα στα 17 της, σε διαφορετικά αγωνίσματα. Στο Ευρωπαϊκό Κ18 του Ριέτι κατέκτησε το χρυσό στα 400μ με 52.38. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στην πρώτη της σεζόν στα 400μ εμπόδια, πήρε το χάλκινο στο Παγκόσμιο Κ20 του Όρεγκον με 55.99, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας.

Η Άννα Ντουντουνάκη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέβηκε τα 57 δευτερόλεπτα στα 100μ πεταλούδα σε 50άρα πισίνα, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ 56.99 στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού στο Παρίσι. Στον τελικό τερμάτισε τέταρτη με 57.10, ενώ στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα κατέκτησε το χρυσό στα 50μ και στα 100μ πεταλούδα.

Οι τελικές τριάδες στα ομαδικά αθλήματα

Το άθλημα του πόλο έχει εκπροσώπηση στις τελικές τριάδες και των δύο ομαδικών κατηγοριών, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Αυτό υπογραμμίζει την επιτυχημένη πορεία των ελληνικών ομάδων και αθλητών στο συγκεκριμένο άθλημα.

Στους άνδρες, η Εθνική ομάδα πόλο διεκδικεί το βραβείο μαζί με τον Ολυμπιακό του μπάσκετ και τον ΟΦΗ του ποδοσφαίρου. Στις γυναίκες, η Εθνική ομάδα πόλο και ο Ολυμπιακός βρίσκονται στην τριάδα των φιναλίστ, ενώ μαζί τους είναι και οι αδελφές Αλεξανδρή από την καλλιτεχνική κολύμβηση.

Η τελετή απονομής

Η Γιορτή των Κορυφαίων του Ελληνικού Αθλητισμού, όπου θα ανακοινωθούν οι νικητές, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στο Ωδείο Αθηνών. Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, η οποία τιμά τις κορυφαίες επιδόσεις της χρονιάς.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, δίνοντας την ευκαιρία στο ευρύ κοινό να παρακολουθήσει ζωντανά την ανακοίνωση των κορυφαίων αθλητών και ομάδων του ελληνικού αθλητισμού για το 2026.

Με πληροφορίες από: Athletiko