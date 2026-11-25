Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές στην τεχνική της ηγεσία, ανακοινώνοντας την κοινή συνεναίσει λύση της συνεργασίας της με τους προπονητές Μιχάλη Μιχελάκο και Απόλλωνα Τσόχλα. Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο για την ομάδα της Πάτρας, η οποία βρίσκεται στον πάτο της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Οι αποχωρήσεις από τον πάγκο

Η αχαϊκή ομάδα έκανε γνωστό πως οι δύο προπονητές αποτελούν πλέον παρελθόν από τον σύλλογο. Ο Μιχάλης Μιχελάκος, που μέχρι πρότινος κατείχε τη θέση του head coach, και ο Απόλλωνας Τσόχλας, ο οποίος ήταν άμεσος συνεργάτης του, αποχωρούν από τον Προμηθέα. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola εξέδωσε ανακοινώσεις για την κάθε περίπτωση, ευχαριστώντας αμφότερους για την προσφορά τους και ευχόμενη καλή συνέχεια στην καριέρα τους.

Η λύση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Μιχελάκο και τον Απόλλωνα Τσόχλα έγινε κοινή συνεναίσει, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για τον σύλλογο ενόψει της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται σε μια φάση αναδιάρθρωσης, με στόχο να αλλάξει την εικόνα της στο πρωτάθλημα.

Η πορεία του Μιχάλη Μιχελάκου στον Προμηθέα

Ο Μιχάλης Μιχελάκος εντάχθηκε στον Προμηθέα το καλοκαίρι, αναλαμβάνοντας αρχικά καθήκοντα βοηθού προπονητή. Η εξέλιξη αυτή ήρθε σε μια περίοδο που ο σύλλογος αναζητούσε ενίσχυση στο τεχνικό του επιτελείο. Μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Βόβορα από την τεχνική ηγεσία, ο Μιχελάκος ανέλαβε τα χρέη του πρώτου προπονητή, σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την ομάδα.

Παρά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο άλλοτε προπονητής του Τρίτωνα και του Πρωτέα Βούλας δεν κατάφερε να μεταβάλλει την αγωνιστική εικόνα του Προμηθέα. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola, στην ανακοίνωσή της, αναγνώρισε την προσπάθεια του Μιχάλη Μιχελάκου και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά του.

Η αποχώρηση του Απόλλωνα Τσόχλα

Παράλληλα με την αποχώρηση του Μιχάλη Μιχελάκου, η ομάδα της Πάτρας έλυσε τη συνεργασία της και με τον Απόλλωνα Τσόχλα. Ο Τσόχλας ήταν ο άμεσος συνεργάτης του Έλληνα προπονητή, και η αποχώρησή του έρχεται ως μέρος των συνολικών αλλαγών που πραγματοποιούνται στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola εξέδωσε ξεχωριστή ανακοίνωση και για τον Απόλλωνα Τσόχλα, ευχαριστώντας τον για την συνεισφορά του και ευχόμενη καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία.

Η απόφαση για τη λύση της συνεργασίας με τον Απόλλωνα Τσόχλα, όπως και με τον Μιχάλη Μιχελάκο, είναι αποτέλεσμα κοινής συνεναίσεως. Αυτό υποδηλώνει μια συντονισμένη προσπάθεια της διοίκησης του Προμηθέα να αναδιαμορφώσει το προπονητικό της επιτελείο, με στόχο την αγωνιστική ανάκαμψη.

Η αγωνιστική κατάσταση του Προμηθέα

Ο Προμηθέας βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, καταλαμβάνοντας τον πάτο με ένα ρεκόρ 1 νίκης και 7 ηττών. Αυτή η επίδοση έχει οδηγήσει σε προβληματισμό και στην ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις. Η επανέναρξη της σεζόν αναμένεται να βρει την ομάδα της Πάτρας με διαφορετικό πρόσωπο σε όλα τα επίπεδα, καθώς οι αλλαγές στην τεχνική ηγεσία αποτελούν το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι Πατρινοί επιδιώκουν να αλλάξουν την εικόνα τους και να ανακάμψουν αγωνιστικά, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στη βαθμολογία. Η διοίκηση της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola φαίνεται αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επαναφέρει την ομάδα σε τροχιά επιτυχιών, ξεκινώντας από την ανανέωση του προπονητικού τιμ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko