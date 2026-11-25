Στο πλαίσιο ανάλυσης της αγωνιστικής εικόνας του Ολυμπιακού, ο Κώστας Νικολακόπουλος εστιάζει στους τρεις κεντρικούς χαφ της ομάδας, τους Φρόϊλερ, Σιπιόνι και Σα. Η ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στην πρόσφατη εμφάνιση του Σιπιόνι στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή, όπου αγωνίστηκε σε ρόλο αμυντικού χαφ, καθώς και στη δυναμική της συνεργασίας του με τον Φρόϊλερ.

Η παρουσία του Σιπιόνι απέναντι στον Ηρακλή

Ο Σιπιόνι, παρά το γεγονός ότι είχε να αγωνιστεί ουσιαστικά από τις 30 Αυγούστου και του έλειπε πολύ ο ρυθμός, είχε μία καλή παρουσία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή. Κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με το γκολ της ισοφάρισης, σε μία φάση όπου έδειξε εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και στον εαυτό του. Το σουτ του αποτέλεσε την πρώτη αντίδραση της ομάδας, μόλις τρία λεπτά αφότου ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί το πρώτο γκολ, αναδεικνύοντας έτσι και τον χαρακτήρα του.

Ο νεαρός Αργεντίνος χαφ ξεχώρισε για συγκεκριμένα θετικά στοιχεία κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πραγματοποίησε μία 40άρα μπαλιά ακριβείας προς τον Φορτούνη, ενώ είχε και άλλες καλές πάσες που συνέβαλαν στην κυκλοφορία της μπάλας. Επιπλέον, έκανε μία κάθετη πάσα στον Ζότα, ενώ κατέγραψε ορισμένα κλεψίματα και ανακτήσεις της μπάλας. Στην ανασταλτική του δράση, είχε ένα κόψιμο και μία ανακοπή αντίπαλης αντεπίθεσης, ενώ βγήκε πρώτος στην μπάλα και την κέρδισε σε δύο με τρεις περιπτώσεις.

Σημεία που χρήζουν βελτίωσης για τον Αργεντίνο χαφ

Παρά τη θετική του εικόνα, ο Σιπιόνι παρουσίασε και αδυναμίες σε ορισμένα κομμάτια του ανασταλτικού τομέα. Υπήρξαν στιγμές που τον πέρασαν εύκολα, ενώ σε μία άλλη φάση πήγε δεύτερος πάνω στην μπάλα. Επίσης, έχασε κάποιες κόντρες, γεγονός που επηρέασε την αμυντική λειτουργία. Οι αντιδράσεις του στις φάσεις των δύο γκολ που δέχθηκε η ομάδα δεν ήταν καλές, καθώς η απόστασή του από την άμυνα ήταν μεγάλη και οι επιστροφές του ήταν αργές. Ειδικότερα, στη φάση του γκολ που διαμόρφωσε το 1-2, ίσως θα μπορούσε να είχε ενεργήσει καλύτερα.

Ο Σιπιόνι δεν είναι ένας γρήγορος κεντρικός χαφ, πράγμα που υποδηλώνει την ανάγκη για καλές τοποθετήσεις και πιο γρήγορη σκέψη στον αγωνιστικό χώρο. Σημαντικό ρόλο στην απόδοσή του έπαιξε η έλλειψη ρυθμού, δεδομένου ότι είχε να αγωνιστεί από τις 30 Αυγούστου. Επιπλέον, ήταν η πρώτη φορά που αγωνίστηκε ως δίδυμο στα χαφ μαζί με τον Φρόϊλερ, κάτι που συνέβαλε στην έλλειψη χημείας μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης, ακούστηκε τουλάχιστον δύο φορές ότι ο προπονητής Ιμανόλ του μιλούσε επανειλημμένως για τις θέσεις που έπρεπε να έχει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο ρόλος του Φρόϊλερ και η επίδραση στην ομάδα

Στον αγώνα με τον Ηρακλή, υπήρχε μία ιδιαιτερότητα στον τρόπο που αγωνίστηκε ο Φρόϊλερ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο έμπειρος μέσος έπαιζε με εντολή του προπονητή Ιμανόλ πολύ επιθετικά, συχνά ακριβώς πίσω από τους Ζότα και Μάριους. Στόχος αυτής της τακτικής ήταν η συνεργασία με τους επιθετικούς, το πάτημα της αντίπαλης περιοχής και η διασφάλιση ότι ο Ολυμπιακός θα είχε γεμάτη την περιοχή στις σέντρες από τα πλάγια.

Ωστόσο, αυτή η επιθετική τοποθέτηση του Φρόϊλερ είχε συνέπειες στην ανασταλτική λειτουργία. Όταν ο Ηρακλής έβγαινε στην αντεπίθεση, με τους στόπερ του να βγαίνουν πρώτοι στην μπάλα σε σχέση με τους Μάριους και Ζότα, υπήρχε μόνο ο Σιπιόνι μπροστά από την άμυνα, δημιουργώντας κενά. Παράλληλα, ο Φρόϊλερ δεν επέστρεψε από την Εθνική του ομάδα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, κάτι που πιθανόν επηρέασε την συνολική του απόδοση.

Η εμπιστοσύνη του Ιμανόλ και το μέλλον

Παρά τις όχι ιδανικές συνθήκες και τις επιμέρους αδυναμίες, ο Σιπιόνι έβγαλε ποιότητα στον αγωνιστικό χώρο. Η παρουσία του έδειξε στον προπονητή Ιμανόλ ότι μπορεί να ποντάρει πάνω του για το μέλλον. Η προσαρμογή του στο δίδυμο των χαφ και η βελτίωση στις τοποθετήσεις του αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία του στην ομάδα, μαζί με τους Φρόϊλερ και Σα, οι οποίοι αποτελούν τους κεντρικούς χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta