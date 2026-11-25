Το ΝΒΑ προχωρά με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση του πρότζεκτ NBA Europe, ανακοινώνοντας ένα φιλόδοξο πλάνο επένδυσης που ξεπερνά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη και ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ, καθώς και των αθλητικών και ψυχαγωγικών ζωνών που τα περιβάλλουν, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όπως έχουν δηλώσει ο Κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, και ο Μαρκ Τέιτουμ, η λίγκα φιλοδοξεί να κάνει τζάμπολ το φθινόπωρο του 2027, σε στενή συνεργασία με τη FIBA.

Το μεγάλο επενδυτικό πλάνο του NBA στην Ευρώπη

Το National Basketball Association (NBA) αποκάλυψε σχέδια για μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα κεφάλαια θα διατεθούν για την ανάπτυξη και την ανακαίνιση γηπέδων μπάσκετ, καθώς και των αθλητικών και ψυχαγωγικών ζωνών που τα περιβάλλουν, σε όλη την Ευρώπη. Η κίνηση αυτή αποτελεί βασικό άξονα του προγραμματισμού της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη για την επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να στηρίξει το NBA και τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (FIBA) στη δημιουργία ενός νέου, επαγγελματικού οικοσυστήματος μπάσκετ στην Ευρώπη, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το 2027. Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι και οι επενδυτικοί όμιλοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε βιώσιμα κεφάλαια, καθώς και στην τεχνογνωσία του NBA, προκειμένου να αναπτύξουν σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις γύρω περιοχές.

Η συμμετοχή κορυφαίων επενδυτικών ομίλων

Για την υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου σχεδίου, το NBA συγκροτεί μια ομάδα κορυφαίων διεθνών εταιρειών, οι οποίες διαθέτουν εκτεταμένη επενδυτική εμπειρία στην Ευρώπη και τις κατάλληλες υποδομές για τη στήριξη της πρωτοβουλίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται γκρουπ με τεράστια οικονομική δύναμη όπως είναι οι Apollo Sports Capital, Ares Management, Arctos (εταιρεία του ομίλου KKR), Blackstone, HPS Investment Partners (μέλος της BlackRock), J.P. Morgan, Sixth Street και Stonepeak.

Οι επενδυτές εξέδωσαν κοινή δήλωση, στην οποία αναφέρουν τον ενθουσιασμό τους για τη συνεργασία με το NBA, με σκοπό την υποστήριξη μιας φάσης ανάπτυξης υποδομών στην Ευρώπη, η οποία αναμένεται να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές. Τόνισαν επίσης ότι, από κοινού, έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν δισεκατομμύρια ευρώ για τη δημιουργία εγκαταστάσεων παγκόσμιας κλάσης σε ευρωπαϊκές πόλεις, τιμώντας το πάθος και τις παραδόσεις των Ευρωπαίων φιλάθλων του μπάσκετ.

Προηγούμενη δραστηριότητα των επενδυτών στον αθλητισμό

Οι επενδυτικοί αυτοί όμιλοι έχουν ήδη έντονη δραστηριότητα στον χώρο του αθλητισμού. Η Apollo, για παράδειγμα, επί σειρά ετών χρηματοδοτούσε τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ πλέον κατέχει μετοχές σε συλλόγους όπως η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρέξαμ. Η Ares, από την πλευρά της, έχει μετοχές στην Τσέλσι και στην Ίντερ Μαϊάμι, επεκτείνοντας το αποτύπωμά της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Αντίστοιχα, η Arctos έχει επενδύσεις σε ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν, οι Ατλάντα Χοκς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, οι Σακραμέντο Κινγκς και οι Γιούτα Τζαζ. Η Sixth Street, ένας ακόμα κολοσσός, έχει μετοχές στους Σαν Αντόνιο Σπερς, τους Μπόστον Σέλτικς, τη Ρεάλ Μαδρίτης, την Μπαρτσελόνα, τους Νιου Ίνγκλαντ Πάτριοτς και τους Σιάτλ Σίχοκς, ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα του NFL την περασμένη σεζόν. Πρόκειται για επενδυτικά γκρουπ που τώρα ετοιμάζονται να επεκταθούν και στην αγορά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κάτι που δεν είχε συμβεί μέχρι πρότινος.

Οικονομικά οφέλη και προοπτικές για την Ευρώπη

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από το The Sports Consultancy, η επικείμενη διοργάνωση, που θα προκύψει από τη συνεργασία του NBA με τη FIBA στην Ευρώπη, θα μπορούσε να συνεισφέρει περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να στηρίξει σχεδόν 15.000 θέσεις εργασίας, αριθμοί που αναμένεται να φέρουν σημαντική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε διαπιστώσει από πρώτο χέρι πώς οι υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς αναπτύξεις γύρω από αυτές μπορούν να μεταμορφώσουν τις ομάδες μπάσκετ και τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εντάσσονται». Πρόσθεσε επίσης ότι, καθώς προετοιμάζονται για την έναρξη μιας νέας λίγκας στην Ευρώπη, βλέπουν μια σημαντική ευκαιρία να βοηθήσουν τους συλλόγους να αναπτύξουν εγκαταστάσεις που αξιοποιούν τις μοναδικές παραδόσεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αναβαθμίζουν την εμπειρία των φιλάθλων, προσελκύοντας παράλληλα πολύ περισσότερες εκδηλώσεις με φυσική παρουσία κοινού.

Η συμβολή στην ελληνική οικονομία και ο ρόλος της Αθήνας

Όσον αφορά την Ελλάδα, η ίδια μελέτη του The Sports Consultancy εκτιμά πως σε βάθος δεκαετίας η οικονομική συνεισφορά στην Αθήνα θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 800 εκατομμύρια δολάρια σε ΑΕΠ. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι θα υποστηρίξει περισσότερες από 200 θέσεις εργασίας, ενώ μπορεί να προσελκύσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια θεατές στην ελληνική πρωτεύουσα. Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν τη δυναμική της επένδυσης και τις προοπτικές που δημιουργούνται για την τοπική οικονομία και την αγορά εργασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko