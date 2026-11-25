Η ενδεκάδα της εθνικής παίδων για τον αγώνα με το Κατάρ στο παγκόσμιο κύπελλο U17

Η Εθνική Παίδων (Κ17) αντιμετωπίζει σήμερα το Κατάρ στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17. Ο προπονητής Βασίλης Παπαδάκης ανακοίνωσε την ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 16:30. Η ελληνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης, έχοντας πετύχει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Οι στόχοι της «γαλανόλευκης»

Η Εθνική Παίδων επιδιώκει την τρίτη διαδοχική της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στον 1ο όμιλο. Με έξι βαθμούς από τις προηγούμενες αναμετρήσεις, η ελληνική ομάδα βρίσκεται σε θέση να διεκδικήσει την πρώτη θέση του ομίλου, κάτι που θα της προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Στόχος της «γαλανόλευκης» είναι να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία και να προχωρήσει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ιστορικό πρώτο της ταξίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η αναμέτρηση με το Κατάρ αποτελεί το τελευταίο παιχνίδι για αυτή τη φάση της διοργάνωσης και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ψυχολογική ώθηση της ομάδας. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 16:30 από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Οι επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Παπαδάκης, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα για την αναμέτρηση με τους οικοδεσπότες του Κατάρ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γείτονας θα βρίσκεται στην εστία. Την αμυντική τετράδα θα απαρτίζουν οι Χαλδέζος, Τσίγκας, Πουλόπουλος και Ψυρούκης, τοποθετημένοι από αριστερά προς τα δεξιά.

Στη μεσαία γραμμή, ο προπονητής επέλεξε τους Νέτο Φερράζ, Παπασαραφιανό και Μπινιάρη. Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Κωνσταντίνος Σούβλατζης, ενώ τα άκρα της επιθετικής γραμμής θα καλύψουν οι Αργύρης Αργυρίου και Αλέξης Μπαϊραμίδης.

Η αναλυτική ενδεκάδα

Η αρχική ενδεκάδα της Εθνικής Παίδων για το παιχνίδι απέναντι στο Κατάρ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Γείτονας, Χαλδέζος, Τσίγκας, Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Νέτο Φερράζ, Παπασαραφιανός, Μπινιάρης, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης, Σούβλατζης.

Οι αρχικές επιλογές του Βασίλη Παπαδάκη, όπως αναφέρονται από άλλη πηγή, για το παιχνίδι της Εθνικής Παίδων απέναντι στο Κατάρ είναι οι Γείτονας, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης, Χαλδέζος, Τσίγκας, Παπαδάκης, Μπινιάρης, Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Παπασαραφιανός και Σούβλατζης.

Η πορεία της Ελλάδας στον όμιλο

Η Εθνική Παίδων έχει ήδη κάνει το 2/2 στις αναμετρήσεις της στον όμιλο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης. Στην πρώτη αγωνιστική, η Ελλάδα επικράτησε της Αιγύπτου με σκορ 2-1, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική νίκησε τον Παναμά με το ίδιο σκορ, 2-1.

Μετά από αυτές τις δύο νίκες, η ελληνική ομάδα συγκέντρωσε έξι βαθμούς, γεγονός που της επιτρέπει να διεκδικήσει την πρώτη θέση του ομίλου. Οι οικοδεσπότες, το Κατάρ, γνώρισαν την ήττα με 2-0 από την Αίγυπτο σε προηγούμενη αναμέτρηση, κάτι που τους καθιστά έναν αντίπαλο που αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta