Ο Ούρος Ράτσιτς παραμένει στη Σερβία, με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι του Άρη με τον Ολυμπιακό την Κυριακή 29 Νοεμβρίου να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Η κατάσταση του Σέρβου μέσου, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στον αχίλλειο τένοντα, δημιουργεί προβληματισμό στην τεχνική ηγεσία. Οι επιλογές στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι ήδη περιορισμένες για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ενόψει μιας κρίσιμης περιόδου για την ομάδα.

Η κατάσταση του Ούρος Ράτσιτς

Ο 28χρονος μέσος δεν έχει επιστρέψει ακόμη στη Θεσσαλονίκη, παραμένοντας στη Σερβία για την αντιμετώπιση του προβλήματος στον αχίλλειο τένοντα. Έχει συμβουλευτεί εξειδικευμένο γιατρό στο Βελιγράδι, αναζητώντας λύση στο ζήτημα που τον ταλαιπωρεί. Παρά την αρχική αισιοδοξία που υπήρχε, τα δεδομένα της περίπτωσής του δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς ο χρόνος πιέζει ενόψει του αγώνα.

Ακόμη και αν οι ενοχλήσεις υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, υπάρχει η παράμετρος της αγωνιστικής ετοιμότητας. Η αποχή του από τις προπονήσεις της ομάδας καθιστά δύσκολη την άμεση επανένταξή του σε ρυθμούς αγώνα. Η απουσία του από την αναμέτρηση της Τρίπολης είχε θεωρηθεί προσωρινή, με την προσδοκία να ενισχύσει την ομάδα στο ντέρμπι.

Το πρόβλημα με τον Τομ Ντέλε-Μπασίρου

Στα προβλήματα των περιορισμένων επιλογών προστέθηκε και ο τραυματισμός του Τομ Ντέλε-Μπασίρου. Ο ποδοσφαιριστής αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για κάκωση στη γάμπα.

Ανεξάρτητα από τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο Ντέλε-Μπασίρου δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκτήσει σταθερό ρόλο στην ομάδα. Η παρουσία του δεν έχει δικαιολογήσει τις προσδοκίες που συνόδευσαν την απόκτησή του, προσθέτοντας έναν ακόμη παράγοντα ανησυχίας για τον Άρη.

Οι πιθανές λύσεις στον άξονα

Υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες, το δίδυμο των Μάρτιν Χόνγκλα και Φρέντρικ Γένσεν αποκτά σαφές προβάδισμα για το ντέρμπι της Κυριακής. Οι δύο ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν αρκετά καλά στο δεύτερο ημίχρονο της Τρίπολης, όταν ο Άρης επανήλθε στο γνώριμο 4-4-2.

Η παρουσία τους συνέβαλε στη βελτίωση της κυκλοφορίας της μπάλας και στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή η συνεργασία αποτελεί τη βασική επιλογή για τον Μιχάλη Γρηγορίου, δεδομένων των απουσιών και των περιορισμένων εναλλακτικών.

Περιορισμένες εναλλακτικές και βάθος πάγκου

Το ζήτημα για τον προποπονητή Μιχάλη Γρηγορίου δεν εξαντλείται στην επιλογή των δύο βασικών χαφ. Αφορά και τις δυνατότητες παρέμβασης μέσα στο παιχνίδι, καθώς οι διαθέσιμες λύσεις από τον πάγκο είναι επίσης περιορισμένες.

Ο Κώστας Γαλανόπουλος έχει υποχωρήσει αισθητά στην αγωνιστική ιεραρχία της ομάδας, μένοντας εκτός αποστολής στις αναμετρήσεις με τον Παναιτωλικό και τον Αστέρα. Ο νεαρός Μιχάλης Βοριαζίδης, από την πλευρά του, έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής αποκλειστικά σε αγώνες Κυπέλλου, χωρίς να έχει λάβει χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Η σημασία του βάθους ενόψει ντέρμπι

Η πιθανότητα να στερηθεί ο Άρης τον Ράτσιτς για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι αποκτά μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο λόγω της επιρροής του Σέρβου στο παιχνίδι της ομάδας, αλλά και εξαιτίας των περιορισμένων εναλλακτικών που διαθέτει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον άξονα.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ο Άρης μπαίνει σε μια σειρά πέντε διαδοχικών ντέρμπι στο Πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου, η διαθεσιμότητα και το βάθος στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta