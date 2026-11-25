Ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε για την προσαρμογή του στην Αγγλία και την πορεία του στην Μπράιτον

Ο διεθνής φορ Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να συγκεντρώνει τα βλέμματα πάνω του στην Αγγλία, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον. Ο 19χρονος επιθετικός παραχώρησε συνέντευξη στο «Sussex World», όπου μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό για τη Μπράιτον.

Στη συνέντευξη αυτή, ο Κωστούλας αναφέρθηκε στην εξέλιξή του, στις προκλήσεις της προσαρμογής του στο αγγλικό ποδόσφαιρο, καθώς και στη σχέση του με τον προπονητή του. Επίσης, σχολίασε την επιστροφή του Στέφανου Τζίμα στην αγωνιστική δράση και τη βοήθεια που έλαβε από τον Τζέιμς Μίλνερ.

Η εντυπωσιακή του πορεία με την Μπράιτον

Ο Μπάμπης Κωστούλας διανύει μια εξαιρετική περίοδο με την Μπράιτον, έχοντας σημειώσει πέντε τέρματα και τέσσερις ασίστ σε 14 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις έως τώρα. Αυτός ο απολογισμός καταδεικνύει μια αισθητή βελτίωση στην απόδοσή του.

Σε σύγκριση με την πρώτη του χρονιά στην Αγγλία, όπου είχε σημειώσει δύο γκολ σε 21 εμφανίσεις στην Premier League, εκ των οποίων μόλις δύο ως βασικός, η φετινή του παρουσία είναι σαφώς πιο παραγωγική και καθοριστική για την ομάδα του.

Οι προκλήσεις της καθημερινότητας μετά τον Ολυμπιακό

Ο Έλληνας στράικερ αποκάλυψε ότι η καθημερινότητα αποτέλεσε το πιο δύσκολο κομμάτι μετά τη μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον. Όπως εξήγησε, στην Αγγλία περνάει πολύ περισσότερες ώρες στο προπονητικό κέντρο, συγκριτικά με όσες είχε συνηθίσει στην Ελλάδα.

Ο Κωστούλας περιέγραψε ότι οι διαφορές αφορούν και σε διαφορετικά είδη προπόνησης, μια διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού, καθώς και περισσότερες συναντήσεις, στοιχεία που συνέθεσαν τη νέα του πραγματικότητα μακριά από την Ελλάδα.

Η προσαρμογή στο αγγλικό ποδόσφαιρο και η εμπιστοσύνη

Ο νεαρός φορ μίλησε εκτενώς για την εξέλιξή του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την προσαρμογή του στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Τόνισε τη σημασία της κατανόησης των απαιτήσεων της ομάδας.

«Το βασικό είναι να καταλαβαίνεις τι θέλει η ομάδα. Για εμένα, ως επιθετικό, με την πάροδο του χρόνου και έπειτα από μερικούς μήνες, άρχισα να το καταλαβαίνω. Μέσα από τον χρόνο συμμετοχής που πήρα, κέρδισα την εμπιστοσύνη των συμπαικτών μου και θέλω να συνεχίσω έτσι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κωστούλας.

Η σχέση με τον Φάμπιαν Χίρτσελερ και ο ρόλος του

Στη συνέντευξή του, ο Μπάμπης Κωστούλας αναφέρθηκε και στη συνεργασία του με τον προπονητή του, Φάμπιαν Χίρτσελερ, καθώς και στον ρόλο που έχει αναλάβει στην ομάδα. Ο ίδιος περιέγραψε τη σχέση του με τον προπονητή ως ξεκάθαρη.

«Είναι ξεκάθαρος στις οδηγίες που δίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα ξεκάθαρος. Πιστεύω, όμως, ότι δεν άλλαξα τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζομαι. Και την περασμένη σεζόν μπορούσα να κάνω τέτοια πράγματα στο γήπεδο, αλλά πλέον έχω έναν πιο ελεύθερο ρόλο, ειδικά στη θέση μου. Μου αρέσει», ανέφερε ο «Babistuta».

Βοήθεια από τον Τζέιμς Μίλνερ και η επιστροφή του Στέφανου Τζίμα

Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημαντική βοήθεια που έλαβε από τον έμπειρο συμπαίκτη του, Τζέιμς Μίλνερ, κατά την περίοδο της προσαρμογής του στην Αγγλία.

Επιπλέον, ο Έλληνας επιθετικός μίλησε και για τον Στέφανο Τζίμα, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση έπειτα από μακροχρόνια απουσία, ένα γεγονός που σχολιάστηκε από τον Κωστούλα στο πλαίσιο της συνέντευξής του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta