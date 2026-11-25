Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε πρόσφατα ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X, με πρωταγωνιστές τους αθλητές Κέντρικ Ναν και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Το βίντεο έρχεται στον απόηχο της δέκατης νίκης του Παναθηναϊκού στη φετινή EuroLeague, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η επικράτηση αυτή, με 86-83 επί της Βαλένθια, επισφραγίστηκε με ένα ασύλληπτο «game winner» από τον Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις.

Η σημαντική νίκη στην Euroleague

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της Βαλένθια, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και συναρπαστικός μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το τελικό σκορ 86-83 υπέρ του «τριφυλλιού» σηματοδότησε την επίτευξη της δέκατης νίκης του συλλόγου στη φετινή διοργάνωση της EuroLeague. Αυτή η νίκη είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της ομάδας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την αγωνία και την ένταση, με τους παίκτες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Η επικράτηση αυτή δεν ήρθε εύκολα, καθώς χρειάστηκε η ψυχραιμία και η ευστοχία των παικτών στα κρίσιμα σημεία. Ο Νάιτζελ Χέιζ - Ντέιβις ήταν αυτός που με ένα ασύλληπτο «game winner» έδωσε τη λύση, εξασφαλίζοντας τους δύο πολύτιμους βαθμούς για τον Παναθηναϊκό.

Η καθοριστική συμβολή των Ναν και Ρογκαβόπουλου

Πέρα από τον Αμερικανό αστέρα που έκρινε τον αγώνα, ο Κέντρικ Ναν και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είχαν επίσης καταλυτική συμβολή στην επικράτηση του Παναθηναϊκού. Ο Κέντρικ Ναν, με την απόδοσή του, συνέβαλε τα μέγιστα στην προσπάθεια της ομάδας, καταγράφοντας συνολικά 13 πόντους. Στην στατιστική του προσέθεσε επίσης 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ένα από τα πιο σημαντικά του στιγμιότυπα ήταν το καθοριστικό τρίποντο που ισοφάρισε το σκορ σε 83-83, κρατώντας τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας αθλητής Νίκος Ρογκαβόπουλος έδειξε επίσης σημαντικά σημάδια βελτίωσης και συνέβαλε στην επίτευξη της νίκης. Ο Ρογκαβόπουλος μέτρησε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Οι επιδόσεις του αυτές υποδεικνύουν πως ο νεαρός παίκτης βρίσκεται σε καλό δρόμο για να βρει ξανά τον εαυτό του και τον ρυθμό του μέσα στο παρκέ, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα.

Η συμβουλή του Κέντρικ Ναν στον Ρογκαβόπουλο

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την εξασφάλιση της νίκας, οι δύο παίκτες, Κέντρικ Ναν και Νίκος Ρογκαβόπουλος, βρέθηκαν μαζί μπροστά στην κάμερα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ναν επέλεξε να απευθύνει μια σύντομη αλλά περιεκτική συμβουλή στον Έλληνα συμπαίκτη του, τον οποίο αποκάλεσε χαϊδευτικά «Ρόγκα».

Τα λόγια του Αμερικανού παίκτη ήταν χαρακτηριστικά και γεμάτα νόημα, τονίζοντας τη σημασία ενός βασικού στοιχείου για την επιτυχία στο μπάσκετ. Συγκεκριμένα, ο Κέντρικ Ναν είπε στον Νίκο Ρογκαβόπουλο: «Η αυτοπεποίθηση “σκοτώνει”. Μείνε έτσι». Η φράση αυτή, που μεταφέρθηκε και στα αγγλικά ως "Confidence kills… Stay confident.", υπογραμμίζει την αξία της πίστης στις δυνατότητες του εαυτού και την ανάγκη διατήρησής της σε υψηλά επίπεδα για κάθε αθλητή.

Το μήνυμα μέσα από το βίντεο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο X (πρώην Twitter) δεν περιείχε μόνο τη συμβουλή του Ναν, αλλά και ένα συνοδευτικό μήνυμα που ενίσχυε το πνεύμα της ομάδας. Το μήνυμα συνόδευε το απόσπασμα των δηλώσεων των παικτών και ανέφερε χαρακτηριστικά: "Big buckets on the court, short interviews off it… ???? No long speeches needed after a win like that. Few words, straight to the point! ???? #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment".

Αυτή η ανάρτηση αναδεικνύει την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην ομάδα μετά από μια σημαντική νίκη, όπου οι πράξεις στο παρκέ μιλούν από μόνες τους και οι δηλώσεις είναι σύντομες και περιεκτικές. Η δημοσίευση αυτή, μαζί με τη συμβουλή του Ναν, ενισχύει το ομαδικό πνεύμα και την ψυχολογία των παικτών, δείχνοντας την υποστήριξη και την ενθάρρυνση μεταξύ τους, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχία σε υψηλό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta