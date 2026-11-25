Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 στις προπονήσεις του, ξεκινώντας την προετοιμασία του για το επερχόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στην έδρα της αντιπάλου για τη 12η αγωνιστική της Super League. Ο προπονητής του Δικεφάλου, Αλέσιο Λίσι, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα και σημαντικά προβλήματα, καθώς δύο βασικοί παίκτες απουσίασαν από την προπόνηση λόγω ίωσης, ενώ αρκετοί άλλοι ακολουθούν ειδικά προγράμματα.

Νέα προβλήματα με ίωση για Εντιαγέ και Ελουστόντο

Οι Σερίφ Εντιαγέ και Αρίτς Ελουστόντο απουσίασαν από την προπόνηση της Τετάρτης στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Και οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνται από ίωση, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη συμμετοχή τους στο μεγάλο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 29 Νοεμβρίου 2026 στις 21:00.

Η κατάσταση της υγείας τόσο του Σενεγαλέζου επιθετικού όσο και του Ελουστόντο θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Ο Αλέσιο Λίσι αναμένει την επιστροφή τους στις προπονήσεις, καθώς ο Εντιαγέ, ο οποίος είχε ένα γκολ και μία ασίστ στη νίκη με 4-0 επί της Κηφισιάς, αποτελεί βασικό κομμάτι του επιθετικού πλάνου με τα δύο φορ.

Η εξάπλωση της ίωσης στα αποδυτήρια

Η ίωση που έχει κάνει την εμφάνισή της στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ από το περασμένο Σαββατοκύριακο συνεχίζει να δημιουργεί εμπόδια στην προετοιμασία της ομάδας. Το περασμένο Σάββατο, οι Σιμόν Μπάνζα και Σόλα Σορετίρε είχαν τεθεί νοκ άουτ για τον ίδιο λόγο, χάνοντας την αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Τούμπα.

Ωστόσο, υπάρχουν και ευχάριστα νέα για τον Ιταλό τεχνικό. Ο Σιμόν Μπάνζα δεν βρίσκεται πλέον στο ιατρικό δελτίο της ομάδας, ενώ ο Σόλα Σορετίρε επέστρεψε στο χορτάρι, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα με μπάλα. Αυτό δείχνει μια σταδιακή επιστροφή ορισμένων παικτών από τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισαν.

Η κατάσταση των υπολοίπων παικτών

Πέρα από τις περιπτώσεις των Εντιαγέ και Ελουστόντο, το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ περιλαμβάνει και άλλους παίκτες που ακολουθούν ειδικά προγράμματα. Οι Δημήτρης Πέλκας και Κρίστιαν Γιάκιτς συνέχισαν τις θεραπείες τους, προσπαθώντας να ξεπεράσουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν.

Επιπλέον, οι Δημήτρης Μοναστηρλής, Γκρεγκ Τέιλορ και Φέντορ Τσάλοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα με μπάλα στο γήπεδο, όπως και ο Σόλα Σορετίρε. Αυτό δείχνει ότι ο προπονητής Αλέσιο Λίσι έχει να διαχειριστεί ένα αρκετά εκτεταμένο κατάλογο παικτών που δεν βρίσκονται σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Το πρόγραμμα της προπόνησης και η τακτική προσέγγιση

Η προπόνηση της Τετάρτης περιλάμβανε αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λίσι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, με διαφορετικούς στόχους για το καθένα. Το πρώτο γκρουπ επικεντρώθηκε στη λειτουργία της αμυντικής γραμμής, δουλεύοντας πάνω στην οργάνωση και την αποτελεσματικότητα της άμυνας.

Το δεύτερο γκρουπ εστίασε στην ανάπτυξη επιθετικών αυτοματισμών, με τον Ιταλό τεχνικό να ρίχνει το βάρος στην τακτική προσέγγιση του επερχόμενου ντέρμπι. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με ασκήσεις αμυντικής τακτικής και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενισχύοντας την ομαδική συνεργασία και την εφαρμογή των τακτικών οδηγιών.

Επόμενα βήματα για την προετοιμασία

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προπόνηση στις 10:30 π.μ. στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας. Ο Αλέσιο Λίσι και το επιτελείο του θα συνεχίσουν να αξιολογούν την κατάσταση των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ελπίζοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιστροφές ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta