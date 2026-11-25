Η Εθνική ομάδα μπάσκετ βρίσκεται σε εντατική προετοιμασία για δύο ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού Βασίλη Σπανούλη, μίλησε για την αγωνιστική του ετοιμότητα και τη σημασία των αναμετρήσεων. Ο διεθνής γκαρντ δήλωσε ότι προετοιμαζόταν για αυτή τη στιγμή τον τελευταίο ενάμιση μήνα, εστιάζοντας στην ανάγκη η ομάδα να κερδίσει για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην κορυφαία διοργάνωση.

Η επιστροφή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην εθνική

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αν και δεν έχει επανέλθει στους αγώνες του Ολυμπιακού μετά την ολοκλήρωση της τιμωρίας που του επιβλήθηκε, βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για τις προσεχείς υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας. Ο ίδιος ο παίκτης εξέφρασε την πλήρη του αφοσίωση και ετοιμότητα για τα κρίσιμα ματς.

Σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο Ντόρσεϊ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μπροστά σε τέτοια παιχνίδια… δεν υπάρχουν σκέψεις. Προετοιμαζόμουν για αυτό που έρχεται τον τελευταίο ενάμιση μήνα και η μόνη σκέψη είναι να βρεθεί ο τρόπος, να πάρουμε αυτούς τους δύο πολύ δύσκολους αγώνες».

Κρίσιμες αναμετρήσεις για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο καθοριστικά παιχνίδια στο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, τα οποία μπορούν να κρίνουν την πορεία της προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ υπογράμμισε τη σπουδαιότητα αυτών των αναμετρήσεων για την ελληνική ομάδα.

Αναφερόμενος στην προσωπική του προετοιμασία και την αποχή του από τη δράση, ο Ντόρσεϊ δήλωσε: «Φυσικά και ήταν στο μυαλό μου όλο αυτό το διάστημα αυτοί οι αγώνες. Περίμενα αυτή τη στιγμή, όπως και όλοι μας. Ολοι οι παίκτες και οι φίλαθλοί μας γνωρίζουν, ότι οφείλουμε να κερδίσουμε σε κάθε ματς, για να βρισκόμαστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η μάχη με τη Γεωργία στο τηλεκόμ σέντερ αθήνας

Το πρώτο από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια θα διεξαχθεί στις 26 Νοεμβρίου, στις 20:00, στο Telekom Center Athens, με αντίπαλο τη Γεωργία. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σχολίασε την επερχόμενη αναμέτρηση, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου.

«Όταν έρχεται η ώρα να παίξεις για την Εθνική, η προετοιμασία δεν αφορά απαραίτητα να αντιμετωπίσεις συγκεκριμένους παίκτες. Ξέρουμε, ότι η Γεωργία παίζει σκληρά και είναι μια περήφανη ομάδα, τη θυμόμαστε από το περασμένο Ευρωμπάσκετ και τέτοια παιχνίδια έχουν να κάνουν περισσότερο με την καρδιά παρά με το ταλέντο. Ολα έχουν να κάνουν με τη μαχητικότητα και τα ψυχικά αποθέματα, που θα καταθέσουμε στο παρκέ», ανέφερε ο διεθνής γκαρντ.

Σχετικά με τη σύγκριση με το παιχνίδι του Ευρωμπάσκετ, ο Ντόρσεϊ σημείωσε ότι «είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Θα δούμε τι πρόκειται να συμβεί, οι NBAers τους δε θα είναι επίσης παρόντες, οπότε πρέπει να περιμένουμε το οποιοδήποτε ενδεχόμενο αγωνιστικά, καθώς παίζοντας πιο ομαδικά, μπορεί να υπάρξουν διαφορετικοί πρωταγωνιστές. Ολα, όμως, έχουν να κάνουν με την καρδιά σε αυτό τον αγώνα».

Η πρόκληση της Ισπανίας και η ανάγκη αντίδρασης

Μετά την αναμέτρηση με τη Γεωργία, η Εθνική ομάδα θα ταξιδέψει στην Ιβηρική για να αντιμετωπίσει την Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου 2026, στις 19:00. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί μία ακόμη μεγάλη πρόκληση, ειδικά μετά από προηγούμενα αποτελέσματα που δεν ήταν τα επιθυμητά.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στα οδυνηρά αποτελέσματα που προηγήθηκαν, τονίζοντας την υποχρέωση της ομάδας να αντιδράσει. «Είναι έτσι απλά το μπάσκετ, χάσαμε κάποια παιχνίδια που δε θα έπρεπε, όπως μεταφέρεται, κι έτσι έχουμε την υποχρέωση να κερδίσουμε πλέον. Για να φτάσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να διεκδικήσεις το οτιδήποτε με αξιώσεις, πρέπει να κερδίσεις και αυτά τα παιχνίδια. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και πρέπει να αντιδράσουμε», δήλωσε.

Ο Ντόρσεϊ υπήρξε ένας εκ των πρωταγωνιστών στη μεγάλη νίκη επί της Ισπανίας σε προηγούμενο παιχνίδι, γεγονός που προσδίδει επιπλέον ενδιαφέρον στην επερχόμενη αναμέτρηση.

Μαχητικότητα και ψυχικά αποθέματα στο παρκέ

Σε όλες τις δηλώσεις του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε έμφαση στην ψυχική δύναμη και τη μαχητικότητα που πρέπει να επιδείξει η ελληνική ομάδα. Αυτά τα στοιχεία θεωρούνται καθοριστικά για την επιτυχία στα προκριματικά.

Ο διεθνής γκαρντ επανέλαβε ότι τα παιχνίδια αυτά «έχουν να κάνουν περισσότερο με την καρδιά παρά με το ταλέντο» και ότι «όλα έχουν να κάνουν με τη μαχητικότητα και τα ψυχικά αποθέματα, που θα καταθέσουμε στο παρκέ». Η πίστη στην ομάδα και η επιθυμία για νίκη αποτελούν τον βασικό οδηγό ενόψει των δύο αυτών αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit