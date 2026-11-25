Ο Αργεντίνος μέσος Λορέντσο Σιπιόνι επανήλθε στην αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα μετά από ένα διάστημα απουσίας που διήρκεσε περίπου τρεις μήνες. Η τελευταία του εμφάνιση χρονολογούνταν στις 30 Αυγούστου, όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας. Πλέον, ο Σιπιόνι καλείται να αποδείξει την αξία του και να προσφέρει σημαντικά στον Ολυμπιακό, εκμεταλλευόμενος τις νέες ευκαιρίες που του παρουσιάζονται.

Η επάνοδος στο πρωτάθλημα και το πρώτο γκολ

Ο Λορέντσο Σιπιόνι αγωνίστηκε για 75 λεπτά στην Τρίπολη, συνεισφέροντας στη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0 επί του Αστέρα. Αυτή η εμφάνιση σηματοδότησε την επίσημη επανένταξή του στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος, μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας.

Η επιστροφή του συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός στον αγώνα με τον Ηρακλή, όπου ο Ολυμπιακός επικράτησε με το ευρύ σκορ 6-2. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Αργεντίνος χαφ κατάφερε να σημειώσει το πρώτο του γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα, ισοφαρίζοντας μάλιστα σε 1-1 με ένα τέρμα που χαρακτηρίστηκε ως «γκολάρα».

Οι συμμετοχές του σε όλες τις διοργανώσεις

Μέχρι στιγμής, ο Σιπιόνι έχει καταγράψει συνολικά τρεις συμμετοχές στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένου ενός αγώνα που είχε δώσει και με τον Ατρόμητο. Η παρουσία του στην ομάδα επεκτείνεται και στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου είχε δύο συμμετοχές.

Στις αναμετρήσεις του Κυπέλλου, κόντρα σε Μαρκό και Βόλο, ο Σιπιόνι αγωνίστηκε συνολικά για τέσσερα λεπτά. Στο ευρωπαϊκό μέτωπο, ο Αργεντίνος μέσος είχε μία συμμετοχή, όταν μπήκε ως αλλαγή στην παράταση του αγώνα αποκλεισμού από την Ναϊμέγκεν. Ωστόσο, ο παίκτης παρέμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Ολυμπιακού για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Νέα δεδομένα και αυξημένος ρόλος στην ομάδα

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έσε και Πουέρτα, οι οποίοι βρίσκονται εκτός μάχης αυτή τη στιγμή, έχουν αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα για τον Λορέντσο Σιπιόνι. Αυτή η κατάσταση τον καθιστά πλέον βασικό παίκτη για τις εγχώριες διοργανώσεις του Ολυμπιακού.

Παρόλο που ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Σιπιόνι καλείται να δώσει τον καλύτερό του εαυτό και να τα δώσει όλα τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο Ελλάδας. Η ανάγκη της ομάδας για αξιόπιστες λύσεις στο χώρο του κέντρου του έχει προσφέρει μια νέα και σημαντική ευκαιρία να καθιερωθεί.

Η αξιολόγηση από τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, εμπιστεύτηκε τον Σιπιόνι δίνοντάς του φανέλα βασικού και δήλωσε ικανοποιημένος από την συνολική του εμφάνιση. Παρόλα αυτά, ο Αλγουαθίλ παρατήρησε ότι ο παίκτης δεν είχε την επιθυμητή ανασταλτική παρουσία στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα και φάνηκε κάπως βαρύς.

Αυτές οι παρατηρήσεις θεωρούνται φυσιολογικές για έναν ποδοσφαιριστή που δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό για μεγάλο διάστημα. Ο κόουτς του Ολυμπιακού επιθυμεί να δει τον Σιπιόνι ακόμη καλύτερο στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού, καθώς τη δημιουργία μπορεί να την προσφέρει καλύτερα ο ποιοτικός Φρόιλερ.

Αποφασιστικότητα και μελλοντικές ευκαιρίες

Ο Λορέντσο Σιπιόνι έδειξε αποφασιστικότητα και πήρε το ρίσκο να αγωνιστεί, παρά την έλλειψη ρυθμού. Το γεγονός ότι ολοκλήρωσε ενενηντάλεπτο χωρίς να παρουσιάσει ενοχλήσεις, υποδηλώνει ότι δουλεύει συστηματικά στις προπονήσεις και δεν «κρέμασε» την ομάδα, κάτι που αποτελεί θετικό στοιχείο.

Ο Αργεντίνος μέσος έχει πάρει την ευκαιρία του και αναμένεται να έχει και άλλες στο μέλλον. Είναι πλέον στα πόδια του να αποδείξει στον προπονητή του ότι έκανε λάθος στην αρχική του αξιολόγηση, καθώς ο Αλγουαθίλ δεν φαινόταν αρχικά να «καίγεται» ιδιαίτερα για τον Σιπιόνι. Ο Αλγουαθίλ δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος προπονητής που θα αλλάξει γνώμη για έναν παίκτη, αν αυτό συμβεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko