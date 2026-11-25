Η Κ19 του ΠΑΟΚ βρίσκεται στη Γερμανία, όπου απόψε (25/11, 19:00) θα αντιμετωπίσει τη Χοφενχάιμ στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο γύρο του UEFA Youth League. Η ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί επιδιώκει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα επί γερμανικού εδάφους, το οποίο θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης κατά τη ρεβάνς. Η αναμέτρηση αποτελεί μια σημαντική ευρωπαϊκή δοκιμασία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου».

Το ευρωπαϊκό ταξίδι και η ολοκλήρωση της προετοιμασίας

Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Κ19 του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με την παρουσία της ομάδας στη Γερμανία, όπου θα δώσει την πρώτη της μάχη απέναντι στη Χοφενχάιμ. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές του «Δικεφάλου» έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους επί γερμανικού εδάφους, δείχνοντας πλήρη συγκέντρωση ενόψει της αναμέτρησης.

Η τελευταία προπόνηση πριν από τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Η ομάδα είναι πλέον έτοιμη να παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο και να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θέτοντας τις βάσεις για την πρόκριση.

Σημαντικές ενισχύσεις στην αποστολή του «Δικεφάλου»

Ο προπονητής της Κ19 του ΠΑΟΚ, Ομάρ Ελ Καντουρί, έχει στη διάθεσή του σημαντικές επιλογές για την αποψινή αναμέτρηση με τη Χοφενχάιμ. Στην αποστολή που ταξίδεψε στη Γερμανία συμπεριλαμβάνονται οι Δημήτρης Μπαταούλας και Δημήτρης Μπέρδος, δύο ονόματα που προσφέρουν επιπλέον λύσεις και ενισχύουν το δυναμικό της ομάδας.

Επιπλέον, την προσπάθεια της Κ19 απέναντι στους Γερμανούς ενισχύουν και οι ποδοσφαιριστές Κοσίδης και Ντούνγκα. Η παρουσία τους στην αποστολή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς προσθέτουν βάθος και ποιότητα στο ρόστερ, δίνοντας περισσότερες επιλογές στον προπονητή για τη διαχείριση του αγώνα.

Απουσίες λόγω διεθνών υποχρεώσεων

Από την αποστολή του ΠΑΟΚ για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη Γερμανία απουσιάζουν ορισμένοι διεθνείς ποδοσφαιριστές. Οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα, καθώς έχουν κληθεί να ενσωματωθούν στην Εθνική Παίδων.

Οι απουσίες αυτές οφείλονται στη συμμετοχή των παικτών στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, το οποίο διεξάγεται στο Κατάρ. Η εκπροσώπηση της χώρας τους στην κορυφαία διοργάνωση για την ηλικιακή τους κατηγορία καθιστά αδύνατη την παρουσία τους στην αποψινή αναμέτρηση του UEFA Youth League.

Η πλήρης λίστα της αποστολής

Η πλήρης αποστολή της Κ19 του ΠΑΟΚ που ταξίδεψε στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τη Χοφενχάιμ αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Μαλίγκιν, Μανασίδης, Καρακόττας, Αυγιτίδης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Κυριαζίδης, Τσιάλης, Σίμοβετς, Μίσχος, Ντούνγκα, Τοπαλίδης, Γκέρσος, Γκιόκα, Κάνιος, Παπαδόπουλος, Χαπίπης, Μπέρδος, Βλάχος, Αρέτης, Σαββίδης και Κρομμύδας. Όλοι οι παίκτες είναι προετοιμασμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να επιτευχθεί ο στόχος της ομάδας.

Οι ποδοσφαιριστές αυτοί συνθέτουν το σύνολο που θα προσπαθήσει να φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα από τη Γερμανία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την πρόκριση στη ρεβάνς. Η ομάδα είναι αποφασισμένη να δείξει το καλό της πρόσωπο στην ευρωπαϊκή αυτή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta