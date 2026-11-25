Οι Μπόστον Σέλτικς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς με 131-116. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην Ουάσινγκτον, ήταν στο πλαίσιο του NBA Cup και σηματοδότησε την επιστροφή των «Κελτών» στις νίκες, μετά από ένα σερί τεσσάρων ηττών. Πρωταγωνιστής της βραδιάς για τους νικητές ήταν ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση, σημειώνοντας 41 πόντους.

Η επικράτηση των Σέλτικς στην Ουάσινγκτον

Οι Μπόστον Σέλτικς πέρασαν με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα των Γουίζαρντς, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η τελική επικράτηση με σκορ 131-116 ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ομάδα, η οποία έδειξε σημάδια ανάκαμψης μετά από μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων.

Η νίκη αυτή ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς έβαλε τέλος σε ένα σερί τεσσάρων συνεχόμενων ηττών για τους Σέλτικς, δίνοντας νέα ώθηση στην ψυχολογία της ομάδας. Παράλληλα, οι «Κέλτες» ανέβασαν το ρεκόρ τους στο NBA Cup στο 3-0, ενισχύοντας τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Τζέισον Τέιτουμ

Ο Τζέισον Τέιτουμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Μπόστον Σέλτικς, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση υψηλού επιπέδου. Ο Αμερικανός φόργουορντ σημείωσε 41 πόντους, αποτελώντας την κύρια επιθετική αιχμή της ομάδας του. Η αποτελεσματικότητά του ήταν εμφανής και από την περιφέρεια, καθώς ευστόχησε σε 6 τρίποντα από τις 15 προσπάθειες που επιχείρησε.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Τέιτουμ προσέγγισε το double-double, προσφέροντας πολύτιμες βοήθειες και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 9 ασίστ, δείχνοντας την πληθωρική του παρουσία στο παρκέ και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα.

Η απόδοση των Γουίζαρντς

Από την πλευρά των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, ο Άντονι Ντέιβις ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική. Ο Ντέιβις σημείωσε 33 πόντους και μάζεψε 13 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια διπλή εμφάνιση με double-double.

Παρά την προσπάθεια και την υψηλή του απόδοση, οι επιδόσεις του Άντονι Ντέιβις δεν ήταν αρκετές για να ανατρέψουν την κατάσταση και να οδηγήσουν τους Γουίζαρντς στη νίκη απέναντι στους ανώτερους Σέλτικς. Η ομάδα της Ουάσινγκτον δεν κατάφερε να βρει λύσεις απέναντι στην επιθετική ορμή των αντιπάλων της.

Σημαντική νίκη για τους Ντάλας Μάβερικς

Σε ένα άλλο παιχνίδι του NBA Cup, οι Ντάλας Μάβερικς σημείωσαν μια σημαντική νίκη, επικρατώντας των Ντένβερ Νάγκετς με σκορ 120-101. Αυτή η επικράτηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους Μάβερικς όσον αφορά την πρόκρισή τους στα νοκ άουτ του NBA Cup.

Οι Μάβερικς βρίσκονται σε εξαιρετική φόρμα, καθώς με αυτή τη νίκη έφτασαν τις τέσσερις συνεχόμενες επιτυχίες, δείχνοντας σταθερότητα και αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι τους. Η ομάδα του Ντάλας παρουσίασε ένα ομαδικό παιχνίδι, με αρκετούς παίκτες να συμβάλλουν στο σκοράρισμα.

Οι πρωταγωνιστές του αγώνα Ντάλας-Ντένβερ

Για τους Ντάλας Μάβερικς, ο Κούπερ Φλαγκ ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε, δείχνοντας ότι διανύει περίοδο φόρμας. Ο νεαρός άσος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 12 ασίστ και έξι ριμπάουντ, έχοντας 8/17 σουτ εντός πεδιάς. Σημαντικές λύσεις στην επίθεση έδωσαν επίσης ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον και ο Νατζί Μάρσαλ, οι οποίοι πρόσθεσαν από 14 πόντους ο καθένας, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας τους.

Από την πλευρά των Ντένβερ Νάγκετς, ο Τζαμάλ Μάρεϊ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Ο Νίκολα Γιόκιτς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ και πέντε ασίστ, ενώ ο Κάμερον Τζόνσον πρόσθεσε 17 πόντους. Παρά τις καλές ατομικές επιδόσεις, οι Νάγκετς δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην ορμή των Μάβερικς.

Με πληροφορίες από: Newsit