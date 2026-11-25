Φάμπρεγας: «Τον Μίγια τον πήραμε με έξι εκατομμύρια ευρώ, θα τον πουλήσουμε με 20»

Η Κόμο κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0 απέναντι στην ΑΕΚ στην Ιταλία, για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Λουίς Μίγια ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς με το εξαιρετικό του γκολ χάρισε στην ομάδα του τους τρεις βαθμούς. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σεσκ Φάμπρεγας αποθέωσε τον Ισπανό μέσο, κάνοντας μάλιστα χιουμοριστικές δηλώσεις σχετικά με την αξία του.

Η νίκη της Κόμο και ο πρωταγωνιστής Μίγια

Η αναμέτρηση της Κόμο με την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε με νίκη 1-0 για την ιταλική ομάδα, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Παρά τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιούργησε η ΑΕΚ, δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα και επιστρέφει στην Αθήνα με «άδεια χέρια».

Ο Λουίς Μίγια αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, καθώς ήταν αυτός που σημείωσε το νικητήριο γκολ. Το τέρμα του Ισπανού χαφ ήταν εξαιρετικό και καθόρισε την έκβαση του αγώνα, χαρίζοντας στην Κόμο μια σημαντική νίκη.

Στον αγώνα, η Κόμο είχε χάσει ένα πέναλτι και είχε δύο δοκάρια, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει. Αυτό δείχνει την επιμονή της ομάδας, την οποία ο Φάμπρεγας έχει χτίσει με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς η ομάδα «δεν ξέρει πώς να τα παρατήσει».

Οι δηλώσεις του Σεσκ Φάμπρεγας

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Σεσκ Φάμπρεγας μίλησε με ενθουσιασμό για την απόδοση του Λουίς Μίγια. Ο Ισπανός τεχνικός αποθέωσε τον 31χρονο χαφ, ο οποίος ήταν ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος της αναμέτρησης.

Στις δηλώσεις του, ο Φάμπρεγας προχώρησε σε ένα χιουμοριστικό σχόλιο σχετικά με την οικονομική αξία του ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, ανέφερε χαμογελώντας: «Τον αποκτήσαμε για έξι εκατομμύρια ευρώ, ίσως τον πουλήσουμε τον Ιανουάριο για 20 εκατομμύρια».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την ώρα που ο Μίγια βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά, περιμένοντας τη σειρά του για να παραχωρήσει και αυτός δηλώσεις. Ο Φάμπρεγας διευκρίνισε άμεσα πως αστειευόταν, θέλοντας να τονίσει τη σημασία του παίκτη για την ομάδα του.

Η αξία του Μίγια για την Κόμο

Πέρα από το χιουμοριστικό σχόλιο, ο Σεσκ Φάμπρεγας υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του Λουίς Μίγια για την Κόμο. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε την αξία του έμπειρου μέσου, τόσο εντός του αγωνιστικού χώρου όσο και στα αποδυτήρια της ομάδας.

«Όχι, αστειεύομαι. Είναι ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φάμπρεγας. Πρόσθεσε επίσης ότι ο Μίγια «σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του βελτιωνόταν συνεχώς και πλέον διαθέτει χαρακτήρα και εμπειρία».

Ο Φάμπρεγας ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του τονίζοντας μια ακόμα σημαντική πτυχή της παρουσίας του Μίγια: «Πάνω απ' όλα, όμως, αποτελεί μια ισχυρή προσωπικότητα στα αποδυτήρια», υπογραμμίζοντας τον ηγετικό του ρόλο και την επιρροή του στους συμπαίκτες του.

Το παρασκήνιο της μεταγραφής του Μίγια

Η απόκτηση του Λουίς Μίγια από την Κόμο το περασμένο καλοκαίρι δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση για την ιταλική ομάδα. Χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες και διαπραγματεύσεις μέχρι να καταφέρει η Κόμο να εντάξει τον Ισπανό μέσο στο δυναμικό της.

Ο 31χρονος χαφ είχε βρεθεί στο προσκήνιο και για λογαριασμό του Ολυμπιακού το προηγούμενο καλοκαίρι, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων για τις υπηρεσίες του. Τελικά, η Κόμο ήταν αυτή που κατάφερε να τον αποκτήσει, δαπανώντας το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ.

Η επένδυση αυτή φαίνεται να αποδίδει καρπούς, καθώς ο Μίγια έχει εξελιχθεί σε βασικό και καθοριστικό παίκτη για την ομάδα, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη εμφάνισή του απέναντι στην ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Athletiko