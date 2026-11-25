Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση με την Κόμο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Το παιχνίδι διεξήχθη στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», όπου η ελληνική ομάδα, παρά την εικόνα που παρουσίασε, δεν κατάφερε να αποφύγει την τέταρτη συνεχόμενη ήττα της στη διοργάνωση. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε ο Λουίς Μίγια για τους γηπεδούχους.

Η μάχη στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια»

Η ΑΕΚ έδωσε τον καλύτερό της εαυτό στο γήπεδο της Κόμο, δείχνοντας πως άξιζε ένα καλύτερο αποτέλεσμα βάσει της συνολικής της εικόνας. Η ομάδα δεν φοβήθηκε την Κόμο, η οποία πριν από μία αγωνιστική είχε πετύχει εννέα γκολ στην έδρα της Λανς. Αντιθέτως, η Ένωση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και πραγματοποίησε μια σημαντική αμυντική υπερπροσπάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ωστόσο, η αμυντική προσπάθεια της ΑΕΚ «λύγισε» από ένα εντυπωσιακό σουτ, ένα «τρομερό γκολ» όπως αναφέρεται, που σημείωσε ο Λουίς Μίγια. Αυτό το φανταστικό τέρμα ήταν αρκετό για να δώσει τη νίκη στην Κόμο με 1-0. Η ΑΕΚ, όπως και στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, έμεινε με το «κρίμα για την προσπάθεια», καθώς έχασε στις λεπτομέρειες τον στόχο της, και πάλι από ένα τρομερό γκολ.

Η βαθμολογική θέση και η πορεία των ομάδων

Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής, η ΑΕΚ βρίσκεται σε δύσκολη βαθμολογική θέση στη League Phase του Champions League. Η ελληνική ομάδα έχει συγκεντρώσει μόλις 3 βαθμούς μετά από 5 αγωνιστικές και καταλαμβάνει την 31η θέση της βαθμολογίας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Αυτή ήταν η τέταρτη σερί ήττα για την Ένωση στη φάση των ομίλων.

Από την άλλη πλευρά, η Κόμο συνεχίζει την «τρελή» της πορεία στη διοργάνωση. Η ομάδα του Τάσου Δουβίκα βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς. Με αυτή την επίδοση, η Κόμο ετοιμάζεται να «προσπεράσει» την ενδιάμεση φάση των πλέι οφ, δείχνοντας μια σταθερά ανοδική πορεία στο Champions League.

Οι τακτικές επιλογές του Νίκολιτς

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Νίκολιτς, δεν δίστασε να προσαρμόσει τα πλάνα του για την αναμέτρηση με την Κόμο, όπως είχε κάνει και σε άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης. Κατέβασε την ΑΕΚ σε σχηματισμό 4-3-1, με συγκεκριμένες επιλογές προσώπων στις θέσεις των χαφ. Ο Μάριν τοποθετήθηκε ως καθαρός αμυντικός χαφ, έχοντας δίπλα του τον Βιτάλις, ενώ ο Μάγερ αγωνίστηκε ως εσωτερικός χαφ.

Ο Ρουμάνος μέσος, Μάριν, δεν είχε αγωνιστεί κόντρα στην Καλαμάτα, καθώς είχε δεχθεί κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο ματς με τον Λεβαδειακό. Ωστόσο, στην αναμέτρηση της Ιταλίας, η παρουσία του ήταν συγκλονιστική. Ο Μάριν μάρκαρε παντού, δίνοντας πολλές μάχες με τον Παζ, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως συγκλονιστικός. Έπαιξε μπροστά από τους Ρέλβας και Μουκουντί, «καθαρίζοντας» πολλούς κινδύνους που προσπαθούσαν να περάσουν προς την περιοχή του τερματοφύλακα Στρακόσα. Στην αμυντική αυτή «δουλειά» του Μάριν, στήριγμά του ήταν ο Βιτάλις.

Όσον αφορά τον Μάγερ, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα στις αμυντικές του δραστηριότητες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το πέναλτι που υπέπεσε, το οποίο όμως η Κόμο αστόχησε. Παρόλα αυτά, επιθετικά κατάφερε να περάσει σημαντικές μπαλιές, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της ομάδας. Συνολικά, η ΑΕΚ κατάφερε να μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό τα επιθετικά ατού της Κόμο.

Οι κορυφαίες εμφανίσεις των Γκατσίνοβιτς και Μαρίν

Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς πραγματοποίησε μια ακόμα μεγάλη εμφάνιση για την ΑΕΚ, όπως είχε κάνει και στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Σέρβος μέσος αγωνίστηκε πίσω από τον Γιόβιτς, προσφέροντας στην ομάδα τόσο με τις μπαλιές που έβγαλε, όσο και κυρίως με την καθοριστική του βοήθεια στα μαρκαρίσματα. Η συμβολή του αυτή ήταν παρόμοια με την εμφάνισή του κόντρα στους «μερένγκες», παίζοντας έτσι έναν κεντρικό ρόλο στην εικόνα της Ένωσης.

Μια χαρακτηριστική στιγμή της «χαμαλοδουλειάς» που έκανε ο Γκατσίνοβιτς ήταν στο πρώτο ημίχρονο, όταν μάρκαρε τον Παζ από πίσω. Τη στιγμή που ο Αργεντινός μέσος νόμιζε ότι ήταν μόνος του, ο Γκατσίνοβιτς του έκλεψε την μπάλα, δείχνοντας την απίστευτη ενέργεια που έβγαλε στον αγωνιστικό χώρο. Η συνολική του παρουσία, μαζί με αυτή του Μαρίν, ήταν καθοριστική για την αμυντική προσπάθεια της ΑΕΚ.

Με πληροφορίες από: Newsit