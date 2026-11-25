Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βαλένθια στην Euroleague με το πλάνο Ομπράντοβιτς και τους πρωταγωνιστές

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα δεύτερο σερί σπουδαίο διπλό στην Euroleague, καθώς μετά το Κάουνας άλωσε και τη Βαλένθια, επικρατώντας των Ισπανών με 86-83. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με τους «πράσινους» να δείχνουν χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα.

Για να αποδράσει η ελληνική ομάδα από τη Roig Arena, χρειάστηκε το ψυχρό αίμα του Χέιζ-Ντέιβις στο φινάλε της αναμέτρησης. Κομβική ήταν επίσης η συμβολή του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος αναδείχθηκε σε X Factor του αγώνα, ενώ καθοριστικό ρόλο έπαιξε και ένα καλοδουλεμένο πλάνο από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το πλάνο του Ομπράντοβιτς και η αντίδραση

Η Βαλένθια ξεκίνησε την αναμέτρηση με σκοπό να επιβάλει γρήγορο ρυθμό, καταγράφοντας 10 πόντους στον αιφνιδιασμό κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτή η αρχική προσέγγιση των Ισπανών έθεσε άμεσα τις βάσεις για ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και ταχύτητας.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντέδρασε άμεσα και αποτελεσματικά, χρησιμοποιώντας ψηλά και αθλητικά σχήματα στο παρκέ. Αυτή η τακτική επιλογή περιόρισε τους διαδρόμους που αναζητούσε η Βαλένθια και ανάγκασε τους Ισπανούς να ακολουθήσουν σετ παιχνίδι, απομακρύνοντάς τους από τον ξέφρενο ρυθμό που επιδίωκαν αρχικά.

Ο έλεγχος της ρακέτας και οι αλλαγές στα σκριν

Οι «πράσινοι» έδειξαν εξαιρετικό έλεγχο στην εναέρια κυκλοφορία, κυριαρχώντας στα ριμπάουντ και προστατεύοντας τη ρακέτα τους. Η παρουσία του Μουσταφά Φαλ ήταν καθοριστική σε αυτό το κομμάτι, προσφέροντας ασφάλεια και αποτρέποντας εύκολους πόντους από τους αντιπάλους.

Παράλληλα, η εναλλαγή των Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γκερσόν Γιαμπουσέλε και Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις στις θέσεις των φόργουορντ έδωσε τη δυνατότητα για συνεχείς αλλαγές στα σκριν. Αυτή η ευελιξία στην άμυνα απέτρεψε τη δημιουργία εύκολων μις-ματς, διατηρώντας τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας.

Η «πράσινη» άμυνα και ο περιορισμός των αντιπάλων

Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού έκλεισε αποτελεσματικά τους χώρους δράσης του Νίκολα Μίροτιτς, ενός από τους βασικούς επιθετικούς πόλους της Βαλένθια. Ο Μίροτιτς περιορίστηκε στους 8 πόντους, αφαιρώντας από την ισπανική ομάδα το βασικό της επιθετικό σημείο αναφοράς και δυσκολεύοντας σημαντικά την παραγωγή της.

Εξαιρετική ήταν και η διαχείριση του Τι Τζέι Σορτς, του βραχύσωμου γκαρντ της Βαλένθια. Παρότι ο Σορτς μέτρησε 15 πόντους και 7 ασίστ, ο Παναθηναϊκός δεν του επέτρεψε να βρει εύκολο ρυθμό στο ανοιχτό γήπεδο. Αντιθέτως, τον ανάγκασε σε δύσκολες εκτελέσεις μέσης απόστασης στο τέλος του χρόνου επίθεσης, περιορίζοντας την επιρροή του στο παιχνίδι.

Οι κομβικές εμφανίσεις Γκραντ και Ρογκαβόπουλου

Ελλείψει του αρχηγού, ο Τζέριαν Γκραντ επωμίστηκε το φορτίο της οργάνωσης και της πίεσης στην μπάλα, προσφέροντας μια από τις πιο ουσιαστικές του εμφανίσεις για φέτος. Ο Αμερικανός γκαρντ σημείωσε season-high 14 πόντους, αναδεικνύοντας τις επιθετικές του ικανότητες.

Παράλληλα, ο Γκραντ επιτέλεσε τον ρόλο του κορυφαίου αμυντικού στην περιφέρεια, ασκώντας συνεχή πίεση στους αντιπάλους, και λειτούργησε ως εγγυητής στην κυκλοφορία της μπάλας. Η συνολική του συνεισφορά ήταν πολλαπλή και καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συγκέντρωσε τις περισσότερες μονάδες (15) στο σύστημα αξιολόγησης, όντας ο πιο ωφέλιμος και οικονομικός παίκτης του Παναθηναϊκού. Σημείωσε 10 πόντους με 2/3 τρίποντα, 2 κλεψίματα και κανένα λάθος, προσφέροντας καθαρό μυαλό, σωστές τοποθετήσεις χωρίς την μπάλα και αμυντική σκληράδα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως X Factor.

Η χημεία της πεντάδας και το καθοριστικό σερί

Κομβική αποδείχθηκε η χημεία της πεντάδας των «παλιών» παικτών, η οποία αποτελούνταν από τους Γκραντ, Ναν, Χουάντσο και Λεσόρ. Αυτή η τετράδα πλαισιώθηκε από τον Μπάντιο στην τρίτη περίοδο, δημιουργώντας ένα σχήμα που άλλαξε τον ρου της αναμέτρησης.

Αυτό το συγκεκριμένο σχήμα έδωσε την ένταση και τη συνοχή που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να τρέξει ένα καθοριστικό σερί 11-0. Μέσω αυτού του σερί, οι «πράσινοι» κατάφεραν να ανακτήσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης και να θέσουν τις βάσεις για την τελική τους επικράτηση επί της Βαλένθια.

Με πληροφορίες από: Newsit