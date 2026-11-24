Η Κόμο κατάφερε να ανοίξει το σκορ στον αγώνα της με την ΑΕΚ, με τον ποδοσφαιριστή Μίγια να σημειώνει το πρώτο τέρμα της αναμέτρησης. Το γκολ σημειώθηκε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας προβάδισμα στην ιταλική ομάδα. Ο Μίγια νίκησε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, Στρακόσα, με ένα όμορφο σουτ, διαμορφώνοντας το 1-0.

Το προβάδισμα της Κόμο

Οι γηπεδούχοι της Κόμο ήταν αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ, τρία λεπτά πριν από τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα. Η εξέλιξη αυτή έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα στην ιταλική ομάδα έναντι της ΑΕΚ. Το τέρμα που σημειώθηκε άλλαξε τα δεδομένα της αναμέτρησης, βάζοντας την Κόμο μπροστά στο σκορ.

Η επίτευξη του γκολ ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, καθώς οι ομάδες βρίσκονταν κοντά στη μία ώρα παιχνιδιού. Η Κόμο εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που της παρουσιάστηκε, καταφέρνοντας να βρει δίχτυα και να πάρει το προβάδισμα. Το 1-0 διαμόρφωσε την εικόνα του αγώνα εκείνη τη στιγμή.

Το τέρμα του Μίγια

Ο Μίγια ήταν ο ποδοσφαιριστής που έβαλε την υπογραφή του στο πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Ο παίκτης της Κόμο πραγματοποίησε ένα όμορφο σουτ, το οποίο κατέληξε στα δίχτυα της ΑΕΚ. Η ενέργεια του Μίγια ήταν καθοριστική για την επίτευξη του προβαδίσματος της ομάδας του.

Το σουτ του Μίγια περιγράφηκε ως άπιαστο, υποδηλώνοντας την ποιότητα και την ακρίβεια της εκτέλεσης. Η μπάλα βρήκε στόχο, αφήνοντας τον τερματοφύλακα της Ένωσης, Στρακόσα, χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Η επιτυχία του Μίγια έδωσε το έναυσμα για τον πανηγυρισμό των γηπεδούχων.

Η στιγμή του γκολ και η θέση του Στρακόσα

Η στιγμή που η Κόμο άνοιξε το σκορ καταγράφηκε στο 57ο λεπτό του αγώνα. Οι γηπεδούχοι είχαν στην κατοχή τους την μπάλα έξω από την περιοχή του Στρακόσα. Από αυτή τη θέση, ο Μίγια εκτέλεσε το σουτ που οδήγησε στο τέρμα.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, Στρακόσα, βρέθηκε αντιμέτωπος με το δυνατό και όμορφο σουτ του Μίγια. Παρά την προσπάθειά του, το χτύπημα ήταν άπιαστο και η μπάλα κατέληξε στην εστία του. Η επίτευξη του 1-0 σε βάρος της ΑΕΚ ήρθε από μία φάση που ξεκίνησε εκτός της περιοχής του.

Η εξέλιξη του σκορ

Το 1-0 υπέρ της Κόμο διαμορφώθηκε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτό το σκορ έδωσε το προβάδισμα στην ιταλική ομάδα έναντι της ελληνικής. Η Κόμο κατάφερε να εκμεταλλευτεί μία από τις ευκαιρίες της, σημειώνοντας το πρώτο και μοναδικό τέρμα που αναφέρεται.

Η επίτευξη του γκολ από τον Μίγια έθεσε την Κόμο σε θέση οδηγού στον αγώνα. Το αποτέλεσμα του 1-0 στο 57ο λεπτό έδειξε την αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων. Η ΑΕΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ, με το τέρμα του Μίγια να αλλάζει την ροή του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta