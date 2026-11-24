Η Τσεχία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Davis Cup Finals, επικρατώντας του Καναδά με συνολικό σκορ 2-0. Οι αγώνες διεξήχθησαν στην Μπολόνια της Ιταλίας, με την τσεχική ομάδα να δείχνει άνεση και αποφασιστικότητα. Το πρώτο εισιτήριο για τον ημιτελικό της Παρασκευής (27/11) ανήκει πλέον στους Τσέχους, οι οποίοι περιμένουν τον αντίπαλό τους.

Η πορεία προς τα ημιτελικά και ο επόμενος αντίπαλος

Η Τσεχία κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Davis Cup Finals, κερδίζοντας τον Καναδά με 2-0 συνολικό σκορ. Η νίκη αυτή της εξασφάλισε το πρώτο εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, η οποία φιλοξενείται στην Μπολόνια της Ιταλίας.

Ο ημιτελικός για την τσεχική ομάδα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου. Ο αντίπαλός της θα προκύψει από τον προημιτελικό που θα διεξαχθεί την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στις 17:00, ανάμεσα στην Ιταλία και τη Νότια Κορέα.

Η καθοριστική νίκη του Τόμας Μάχατς

Στην πρώτη αναμέτρηση του προημιτελικού, ο Τόμας Μάχατς της Τσεχίας αντιμετώπισε τον Λίαμ Ντραξλ του Καναδά, καταφέρνοντας να επικρατήσει με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-2). Αυτή η νίκη έδωσε το προβάδισμα με 1-0 στην τσεχική ομάδα, βάζοντας πίεση στους Καναδούς.

Ο Μάχατς ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από την αρχή του πρώτου σετ. Με δύο break κατάφερε να προηγηθεί με 4-0 games, αποκτώντας ένα σημαντικό προβάδισμα. Παρά τις προσπάθειες του Ντραξλ να αντιδράσει, ο Τσέχος τενίστας διατήρησε τον έλεγχο και έκλεισε το σετ με 6-2.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο δεύτερο σετ, με τον Καναδό Λίαμ Ντραξλ να ανεβάζει την απόδοσή του και να παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστικός. Ο Ντραξλ βρήκε λύσεις απέναντι στο service του αντιπάλου του, αξιοποίησε τις ευκαιρίες που του δόθηκαν και κατέκτησε το σετ με 6-3, οδηγώντας την αναμέτρηση σε τρίτο και καθοριστικό σετ.

Στο τελευταίο σετ, ο Τόμας Μάχατς ανέκτησε την κυριαρχία του παιχνιδιού. Πέτυχε ένα break για το 4-2, θέτοντας ξανά τις βάσεις για τη νίκη του. Στη συνέχεια, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του και έφτασε στο τελικό 6-2, εξασφαλίζοντας τον πρώτο βαθμό για την Τσεχία. Η ομάδα του Τομáš Berdych βρέθηκε έτσι ένα βήμα πιο κοντά στην πρόκριση.

Η σφραγίδα της πρόκρισης από τον Γίρι Λεχέτσκα

Η δεύτερη αναμέτρηση του προημιτελικού έφερε αντιμέτωπους τον Γίρι Λεχέτσκα της Τσεχίας και τον Φέλιξ Οζέ-Αλιασίμ του Καναδά. Ο Λεχέτσκα καθάρισε την πρόκριση για την ομάδα του, επικρατώντας με 2-0 σετ (7-6(4), 6-2).

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να υπερασπίζονται αποτελεσματικά το service τους, χωρίς να επιτρέπουν στον αντίπαλο ευκαιρίες για break. Παρά τις προσπάθειες αμφότερων να αποκτήσουν το πάνω χέρι, κανείς δεν κατάφερε να ξεφύγει στο σκορ, με αποτέλεσμα το σετ να οδηγηθεί σε tie-break.

Στο tie-break, ο Λεχέτσκα έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Καναδού αντιπάλου του, πήρε τον έλεγχο και κατέκτησε το tie-break με 7-4, κάνοντας το πρώτο βήμα προς την τελική νίκη.

Στο δεύτερο σετ, ο Τσέχος τενίστας ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Με ένα break στο ξεκίνημα, απέκτησε γρήγορα προβάδισμα δύο games (2-0), το οποίο στη συνέχεια διεύρυνε στο 3-0. Ο Οζέ-Αλιασίμ προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας σε 3-1, όμως ο Λεχέτσκα δεν του επέτρεψε να επιστρέψει στη διεκδίκηση του σετ, διατηρώντας σταθερότητα στο service και αποτελεσματικότητα μέχρι το τελικό 6-2.

Με πληροφορίες από: Gazzetta