Μια νέα λίστα, η οποία συντάχθηκε από την πλατφόρμα Sportico, ειδικευμένη στα οικονομικά θέματα, φέρνει στο φως τους πιο υψηλά αμειβόμενους προπονητές του NBA. Ενώ συνήθως τέτοιες λίστες εστιάζουν στους αθλητές, αυτή τη φορά η προσοχή στρέφεται στους ανθρώπους που βρίσκονται στον πάγκο των ομάδων. Συνολικά δέκα head coaches του κορυφαίου πρωταθλήματος λαμβάνουν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αναδεικνύοντας τις σημαντικές οικονομικές απολαβές σε αυτή την κορυφαία θέση.

Ο Στιβ Κερ στην κορυφή των αποδοχών

Στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών βρίσκεται ο Στιβ Κερ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. Ο ετήσιος μισθός του ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 17,5 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μοναδικός προπονητής του πρωταθλήματος που οι ετήσιες αποδοχές του υπερβαίνουν αυτό το ποσό, και μάλιστα αρκετά, υπογραμμίζοντας την αξία του στην ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ.

Ο 61χρονος Στιβ Κερ, ο οποίος διανύει την 13η σεζόν του στο Γκόλντεν Στέιτ, υπέγραψε πρόσφατα επέκταση συμβολαίου. Η συμφωνία αυτή είναι διετούς διάρκειας και έχει συνολική αξία 35 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η εξέλιξη διατηρεί τον Κερ στην κορυφή των πιο υψηλά αμειβόμενων προπονητών του NBA, με μέση ετήσια αξία 17,5 εκατομμύρια δολάρια. Η απόφαση για την επέκταση ελήφθη μετά από περαιτέρω εξέταση από την ιδιοκτησία των Γουόριορς και τον ίδιο τον Κερ, οι οποίοι αποφάσισαν ότι το 2026 δεν θα ήταν η «ημερομηνία λήξης» της συνεργασίας τους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Η πλούσια καριέρα του Κερ ως παίκτης και προπονητής

Η πορεία του Στιβ Κερ στον χώρο του μπάσκετ είναι πλούσια σε επιτυχίες, τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Ως αθλητής, κατέκτησε συνολικά τρία πρωταθλήματα NBA φορώντας τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς, στα χρόνια 1996, 1997 και 1998. Επιπλέον, πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του δύο ακόμα πρωταθλήματα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, το 1999 και το 2003, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να πρωταγωνιστεί σε διαφορετικές ομάδες.

Η επιτυχημένη του πορεία συνεχίστηκε και από τον πάγκο των ομάδων. Ως προπονητής, οδήγησε τους «Πολεμιστές» σε τέσσερις κατακτήσεις πρωταθλημάτων, με μία από αυτές τις επιτυχίες να έχει σημειωθεί το 2015. Η μακρά του θητεία και οι σημαντικές του νίκες τον καθιστούν έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς παράγοντες του NBA, δικαιολογώντας τις υψηλές του αποδοχές.

Οι υπόλοιποι της δεκάδας και η δεύτερη θέση

Τη δεύτερη θέση μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών μοιράζονται ο Έρικ Σπόελστρα των Μαϊάμι Χιτ και ο Τάιρον Λου των Λος Άντζελες Κλίπερς. Και οι δύο λαμβάνουν ετήσιο μισθό 15 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που προέκυψε βάσει των επεκτάσεων συμβολαίων που υπέγραψαν το 2024. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έρικ Σπόελστρα είναι ο προπονητής του Έλληνα διεθνούς αστέρα Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ.

Τη δεκάδα των πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών πλαισιώνουν και άλλοι με οκταψήφιο εισόδημα, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο αμοιβών στον χώρο. Οι Ρικ Καρλάιλ των Ιντιάνα Πέισερς, Ιμέ Ουντόκα των Χιούστον Ρόκετς και Τζο Ματζούλα των Μπόστον Σέλτικς αμείβονται με 11 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Από 10 εκατομμύρια δολάρια λαμβάνουν ο πρωταθλητής με τους Νιου Γιορκ Νικς, Μάικ Μπράουν, ο Κουίν Σνέιντερ των Ατλάντα Χοκς, ο Τέιλορ Τζένκινς των Μιλγουόκι Μπακς και ο Ντάστι Μέι των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, συμπληρώνοντας τη λίστα των κορυφαίων σε αποδοχές.

Συνολική αξία συμβολαίων και η δήλωση του Κερ

Η συνολική αξία των συμβολαίων των δέκα πιο ακριβοπληρωμένων προπονητών του NBA ανέρχεται στα 120 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το ποσό παραμένει στα ίδια επίπεδα με τη σεζόν 2025-26, ενώ παρουσιάζει μια μείωση από τα 126 εκατομμύρια δολάρια που ήταν παλαιότερα, δείχνοντας μια μικρή αναπροσαρμογή στις συνολικές αποδοχές των κορυφαίων.

Σε μια δήλωσή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά από αγώνα, ο Στιβ Κερ είχε αναφέρει μια φιλοσοφία για τη φύση της προπονητικής: «Αυτές οι δουλειές έχουν όλες μια ημερομηνία λήξης. Υπάρχει μια πορεία που συμβαίνει, και όταν αυτή η πορεία τελειώνει, μερικές φορές είναι ώρα για νέο αίμα και νέες ιδέες και όλα αυτά.» Αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την πίεση και τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τις υψηλές θέσεις στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Athletiko