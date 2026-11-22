Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής στο ντέρμπι «αιωνίων» της Α1 γυναικών στο πινγκ πονγκ, επικρατώντας του Ολυμπιακού με σκορ 4-1. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη την Κυριακή 22 Νοεμβρίου στο Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο, αποτέλεσε μέρος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινες» συνεχίζουν την πορεία τους χωρίς απώλειες και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με την ΑΕΚ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός, μετά από ήττες το συγκεκριμένο διήμερο από τις δύο πρωτοπόρους ομάδες, έχασε σημαντικό έδαφος.

Το ντέρμπι των «αιωνίων» και η ανατροπή των δεδομένων

Το ντέρμπι μεταξύ των παραδοσιακών αντιπάλων δέσποζε στο κυριακάτικο πρόγραμμα της Α1 γυναικών. Ο πρωταθλητής Ελλάδας, Παναθηναϊκός, κατάφερε να επιβληθεί με άνεση, διατηρώντας το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την προηγούμενη σεζόν, ο Παναθηναϊκός είχε υποστεί τη μοναδική του ήττα, με σκορ 4-1, από τον Ολυμπιακό στο κλείσιμο των πλέι οφ, τον Μάιο. Η φετινή επικράτηση αποτελεί μια σημαντική ανατροπή των περσινών δεδομένων.

Η καθοριστική συμβολή της Όγιο και της Τόλιου

Ουσιαστική διαφορά για τον Παναθηναϊκό φέτος αποτέλεσε η προσθήκη της Γιαπωνέζας αθλήτριας Όγιο. Η Όγιο, με το πολύ ποιοτικό αμυντικό στιλ παιχνιδιού της, έφτασε σε δύο νίκες χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας της.

Επιπλέον, δύο νίκες για τον Παναθηναϊκό ήρθαν από τη θέση 1 και την επίσης αμυντική Τόλιου. Η Τόλιου επικράτησε οριακά της Τέρπου του Ολυμπιακού στο κρίσιμο 4ο ατομικό ματς, αποτρέποντας το ενδεχόμενο 2-2 και δίνοντας μεγάλο προβάδισμα στην αθηναϊκή ομάδα. Νωρίτερα, η Γερασιμάτου παρουσιάστηκε πολύ δυνατή κόντρα στην Ουκρανή Πεσότσκα, η οποία μείωσε στα πέντε σετ.

Η πορεία της ΑΕΚ και άλλα αποτελέσματα στις γυναίκες

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής, η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την υπεροχή της απέναντι στον ΔΑΟ Ταύρου και το Πέρα Αθηνών. Η ομάδα χρησιμοποίησε τις Γκάια Μονφαρντίνι, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Λεμονιά Γκαϊντατζή, καθώς και τη διεθνή νεάνιδα Στέλλα Μαυροματάκη.

Το Πέρα Αθηνών συνέχισε με μία νίκη και μία ήττα, διατηρώντας τη θέση του στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Η αγωνιστική δράση περιλάμβανε και άλλα ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Η μεγάλη ανατροπή στα Ταταύλα

Το πιο αμφίρροπο ματς της ημέρας, για την 5η αγωνιστική, επιφύλαξε σασπένς και μια εντυπωσιακή ανατροπή. Τα Ταταύλα, αν και έχαναν 3-0 από τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης, κατάφεραν τελικά να επικρατήσουν με 4-3.

Ο αγώνας αυτός διήρκεσε 4 ώρες και 20 λεπτά. Αρχικά, η ΧΑΝΘ είχε αποκτήσει πλεονέκτημα με μία νίκη από τη Βικτόρια Πέρσοβα, τη Χριστίνα Τζενίδη και την Ελπίδα Τασιού, με την τελευταία να σημειώνει αξιοσημείωτη επικράτηση εναντίον της Φωτιάδου. Ακολούθησε η ισοφάριση από τα Ταταύλα με ατομικές νίκες της Qi Xinyu, της Χρυσής Φωτιάδου (η οποία κατέβαλλε τη Βουλγάρα διεθνή) και της Σωτηρίας Νικολαΐδου. Ο αγώνας οδηγήθηκε στο διπλό, όπου οι Φωτιάδου και Qi νίκησαν με 3-1 σετ τις Πέρσοβα και Τασιού, ολοκληρώνοντας την ολική ανατροπή για τα Ταταύλα.

Η δράση στην Α1 ανδρών

Στην Α1 των ανδρών, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός συνέχισαν νικηφόρα για την 5η και την 6η αγωνιστική, χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη πίεση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στα πέντε ατομικά ματς τόσο του Ξυλόκαστρου όσο και των Ταταύλων.

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, έκανε το ίδιο το πρωί με τον ΔΑΟ Ταύρου και αργότερα επιβλήθηκε 4-0 του ΑΟ Ταταύλα. Παρά τις άνετες νίκες των δύο «αιωνίων», καταγράφηκαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα σε επί μέρους παιχνίδια των αναμετρήσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta