Ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή, Βάλτερ Ματσάρι, προχώρησε σε έντονες δηλώσεις μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με τον Ολυμπιακό, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι αισθάνεται πως τον κοροϊδεύουν στην Ελλάδα. Ο προπονητής του «γηραιού» αποβλήθηκε για μία ακόμη φορά σε φετινό παιχνίδι της Super League, γεγονός που τον οδήγησε σε ξέσπασμα κατά της διαιτησίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο διαιτητής που τον απέβαλε στο «Καραϊσκάκης» ήταν ο ίδιος που τον είχε αποβάλει και σε προηγούμενο αγώνα.

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή

Στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Ηρακλή σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σκορ 6-2 υπέρ των γηπεδούχων. Παρά το τελικό αποτέλεσμα, ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από μεγάλη ένταση, ειδικά στο δεύτερο μέρος, όπου σημειώθηκε το «ξέσπασμα» του Ολυμπιακού.

Ο Ηρακλής κατάφερε να πάρει το προβάδισμα δύο φορές μέσα στη διάρκεια του ματς, δείχνοντας ανταγωνιστικό πνεύμα. Ωστόσο, η εξέλιξη του αγώνα και οι αποφάσεις της διαιτησίας οδήγησαν στην αποβολή του προπονητή του «γηραιού», Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα για διαμαρτυρίες.

Το ξέσπασμα του Βάλτερ Ματσάρι

Μετά το σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης στο «Καραϊσκάκης», ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για τη διαιτησία. Στις δηλώσεις του, ο Βάλτερ Ματσάρι εξέφρασε έντονα τα συναισθήματά του σχετικά με όσα έχει αντιμετωπίσει από την αρχή της παρουσίας του στη Super League.

«Απ’ όταν έχω έρθει στην Ελλάδα αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ηρακλή, υπογραμμίζοντας τη δυσαρέσκειά του. Το ξέσπασμά του αφορούσε άμεσα τις διαιτητικές αποφάσεις που, όπως υποστήριξε, τον έχουν επηρεάσει σε πολλαπλούς αγώνες.

Προηγούμενες αποβολές από τον ίδιο διαιτητή

Ο Βάλτερ Ματσάρι έθεσε ένα ερώτημα προς τους παρευρισκόμενους, ρωτώντας εάν παρατήρησαν το σκορ τη στιγμή της αποβολής του. Επιπλέον, τόνισε ότι ο ίδιος διαιτητής που τον απέβαλε στον αγώνα με τον Ολυμπιακό, τον είχε αποβάλει και σε προηγούμενο παιχνίδι της ομάδας του, συγκεκριμένα στην αναμέτρηση με τον Βόλο.

Ο Ιταλός τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στον επόπτη του αγώνα με τον Βόλο, φέρνοντας στο προσκήνιο την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών με τους ίδιους διαιτητές. Αυτή η αναφορά υποδηλώνει μια αίσθηση αδικίας και επανάληψης ανεπιθύμητων καταστάσεων που, κατά την άποψή του, τον αδικούν.

Το περιστατικό της αποβολής στο «Καραϊσκάκης»

Ο προπονητής του Ηρακλή περιέγραψε λεπτομερώς το περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή του από τον πάγκο της ομάδας του. Όπως ανέφερε, βρισκόταν στη γωνία του, όταν ένας αντίπαλος παίκτης τον έσπρωξε. Παρόλα αυτά, ο διαιτητής επέλεξε να αποβάλει τον ίδιο, δείχνοντάς του την κόκκινη κάρτα.

Εκείνη τη στιγμή, το σκορ της αναμέτρησης ήταν 2-2, γεγονός που ο Βάλτερ Ματσάρι θεώρησε σημαντικό να επισημάνει. Η αποβολή του, η οποία προήλθε από διαμαρτυρίες, προστέθηκε στην αλυσίδα των περιστατικών που τον έχουν οδηγήσει να εκφράσει την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Newsit