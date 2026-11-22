Ο Τάισον, ο 38χρονος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ Β για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου. Ο αγώνας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 15:00. Η παρουσία του Τάισον αποτελεί την πιο σημαντική είδηση στην αποστολή της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου, καθώς είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στα πλάνα του Στέλιου Μαλεζά.

Η πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ Β

Ο Τάισον, ο οποίος τις τελευταίες εβδομάδες προπονείται με τη δεύτερη ομάδα των «ασπρόμαυρων», βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή της. Η εξέλιξη αυτή καθιστά πιθανό το ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ Β στο παιχνίδι της Δευτέρας, καθώς μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με τους Βολιώτες.

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός είχε μείνει εκτός της πρώτης ομάδας του Δικεφάλου, μετά από σχετική απόφαση της διοίκησης και του Λέο Μάτος. Έκτοτε, προπονείται με τον ΠΑΟΚ Β, δείχνοντας την προθυμία του να βοηθήσει αγωνιστικά την ομάδα.

Η επικοινωνία με τον Στέλιο Μαλεζά

Η συμπερίληψη του Τάισον στην αποστολή έγινε μετά από προσωπική επικοινωνία του με τον νέο τεχνικό της δεύτερης ομάδας, Στέλιο Μαλεζά. Ο Τάισον είχε εκφράσει στον Στέλιο Μαλεζά την προθυμία του να βοηθήσει αγωνιστικά τον ΠΑΟΚ Β, κάτι που είχε αποκαλυφθεί και από την εκπομπή «Black Box» της FORZA. Σε αυτή την επικοινωνία, ο Βραζιλιάνος μετέφερε στον Έλληνα τεχνικό την πρόθεσή του να αγωνιστεί κανονικά με την ομάδα και να τη βοηθήσει να πετύχει τους στόχους της, εφόσον ο προπονητής το έκρινε απαραίτητο.

Ο Στέλιος Μαλεζά, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, σεβάστηκε την επιθυμία του Τάισον και τον υπολόγισε κανονικά για το παιχνίδι με τη Νίκη Βόλου. Έτσι, ο 38χρονος Βραζιλιάνος βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η σημασία του αγώνα για τον ΠΑΟΚ Β

Για τους «ασπρόμαυρους», η αναμέτρηση με τη Νίκη Βόλου αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Ο ΠΑΟΚ Β αναζητά τους πρώτους του βαθμούς υπό την καθοδήγηση του Στέλιου Μαλεζά, καθώς προέρχεται από μια βαριά ήττα στην Τρίπολη. Η ομάδα έχει πλέον στη διάθεσή της και την εμπειρία του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League 2, η οποία αναφέρεται και ως Superbet League 2. Ο ΠΑΟΚ Β θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να βρει ρυθμό με τον νέο του τεχνικό στον πάγκο.

Απουσίες και ενίσχυση της Κ19

Από την αποστολή του ΠΑΟΚ Β για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου απουσιάζει ο τιμωρημένος Γιώργος Κοσίδης. Επίσης, εκτός πλάνων του Στέλιου Μαλεζά βρίσκονται οι Δημήτρης Μπαταούλας, Βαγγέλης Γκιόκα, Έντι Ντούνγκα και Δημήτρης Μπέρδος.

Οι περισσότεροι από τους τελευταίους ποδοσφαιριστές αναμένεται να ενισχύσουν την ομάδα Κ19 του ΠΑΟΚ, η οποία πρόκειται να αναχωρήσει για τη Γερμανία. Συνολικά, ο Στέλιος Μαλεζά έχει στη διάθεσή του 23 ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση της Δευτέρας.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β

Η αποστολή του ΠΑΟΚ Β για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Κωττάς, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Τσιότας, Πασαχίδης, Κούπενος, Βυρσωκινός, Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Τσιφούτης, Κανίς, Καραγκέα, Γκαλεάνο, Τάισον, Σιφναίος, Γραββάνης, Στύλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko