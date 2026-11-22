Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την Τούμπα: «Ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι είμαι στο σπίτι μου»

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αναδείχθηκε «MVP» του ΠΑΟΚ στη νικηφόρα επικράτηση της ομάδας επί της Κηφισιάς με σκορ 4-0. Ο αρχηγός των «ασπρόμαυρων» πέτυχε χατ τρικ στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας του με τους Θεσσαλονικείς. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Σέρβος ποδοσφαιριστής μίλησε στην κάμερα της NOVA/Novasports, αναφερόμενος στην σπουδαία εμφάνισή του και την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει αναπτύξει με τον ΠΑΟΚ.

Μια ξεχωριστή βραδιά στην Τούμπα

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς σημείωσε χατ τρικ στη νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 επί της Κηφισιάς, γιορτάζοντας ουσιαστικά την επέκταση του συμβολαίου του. Ο «MVP» του ΠΑΟΚ στη νικηφόρα επικράτηση με την Κηφισιά μίλησε για την σπουδαία εμφάνιση του και το νέο του συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο ποδοσφαιριστής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι μία ιδιαίτερη βραδιά για εμένα, είμαι πολύ χαρούμενος για το χατ τρικ και τη νίκη, όπως και για το γεγονός ότι βγήκα στο γήπεδο με τα παιδιά μου, τους αφιερώνω τα τρία γκολ όπως και στη γυναίκα μου». Επίσης, δήλωσε: «Είναι μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα, για τη νίκη και το χατ-τρικ, αλλά και γιατί βγήκα από το γήπεδο με τα δύο παιδιά μου και την γυναίκα μου. Είναι μία ιδιαίτερη βραδιά για μένα και αφιερώνω το χατ-τρικ στα δύο παιδιά μου και την γυναίκα μου».

Η σύνδεση με τον ΠΑΟΚ και το «σπίτι» της Τούμπας

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στάθηκε στην ιδιαίτερη σύνδεση που έχει αναπτύξει με τον ΠΑΟΚ. Ερωτηθείς αν είχε φανταστεί όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ότι πιθανώς θα τελειώσει την καριέρα του στα ασπρόμαυρα, απάντησε: «Το ένιωσα αυτό από την πρώτη μου στιγμή στην Τούμπα, ότι είμαι στο σπίτι μου».

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Ζίβκοβιτς εξήγησε: «Για να είμαι ειλικρινής, το ένιωθα αυτό από την πρώτη μέρα! Από το πρώτο μου ματς εδώ στην Τούμπα! Γιατί όπως ξέρετε έχω αγωνιστεί στην Παρτίζαν και ξέρετε την σχέση των δύο ομάδων και την αίσθηση που είχα από την αρχή είναι ότι αυτό είναι το σπίτι μου». Τόνισε τη σύνδεση μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς μεγάλωσε στην Παρτιζάν.

Η νίκη επί της Κηφισιάς και η συνέχεια

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε και στην αντίπαλη ομάδα, την Κηφισιά, τονίζοντας την ποιότητά της. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η Κηφισιά είναι μία καλή ομάδα με ποιοτικούς παίκτες, έκανε... δύσκολη τη ζωή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ». Πρόσθεσε επίσης: «Οι τρεις μεγάλοι δεν τα βρήκαν εύκολα με την Κηφισιά, έχει πολύ καλούς παίκτες».

Ο Ζίβκοβιτς υπογράμμισε τη συνολική προσπάθεια της ομάδας και τη σημασία της υποστήριξης των οπαδών. «Σήμερα όμως ήμασταν καλοί συνολικά και είχαμε την υποστήριξη των οπαδών μας. Το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι και να εστιάσουμε στο επόμενο ματς», δήλωσε. Επίσης, ανέφερε: «είναι μία καλή δουλειά από εμάς, τους παίκτες, το επιτελείο, η ώθηση από τον κόσμο βοήθησε, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να εστιάσουμε στο επόμενο παιχνίδι».

Ο ρόλος του αρχηγού και το νέο συμβόλαιο

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ως αρχηγός των «ασπρόμαυρων», πέτυχε το χατ τρικ στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επίσημη επέκταση της συνεργασίας του με τους Θεσσαλονικείς. Η επισημοποίηση της επέκτασης της συνεργασίας του με τον Δικέφαλο του Βορρά σηματοδοτεί τη συνέχιση της παρουσίας του στην ομάδα.

Η αίσθηση του «σπιτιού» που ένιωσε από την πρώτη του στιγμή στην Τούμπα, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενισχύει την ιδιαίτερη σχέση του με τον ΠΑΟΚ. Αυτή η σύνδεση, σε συνδυασμό με την πρόσφατη επέκταση του συμβολαίου του, υπογραμμίζει τη μακροχρόνια δέσμευσή του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta