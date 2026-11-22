Η Βαλένθια παρουσιάστηκε ιδιαίτερα δυναμική στην αναμέτρηση με την Μπρεογκάν, καταγράφοντας μια ιστορική επίδοση στην επίθεση. Η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ πέτυχε 129 πόντους σε ένα παιχνίδι 40 λεπτών, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της στο ισπανικό πρωτάθλημα. Αυτή η εντυπωσιακή εμφάνιση σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες πριν φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό, στις 24 Νοεμβρίου και ώρα 21:30.

Ιστορικό ρεκόρ επίθεσης στην Liga Endesa

Η αναμέτρηση της Βαλένθια με την Μπρεογκάν στην Liga Endesa, το ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ, έληξε με μια πρωτοφανή επίδοση για τους «πορτοκαλί». Οι 129 πόντοι που σημείωσε η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ μέσα σε 40 λεπτά αγώνα, αποτελούν την κορυφαία επιθετική συγκομιδή στην ιστορία του συλλόγου για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Αυτή η επίδοση ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ των 127 πόντων, το οποίο είχε επιτευχθεί πρόπερσι από το σύνολο του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Το γεγονός ότι το παιχνίδι διεξήχθη στα πλαίσια της Liga Endesa και όχι του NBA, προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο επίτευγμα. Η στατιστική αυτή, με τους 129 πόντους, υπογραμμίζει την επιθετική δυναμική που επέδειξε η Βαλένθια, δημιουργώντας προσδοκίες για τις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας.

Η ομαδική επίθεση της Βαλένθια

Στον αγώνα κόντρα στην Μπρεογκάν, η επιθετική λειτουργία της Βαλένθια χαρακτηρίστηκε από την ευρεία συμμετοχή των παικτών της στο σκοράρισμα. Ο Αρμόνι Μπρουκς ξεχώρισε, σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ επιπλέον επτά παίκτες της ομάδας πέτυχαν διψήφιο αριθμό πόντων, δηλαδή 10 πόντους και πάνω. Συνολικά, επτά παίκτες των «πορτοκαλί» είχαν διψήφια συγκομιδή.

Αυτό το στατιστικό στοιχείο αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του Τσάβι Άλμπερτ εντάσσει όλους τους παίκτες στην επιθετική εξίσωση, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητες του κάθε αθλητή σε όλη την έκταση του παρκέ. Η ικανότητα να παίρνει σκορ από πολλούς παίκτες συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη του ιστορικού ρεκόρ.

Η επερχόμενη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

Ο επόμενος αντίπαλος για την Βαλένθια είναι ο Παναθηναϊκός, τον οποίο θα φιλοξενήσει στην έδρα της, τη «Roig Arena». Η αναμέτρηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι οι δύο ομάδες έχουν ιστορικό πρόσφατων αναμετρήσεων με έντονο χαρακτήρα. Πέρσι, ο Παναθηναϊκός είχε βιώσει μια επεισοδιακή σειρά πέντε παιχνιδιών στα playoffs, αντιμετωπίζοντας την ισπανική ομάδα.

Στη συγκεκριμένη σειρά των playoffs, ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να κερδίσει τις δύο πρώτες αναμετρήσεις. Ωστόσο, στο πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι, έχασε την πρόκριση για το Final Four, το οποίο διοργανώθηκε τότε στο T-Center. Η επερχόμενη συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει μια νέα δοκιμασία για τους «πράσινους» απέναντι στην ανεβασμένη Βαλένθια.

Αμυντικές επιδόσεις και ο ρόλος του Παναθηναϊκού

Παρά την εντυπωσιακή επιθετική της συγκομιδή, η Βαλένθια επέτρεψε στην Μπρεογκάν, μια σαφώς κατώτερη ποιοτικά αντίπαλο, να σημειώσει 111 πόντους. Αυτό το στοιχείο υποδηλώνει ότι η ομάδα δεν επέδειξε την απαιτούμενη ένταση στην άμυνά της, ένα σημείο που θα κληθεί να βελτιώσει σημαντικά μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό του Ζέλικου Ομπράντοβιτς.

Είναι δεδομένο πως οι «πράσινοι» δεν πρόκειται να επιτρέψουν στον αντίπαλό τους να τους φορτώσει το καλάθι με 129 πόντους, καθώς έχουν αποδείξει ότι, στις καλές τους βραδιές, μπορούν να παρουσιάσουν μία από τις καλύτερες άμυνες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ζήτημα που παραμένει είναι η επιθετική «ρέντα» της Βαλένθια και ο τρόπος που αγωνίζονται οι «πορτοκαλί» πριν από τη σημαντική αυτή αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko