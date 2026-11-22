Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη δίχως τέλος, καθώς γνώρισε βαριά ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ. Το αποτέλεσμα αυτό ήρθε στο μεγάλο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Premier League, σηματοδοτώντας παράλληλα το ντεμπούτο του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων». Η ομάδα παρουσιάζει μια συνολική καταστροφική εικόνα, η οποία αποτυπώνεται και σε μια σειρά από αρνητικά ρεκόρ.

Η ήττα στο Άνφιλντ και το ντεμπούτο Ποτσετίνο

Οι «κόκκινοι διάβολοι» υπέστησαν μια συντριπτική ήττα με τέσσερα γκολ διαφορά από τους «Reds» στο Άνφιλντ. Αυτό το παιχνίδι, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του αγγλικού πρωταθλήματος, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σηματοδότησε την πρώτη εμφάνιση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ως προπονητή της ομάδας.

Δυστυχώς για τον Αργεντινό τεχνικό και τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ, το ντεμπούτο του συνοδεύτηκε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα και μια σειρά από δυσάρεστα ρεκόρ. Η εικόνα της ομάδας στο γήπεδο ήταν απογοητευτική, επιβεβαιώνοντας την «βαθιά άρρωστη» κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος.

Η βαθμολογική θέση και η μία νίκη

Μετά την ολοκλήρωση των 11 αγωνιστικών στην Premier League, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δυσχερή θέση στη βαθμολογία. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο κατέχει την προτελευταία θέση του πρωταθλήματος, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την πορεία της.

Η απόσταση από τον πάτο της βαθμολογίας είναι ελάχιστη, καθώς η Γιουνάιτεντ βρίσκεται μόλις ένα βαθμό πάνω από την Κρίσταλ Πάλας, η οποία καταλαμβάνει την τελευταία θέση με 7 βαθμούς. Η αναζήτηση της τελευταίας νίκας της ομάδας στο πρωτάθλημα, ή ακόμα καλύτερα της μοναδικής της νίκης μέχρι στιγμής, απαιτεί αναδρομή στο παρελθόν.

Η μία και μοναδική νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τρέχον πρωτάθλημα χρονολογείται τον Αύγουστο, όταν είχε επικρατήσει απέναντι στην Ίπσουιτς. Από τότε, η ομάδα δεν έχει καταφέρει να προσθέσει άλλο τρίποντο στο ενεργητικό της, επιδεινώνοντας περαιτέρω τη βαθμολογική της θέση και φλερτάροντας με τον υποβιβασμό.

Το παθητικό τερμάτων στην Premier League

Η αμυντική λειτουργία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά σημεία της φετινής της πορείας. Μετά τα τέσσερα γκολ που δέχθηκε από τη Λίβερπουλ, ο αριθμός των τερμάτων παθητικού της ομάδας στο πρωτάθλημα έφτασε τα 23.

Αυτή η επίδοση κατατάσσει την άμυνα των «κόκκινων διαβόλων» ως τη δεύτερη χειρότερη σε ολόκληρη την Premier League. Το υψηλό αυτό νούμερο υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα στην αναχαίτιση των αντιπάλων, συμβάλλοντας στην αρνητική της εικόνα και τα απογοητευτικά αποτελέσματα.

Η χειρότερη άμυνα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή και ανησυχητική αν συνυπολογιστούν όλα τα γκολ που έχει δεχθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχει. Συγκεκριμένα, σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη, η ομάδα έχει φτάσει ήδη στο εξωπραγματικό νούμερο των 34 τερμάτων παθητικού.

Αυτή η επίδοση καταγράφεται σε ένα τόσο πρώιμο σημείο της σεζόν, πριν καν κλείσει ο Νοέμβρης, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρόβλημα. Το ακόμα πιο αξιοσημείωτο είναι πως πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση άμυνας μεταξύ όλων των ομάδων στα Top 5 πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Κανένας άλλος σύλλογος σε Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία δεν έχει δει την εστία του να παραβιάζεται τόσες πολλές φορές μέχρι στιγμής. Αυτό το στατιστικό στοιχείο αναδεικνύει το μέγεθος της κρίσης που βιώνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά αμυντικά ζητήματα που την καθιστούν την πιο ευάλωτη ομάδα στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Με πληροφορίες από: Athletiko