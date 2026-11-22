Ο Κάρλος Αλκαράθ κατέκτησε για πρώτη φορά τα ATP Finals, επιστρέφοντας στο Τορίνο έναν χρόνο μετά την ήττα του στον τελικό. Ο Ισπανός τενίστας επικράτησε του Αλεξάντερ Ζβέρεφ με σκορ 6-2, 7-6(7) σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Με αυτή τη νίκη, ο Αλκαράθ πρόσθεσε έναν ακόμα σημαντικό τίτλο στην πλούσια συλλογή του.

Η πορεία προς τον τίτλο και η κυριαρχία στο πρώτο σετ

Ο Κάρλος Αλκαράθ ολοκλήρωσε τη διοργάνωση των ATP Finals με ένα εντυπωσιακό σερί πέντε νικών σε ισάριθμα παιχνίδια, δείχνοντας την ανωτερότητά του καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Ο τελικός τον βρήκε αντιμέτωπο με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, έναν αθλητή που είχε φτάσει στον τελικό χωρίς να έχει χάσει το σερβίς του σε κανένα παιχνίδι στο Τορίνο.

Ωστόσο, ο Ισπανός τενίστας κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Γερμανού αντιπάλου του τρεις φορές στο πρώτο σετ, κατακτώντας το με χαρακτηριστική άνεση με σκορ 6-2. Αυτή η αρχική επικράτηση έδωσε στον Αλκαράθ ένα σημαντικό προβάδισμα και τον έφερε πιο κοντά στην κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου.

Η δραματική εξέλιξη του δεύτερου σετ

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Κάρλος Αλκαράθ να διατηρεί το μομέντουμ, προηγούμενος με 4-2 στα γκέιμ. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, όμως, δεν το έβαλε κάτω και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 4-4, ανεβάζοντας την απόδοσή του. Στο 5-4 υπέρ του Γερμανού, ο Ζβέρεφ βρέθηκε δύο πόντους μακριά από την κατάκτηση του σετ, όταν προηγήθηκε με 0-30 στο σερβίς του Αλκαράθ.

Ο Ισπανός, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, κατάφερε να πάρει τέσσερις συνεχόμενους πόντους, ισοφαρίζοντας σε 5-5. Στη συνέχεια, κράτησε ξανά το σερβίς του, στέλνοντας το κρίσιμο δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ, όπου όλα θα κρίνονταν.

Το τάι μπρέικ και η τελική επικράτηση

Στο τάι μπρέικ, ο Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε δυναμικά, προηγούμενος με 3-0. Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ αντέδρασε εντυπωσιακά, παίρνοντας έξι συνεχόμενους πόντους και φτάνοντας σε τρία σετ πόιντ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 6-3. Ο Ισπανός έσβησε το πρώτο σετ πόιντ με ένα ντροπ σοτ, μειώνοντας σε 6-4.

Στο δεύτερο σετ πόιντ, ο Αλκαράθ επιτέθηκε με φόρχαντ στην κακή επιστροφή του Ζβέρεφ, αναγκάζοντάς τον να στείλει την μπάλα στο φιλέ για το 6-5. Στο τρίτο, με μια βαθιά επιστροφή και ένα διαγώνιο μπάκχαντ, πίεσε τον Γερμανό, ο οποίος έστειλε το δικό του μπάκχαντ άουτ, φέρνοντας το σκορ στο 6-6. Ο Αλκαράθ πήρε τον επόμενο πόντο, αλλά ο Ζβέρεφ έσωσε το πρώτο ματς πόιντ, ισοφαρίζοντας σε 7-7.

Ο Ισπανός έφτασε σε δεύτερο ματς πόιντ με ένα κοφτό φόρχαντ. Στο 8-7, επέστρεψε βαθιά το πρώτο σερβίς του Γερμανού και, ύστερα από μια ανταλλαγή 16 χτυπημάτων, έκλεισε τον τελικό με ένα νικητήριο μπάκχαντ, διαμορφώνοντας το τελικό 9-7 στο τάι μπρέικ και κατακτώντας τον τίτλο.

Η συνολική επίδοση του Αλκαράθ και η κατάταξη

Ο Κάρλος Αλκαράθ, με την κατάκτηση των ATP Finals, έλαβε το μέγιστο των 1.500 βαθμών στο Τορίνο. Ολοκληρώνει τη σεζόν του 2026 στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας συγκεντρώσει 7.600 βαθμούς. Βρίσκεται μόλις 350 βαθμούς πίσω από τον δεύτερο Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος έχει 7.950 βαθμούς.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ, από την πλευρά του, ολοκληρώνει για πρώτη φορά τη χρονιά στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, με 10.350 βαθμούς, διατηρώντας προβάδισμα 2.400 βαθμών από τον Ιταλό. Ο Ζβέρεφ είχε ήδη εξασφαλίσει την κορυφή πριν από τα ATP Finals, σε μια σεζόν στην οποία κατέκτησε τους πρώτους δύο τίτλους Grand Slam της καριέρας του, στο Ρολάν Γκαρός και στο US Open.

Οι διακρίσεις του Κάρλος Αλκαράθ

Σε ηλικία 23 ετών, ο Κάρλος Αλκαράθ έχει ήδη κατακτήσει μια σειρά από σημαντικούς τίτλους στην καριέρα του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Australian Open, δύο φορές το Roland Garros, δύο φορές το Wimbledon, δύο φορές το US Open, δύο φορές το Indian Wells, το Miami, το Monte-Carlo, δύο φορές το Madrid, το Rome, το Cincinnati, το Paris και πλέον τα ATP Finals.

Επιπλέον, ο Ισπανός τενίστας έχει κατακτήσει και ένα ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και την κυριαρχία του στα κορυφαία τουρνουά του παγκόσμιου τένις.

Με πληροφορίες από: Athletiko