Μετά την επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο αντιπρόεδρος της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς, προέβη σε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου. Ο κ. Καραπαπάς τοποθετήθηκε όσον αφορά σε μία φάση με πρωταγωνιστές τους Ταμπόρδα και Σιέλη, που συνέβη νωρίτερα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ, όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου

Ο Κώστας Καραπαπάς υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός καταβάλλει προσπάθειες για να βελτιωθεί, ωστόσο τόνισε την ανάγκη ο κόσμος της ομάδας να κατανοήσει και να στηρίξει ακόμα περισσότερο, καθώς, όπως είπε, «παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα με διαφορετικούς όρους». Συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με διαφορετικούς όρους και κανονισμούς, ενώ οι ανταγωνιστές του παίζουν με άλλους.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά στην εφαρμογή των κανονισμών. «Παίζει με διαφορετικούς όρους ο Ολυμπιακός και με διαφορετικούς κανονισμούς. Με διαφορετικούς κανονισμούς παίζουν οι ανταγωνιστές του», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανισότητα που, κατά την άποψή του, επικρατεί.

Παραδείγματα φάσεων και αποφάσεων

Ο κ. Καραπαπάς αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα περιστατικά της αγωνιστικής, κάνοντας λόγο για «καθαρή κόκκινη κάρτα» που είδε «μόνο σήμερα» σε ένα γήπεδο, εννοώντας το γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου, όπως είπε, «δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει τίποτα». Αντίθετα, σημείωσε ότι σε άλλα γήπεδα, όπως στην Τούμπα, βλέπουν «εύκολες κόκκινες κάρτες στο λεπτό».

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός ανέφερε ότι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης «γίνεται αίμα και άμμος», ενώ «την πιο μικρή φάση τη βλέπουμε 55 φορές στο VAR». Κατά τον ίδιο, τα στατιστικά δείχνουν ότι «99 φορές είναι κατά του Ολυμπιακού», υπονοώντας μια συστηματική αντιμετώπιση εις βάρος της ομάδας του.

Ερωτήματα για διαιτητές και σχέσεις

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Κώστας Καραπαπάς έθεσε ένα ερώτημα προς τους εκπροσώπους του Τύπου και τους ανθρώπους που παρακολουθούν το πρωτάθλημα. Ζήτησε να του πουν μία χώρα στον κόσμο όπου σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, όπως αυτό στο ΟΑΚΑ, μπορεί να σφυρίζει ένας διαιτητής του οποίου η γυναίκα είναι πρόεδρος του προέδρου της μίας ομάδας.

Συνεχίζοντας, ο κ. Καραπαπάς ρώτησε σε ποιο πρωτάθλημα του κόσμου ένας διαιτητής σφυρίζει επανειλημμένα μια ομάδα, ενώ η σύζυγός του εργάζεται στο κανάλι του ανθρώπου της ομάδας την οποία σφυρίζει. Αναρωτήθηκε αν αυτό είναι λογικό και αν το γνωρίζουν οι κύριοι Λανουά και Γκαγκάτσης, καθώς και γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτό το ζήτημα.

Άλλα περιστατικά και κανονισμοί

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός αναφέρθηκε και σε άλλα περιστατικά που, κατά την άποψή του, δείχνουν την ασυνέπεια στην εφαρμογή των κανονισμών. Έκανε λόγο για μία γροθιά που δεν τιμωρείται, διερωτώμενος αν έχει αλλάξει ο κανονισμός. «Δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να δώσει μια κόκκινη κάρτα; Είναι μια γροθιά. Δεν τιμωρείται; Ως τι;» είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, ο κ. Καραπαπάς υπενθύμισε ένα περιστατικό από την προηγούμενη εβδομάδα στο Καυταντζόγλειο, όπου είδαν ποδοσφαιριστή να χτυπήσει το κεφάλι με κλωτσιά, αλλά δεν δόθηκε κόκκινη κάρτα. Σχολίασε ότι «άλλος κανονισμός» ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις, ενώ σήμερα είδαν «αυτή την μπουνιά» και αναρωτήθηκε αν «άλλαξε ο κανονισμός».

Η κριτική για τις διαρροές

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κώστας Καραπαπάς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάσταση, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των διαρροών που γίνονται μετά τα σεμινάρια των διαιτητών. «Μήπως νομίζετε ότι μας αρκούνε εμάς να κάνουμε διαρροές μετά τα σεμινάρια των διαιτητών ότι ήταν όλα λάθος και όλα εναντίον μας;» ρώτησε.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός τόνισε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η βαθμολογία και όχι οι εκ των υστέρων παραδοχές λαθών. «Η βαθμολογία τι γράφει. Τι», κατέληξε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαρροές δεν αλλάζουν την ουσία των πραγμάτων στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Athletiko