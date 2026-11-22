Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, προπονητής της Φενέρμπαχτσε, βρέθηκε εκτός εαυτού κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της Τουρκίας εναντίον της Μπεσίκτας, με αποτέλεσμα την αποβολή του από τον αγώνα. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη, χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα υψηλή ένταση, ειδικά στην τρίτη περίοδο, όπου σημειώθηκαν και άλλες αποβολές. Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, βρισκόμενη συνεχώς πίσω στο σκορ με διψήφιες διαφορές.

Υψηλή ένταση στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά στο ντέρμπι της Τουρκίας απέναντι στην Μπεσίκτας. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης βρέθηκε από νωρίς σε δυσχερή θέση, καθώς βρισκόταν διαρκώς πίσω στο σκορ με διψήφιες διαφορές, ήδη από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Η κατάσταση αυτή προκάλεσε αυξημένη πίεση και ένταση στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Φενέρμπαχτσε.

Η γενικότερη ατμόσφαιρα του αγώνα ήταν φορτισμένη, με την ένταση να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια. Αυτή η κατάσταση κορυφώθηκε και εκτραχύνθηκε πλήρως κατά την τρίτη περίοδο του παιχνιδιού, οδηγώντας σε μια σειρά από γεγονότα που επηρέασαν την εξέλιξη της αναμέτρησης και την εικόνα των δύο ομάδων.

Το ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο

Στην τρίτη περίοδο, μια συγκεκριμένη φάση αποτέλεσε την αφορμή για ένα γενικευμένο ξέσπασμα από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, τόσο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας όσο και από τους αθλητές που βρίσκονταν στο παρκέ. Αυτή η φάση πυροδότησε μια σειρά από γεγονότα που είχαν άμεσο αντίκτυπο στην πορεία του αγώνα.

Μέσα σε ένα μόλις λεπτό, η Φενέρμπαχτσε βρέθηκε να χάνει δύο σημαντικά της στελέχη. Ο Λάρκιν και οι συμπαίκτες του είδαν τον έναν εκ των σταρ τους, καθώς και τον προπονητή τους, να αποβάλλονται από την αναμέτρηση. Η απώλεια αυτή, σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή του παιχνιδιού, επιδείνωσε περαιτέρω τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν ήδη η ομάδα.

Η αποβολή του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, προπονητής της Φενέρμπαχτσε, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του ξεσπάσματος. Οι διαμαρτυρίες του προς τους διαιτητές υπήρξαν κάτι παραπάνω από ένθερμες, καθώς εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την επίμαχη φάση. Η στάση του αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τους υπεύθυνους του αγώνα.

Προκειμένου να διαμαρτυρηθεί, ο Σάρας έφτασε αρκετά μέσα στο παρκέ, μια κίνηση που οι διαιτητές θεώρησαν ανάρμοστη. Ως αποτέλεσμα των συνεχών και έντονων διαμαρτυριών του, οι διαιτητές τον χρέωσαν με τεχνική ποινή. Λόγω της συσσώρευσης τεχνικών ποινών, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποβλήθηκε από το παιχνίδι και αναγκάστηκε να παρακολουθήσει το υπόλοιπο της αναμέτρησης από τα αποδυτήρια του γηπέδου.

Αποβολή και για τον Γουέιντ Μπόλντγουιν

Η ένταση της στιγμής και οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στον πάγκο της Φενέρμπαχτσε. Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, ένας από τους παίκτες της ομάδας, αποβλήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της ίδιας φάσης που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες. Η αποβολή του Μπόλντγουιν συνέβη σχεδόν ταυτόχρονα με αυτή του προπονητή του, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η διπλή αυτή απώλεια, ενός βασικού παίκτη και του προπονητή, μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, αποτέλεσε ένα σημαντικό πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα κλήθηκε να συνεχίσει το ντέρμπι χωρίς δύο σημαντικά της στελέχη, σε μια αναμέτρηση όπου ήδη αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες και βρισκόταν πίσω στο σκορ με διψήφιες διαφορές, γεγονός που καθιστούσε την προσπάθειά της ακόμα πιο απαιτητική.

Με πληροφορίες από: Athletiko