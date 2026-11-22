Ισπανικό δημοσίευμα φέρνει στο φως μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη περίπτωση τραυματισμού που φέρεται να υπέστη ο Νικολά Πεπέ, μεσοεπιθετικός της Βιγιαρεάλ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια. Ο λόγος ήταν ότι παρακολούθησε την έκλειψη ηλίου που ήταν ορατή τον Αύγουστο, χωρίς να φοράει τα απαραίτητα προστατευτικά γυαλιά.

Ο ασυνήθιστος τραυματισμός του Πεπέ

Ο Νικολά Πεπέ, ο 31χρονος Ιβοριανός εξτρέμ της Βιγιαρεάλ, φέρεται να υπέστη έναν από τους πιο παράξενους τραυματισμούς που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου. Το ισπανικό DAZN αναφέρει πως ο παίκτης αναγκάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα μάτια, γεγονός που τον κράτησε εκτός αγωνιστικής δράσης για σημαντικό διάστημα.

Η αιτία του προβλήματος ήταν η παρακολούθηση της έκλειψης ηλίου που είχε λάβει χώρα τον Αύγουστο. Ο Πεπέ φέρεται να είδε το φαινόμενο χωρίς να χρησιμοποιήσει τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά που απαιτούνται για την ασφαλή παρατήρησή του. Η συγκεκριμένη έκλειψη ήταν ορατή σε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας.

Η απουσία από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις

Εξαιτίας του τραυματισμού στα μάτια και της αναγκαίας επέμβασης, ο Νικολά Πεπέ έχασε συνολικά πέντε αγώνες της ομάδας του κατά τον μήνα Οκτώβριο. Η απουσία του ήταν αισθητή τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, επηρεάζοντας το αγωνιστικό πλάνο της Βιγιαρεάλ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ιβοριανός εξτρέμ δεν αγωνίστηκε σε τρεις αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα της La Liga. Επιπλέον, έμεινε εκτός και από δύο κρίσιμους αγώνες της ομάδας του στο Champions League, μία διοργάνωση υψηλού επιπέδου στην οποία η παρουσία του θα ήταν σημαντική.

Η επιστροφή στη δράση με ειδική μάσκα

Ο Νικολά Πεπέ επέστρεψε τελικά στη δράση στα τέλη Οκτωβρίου, αφού το πρόβλημα στα μάτια του είχε επιλυθεί μετά την επέμβαση. Η επανεμφάνισή του στους αγωνιστικούς χώρους συνοδεύτηκε από ένα ιδιαίτερο μέτρο προστασίας, καθώς ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε φορώντας μια ειδική μάσκα.

Η χρήση της μάσκας υποδηλώνει την ανάγκη για επιπλέον προστασία των ματιών του μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. Η επιστροφή του στην ομάδα σηματοδότησε το τέλος της αναγκαστικής του απουσίας, επιτρέποντας στον παίκτη να επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και αγώνων.

Το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η υπόθεση του τραυματισμού του Νικολά Πεπέ έχει λάβει διαστάσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε δημοσιεύσει ένα σχετικό βίντεο. Σε αυτό το βίντεο, το οποίο μπορεί κανείς να βρει στα social media, ο Ιβοριανός φαίνεται να καταγράφει την έκλειψη ηλίου με το κινητό του τηλέφωνο.

Το βίντεο δείχνει τον Πεπέ να κοιτάζει απευθείας τον ήλιο χωρίς κανένα είδος προστασίας, επιβεβαιώνοντας έτσι τον τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε ο ασυνήθιστος τραυματισμός του. Ο ίδιος είχε αναρτήσει τη στιγμή αυτή στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθιστώντας το περιστατικό γνωστό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta