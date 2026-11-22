Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός Αϊτόρ επέστρεψε το καλοκαίρι στην Ελλάδα για να αγωνιστεί με τη φανέλα του ΟΦΗ, και πρόσφατα βρέθηκε αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του, τον Παναθηναϊκό. Μετά το τέλος του ιδιαίτερου αυτού παιχνιδιού, ο 30χρονος ποδοσφαιριστής μίλησε στο Athletiko, αναφερόμενος τόσο στην υποδοχή που του επιφύλαξαν οι «πράσινοι» όσο και στον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο.

Ο Αϊτόρ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την υποδοχή, ενώ παράλληλα στάθηκε με λόγια συμπαράστασης στον Αργεντινό παίκτη, θυμούμενος τις δικές του εμπειρίες. Η συνέντευξη κάλυψε επίσης την αποτίμηση του αγώνα, την εκτίμησή του για τους «μεγάλους» του ελληνικού πρωταθλήματος, καθώς και τους στόχους του ΟΦΗ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η επιστροφή στην Αθήνα και η υποδοχή

Η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα ήταν ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για τον Αϊτόρ. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος το καλοκαίρι εντάχθηκε στο δυναμικό του ΟΦΗ, βρέθηκε για πρώτη φορά ως αντίπαλος της ομάδας με την οποία είχε αγωνιστεί στο παρελθόν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο 30χρονος τιμήθηκε από τους «πράσινους» για την προσφορά του στον σύλλογο, γνωρίζοντας το καθολικό χειροκρότημα από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο. Παρά την απογοήτευση για το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, ο Αϊτόρ δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος από την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι και η πρώην ομάδα του.

Η συγκλονιστική στιγμή με τον Αντίνο

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της συνέντευξης του Αϊτόρ στο Athletiko ήταν η αναφορά του στον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός περιέγραψε τη στιγμή του τραυματισμού του Αργεντινού ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη βαθιά του συμπαράσταση.

«Είδα την κίνηση, αλλά νόμιζα πως είναι κλωτσιά», δήλωσε ο Αϊτόρ. «Έμεινε πολύ στο έδαφος και όταν πήγα εκεί, τον είδα να κλαίει και να κρατάει το γόνατο. Θυμήθηκα τι ένιωσα εγώ». Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε πως πρόκειται για «πολύ κακή τύχη, να έρχομαι εδώ, να παίζω απέναντι στον Παναθηναϊκό για πρώτη φορά, να βλέπω έναν ποδοσφαιριστή έτσι». Ο Αϊτόρ ολοκλήρωσε τη δήλωσή του για τον Αντίνο λέγοντας: «Νιώθω άσχημα γι' αυτόν, γιατί είναι πολύ καλός παίκτης».

Αποτίμηση του αγώνα και η δύναμη των αντιπάλων

Σχετικά με την αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό, ο Αϊτόρ παραδέχτηκε τη δυσκολία του αγώνα. «Δεν είναι εύκολο όταν έρχεσαι να παίξεις στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως η ομάδα του έδωσε ό,τι είχε, αλλά «λεπτομέρειες έκριναν το ματς», εξηγώντας πως «από έναν κόρνερ σκόραραν και όλα άλλαξαν για εμάς».

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός προχώρησε και σε μια γενικότερη εκτίμηση για τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος. «Θεωρώ πως Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι οι πιο δυνατοί από τους υπόλοιπους», δήλωσε. Για τον Ολυμπιακό, σημείωσε πως «προσπαθεί να επανέλθει με τον νέο προπονητή ακόμα», ενώ επανέλαβε πως «Παναθηναϊκός και ΑΕΚ είναι πιο έτοιμοι». Κατά τη γνώμη του, «η συνέπεια είναι αυτό που θα κρίνει ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο».

Οι στόχοι του ΟΦΗ και η επόμενη αναμέτρηση

Αναφερόμενος στην πορεία του ΟΦΗ τη φετινή σεζόν, ο Αϊτόρ έθεσε ως βασικό στόχο την κατάκτηση όλων των βαθμών στα εντός έδρας παιχνίδια. «Ειδικά στα εντός έδρας ματς θέλουμε να πάρουμε όλους τους βαθμούς και να ονειρευόμαστε», υπογράμμισε ο 30χρονος ποδοσφαιριστής.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός εξέπρασε την αισιοδοξία του για την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του. «Αυτή την Πέμπτη θα έχουμε την ευκαιρία να κερδίσουμε και να μεγαλώσουμε ως σύλλογος, αλλά και ως παίκτες», κατέληξε, δείχνοντας την πίστη του στις δυνατότητες του ΟΦΗ.

Με πληροφορίες από: Athletiko