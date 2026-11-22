Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός στην αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή, καταφέρνοντας να τον διαλύσει με το εντυπωσιακό σκορ 6-2. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν μια ολοκληρωτική εμφάνιση, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου σημείωσαν τέσσερα τέρματα. Απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη με δύο γκολ και μία ασίστ.

Ερυθρόλευκο ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο

Παρά το γεγονός ότι ο Ηρακλής, υπό την καθοδήγηση του Βάλτερ Ματσάρι, προηγήθηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν τις απαραίτητες απαντήσεις. Το πραγματικό ξέσπασμα της ομάδας του Πειραιά σημειώθηκε στο δεύτερο μέρος του αγώνα, όπου κατάφεραν να πετύχουν τέσσερα γκολ. Αυτή η επιθετική έκρηξη έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση του Ολυμπιακού.

Η ολοκληρωτική εμφάνιση των Πειραιωτών στο δεύτερο 45λεπτο ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, με τουλάχιστον τρία από τα γκολ να χαρακτηρίζονται ως υποψήφια για βραβείο Πούσκας. Η νίκη αυτή διατήρησε τον Ολυμπιακό σε απόσταση τεσσάρων βαθμών από την κορυφή της Stoiximan Super League, ενώ πλέον στρέφει το βλέμμα του στην επερχόμενη σπουδαία αναμέτρηση με τη Μίλαν για το Europa League.

Ο Λίον Μπέιλι ο απόλυτος πρωταγωνιστής

Στο επίκεντρο της «ερυθρόλευκης» επιτυχίας βρέθηκε ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος αναδείχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής σημείωσε δύο τέρματα και μοίρασε μία ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιθετική λειτουργία της ομάδας του. Η «μαγική» του παρουσία στο γήπεδο ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός κατάφερε να επιβληθεί τόσο εμφατικά.

Οι αρχικές επιλογές των προπονητών

Για τον Ολυμπιακό, ο προπονητής Ιμανόλ Αλγουαθίλ επέλεξε τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, στα άκρα αγωνίστηκαν οι Σάλιακας και Τικνιζάν, ενώ το δίδυμο των στόπερ αποτελούσαν οι Ρέτσο και Πιρόλα. Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Φρόιλερ και Σιπιόνι, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης τοποθετήθηκαν οι Μπέιλι και Ζότα Σίλβα. Ο Φορτούνης ανέλαβε τον ρόλο του επιτελικού μέσου, με τον Μάριους να βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του Ηρακλή, ο Βάλτερ Ματσάρι παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 3-4-2-1. Στην εστία βρέθηκε ο Αθανασιάδης, ενώ η τριάδα των στόπερ αποτελούνταν από τους Βούρο, Πίνα και Λαουρίτσεν. Στους ρόλους των μπακ-χαφ αγωνίστηκαν οι Σόρια και Νανού, με τους Σουρλή και Κράιντς να συνθέτουν τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ζούλιεβιτς, αγωνίστηκαν οι Μπαρθένας και Λόπεθ.

Ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε την αναμέτρηση εμφανίζοντας ανωτερότητα και απείλησε για πρώτη φορά στο 8ο λεπτό του αγώνα. Ο Σάλιακας πραγματοποίησε σέντρα από τη δεξιά πλευρά, με την μπάλα, έπειτα από κόντρες, να καταλήγει στον Φορτούνη. Ο τελευταίος εκτέλεσε στην κίνηση, όμως ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης κατάφερε να αποκρούσει την προσπάθεια.

Μετά το πέρας του πρώτου τετάρτου, ο Ηρακλής κατάφερε να ισορροπήσει την αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη του αξιόλογη ευκαιρία στο 17ο λεπτό. Έπειτα από μια αντεπίθεση, ο Σόρια βρήκε τον Λόπεθ, ο οποίος έκανε το γύρισμα από αριστερά για τον Κράιντς. Ο Κράιντς σούταρε στην κίνηση από τα όρια της μεγάλης περιοχής, με τον τερματοφύλακα Ορτέγκα να μπλοκάρει τη μπάλα.

Με πληροφορίες από: Athletiko