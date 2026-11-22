Σαρωτικός ήταν ο Ολυμπιακός την Κυριακή (22/11), καθώς επικράτησε με 6-2 του Ηρακλή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 11η αγωνιστική της Super League. Οι Πειραιώτες, υπό την καθοδήγηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, κατάφεραν να μετατρέψουν μια αναμέτρηση που ξεκίνησε δύσκολα, βρίσκοντας τους δύο φορές πίσω στο σκορ, σε έναν θρίαμβο. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και μοίρασε μία ασίστ, προτού αποχωρήσει με ενοχλήσεις.

Διπλό προβάδισμα για τον Ηρακλή

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να αντιμετωπίζουν αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 6ο λεπτό, καθώς ο Έντγκαρ Μπάρθενας αποχώρησε λόγω τραυματισμού στον δεξιό μηρό. Παρόλα αυτά, ο Ηρακλής κατάφερε να απειλήσει τους Πειραιώτες. Ο Γιώργος Αθανασιάδης απέκρουσε γυριστό σουτ του Κώστα Φορτούνη στο 8ο λεπτό, ενώ στο 17ο λεπτό ο Στέφαν Ορτέγκα σταμάτησε την προσπάθεια του Μάρκο Κράιντς, η οποία προήλθε από παράλληλη σέντρα του Σόρια.

Το σκορ άνοιξε τελικά ο Ηρακλής στο 23ο λεπτό. Ο Ίβι Λόπεθ διένυσε αρκετά μέτρα με την μπάλα και τροφοδότησε τον 19χρονο Άνταμ Ζούλεβιτς, ο οποίος είχε βρεθεί στην αρχική ενδεκάδα του Ηρακλή λόγω ενοχλήσεων του Μάρκες. Ο νεαρός Σλοβάκος νίκησε με αριστερό σουτ τον Ορτέγκα, διαμορφώνοντας το 0-1.

Άμεσες απαντήσεις και ανατροπή πριν το ημίχρονο

Η απάντηση του Ολυμπιακού ήρθε μόλις τρία λεπτά αργότερα. Ο Λορέντσο Σιπιόνι εξαπέλυσε ένα εντυπωσιακό σουτ από απόσταση 25 μέτρων, νικώντας τον Αθανασιάδη και ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 26ο λεπτό. Ωστόσο, ο Ζούλεβιτς χτύπησε ξανά στο 37ο λεπτό, έπειτα από νέα κάθετη πάσα του Λόπεθ. Παρά την αρχική υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ, το γκολ κατακυρώθηκε ύστερα από έλεγχο του VAR, με τους Χρήστο Βεργέτη και Φώτη Ντάουλα, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στον Ηρακλή με 1-2.

Πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, οι Πειραιώτες κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί έχασε την ευκαιρία να σκοράρει με κεφαλιά στο 43ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του Μπέιλι. Όμως, ο Ζότα Σίλβα φρόντισε να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 2-2, σημειώνοντας ένα «αεροπλανικό» στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, μετά από εξαιρετική ενέργεια του 27χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού.

Η «ερυθρόλευκη» καταιγίδα του δεύτερου μέρους

Το δεύτερο μέρος ήταν ένας μονόλογος για τους καταιγιστικούς Πειραιώτες, οι οποίοι ισοπέδωσαν τους Θεσσαλονικείς. Ο Λίον Μπέιλι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς έκανε το 3-2. Στη συνέχεια, σέρβιρε το 4-2 στον Μάριους Μουαντιλμαντζί, ενώ σημείωσε με πέναλτι και το 5-2.

Μοναδικό μελανό σημείο για τον Ολυμπιακό ήταν ο τραυματισμός του Μπέιλι, ο οποίος τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση του πέναλτι και ζήτησε να γίνει αλλαγή, αποχωρώντας από την αναμέτρηση με ενοχλήσεις. Το τελικό 6-2 διαμορφώθηκε από τον Γκονζάλες, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο.

Βαθμολογική θέση

Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έφτασε τους 26 βαθμούς στην 11η αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός διατήρησε έτσι την απόσταση των τεσσάρων βαθμών από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, παραμένοντας σε τροχιά διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit