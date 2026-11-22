Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Ίμπον Ναβάρο, προκάλεσε σημαντική ένταση στο σερβικό μπάσκετ με τις δηλώσεις του σχετικά με τη διαθεσιμότητα των παικτών της ομάδας του για την εθνική Σερβίας. Οι τοποθετήσεις του Ισπανού τεχνικού, οι οποίες ακολούθησαν τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα επί της Τσιμπόνα για την Αδριατική Λίγκα, έφεραν την άμεση και έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας. Η Ομοσπονδία καταδίκασε τις δηλώσεις, ζητώντας από τον Ναβάρο να ανακαλέσει τα λεγόμενά του, τα οποία προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια στη χώρα.

Οι δηλώσεις που προκάλεσαν την ένταση

Η αφορμή για την ένταση δόθηκε μετά το τέλος του αγώνα του Ερυθρού Αστέρα με την Τσιμπόνα, όταν ο Ίμπον Ναβάρο ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τη διαχείριση των Σέρβων παικτών ενόψει του παραθύρου της FIBA. Ο Ισπανός προπονητής τόνισε με σαφήνεια ότι για τον Ερυθρό Αστέρα, η μοναδική προτεραιότητα είναι το καλό της ομάδας και όχι οι επιθυμίες της Εθνικής Σερβίας.

Συγκεκριμένα, ο Ναβάρο δήλωσε: «Και τι θέλετε να κάνω; Να αφήσω όλους τους Σέρβους παίκτες εκτός για να παίξουν απέναντι στη Λιθουανία; Μπορούμε επίσης να ρωτήσουμε τους ίδιους τους παίκτες πώς σκέφτονται, αν και πότε θέλουν να αγωνιστούν. Δεν είναι εύκολο... Ποιος πληρώνει τους παίκτες; Προτεραιότητα έχει ο Ερυθρός Αστέρας και το παιχνίδι της Τρίτης. Μετά, ας αποφασίσει ο ομοσπονδιακός προπονητής ποιοι θα παίξουν και πόσο. Δεν μπορούμε να διαμορφώνουμε μια ομάδα με βάση τις ανάγκες της εθνικής ομάδας».

Ο προπονητής εξέφρασε τον εκνευρισμό του για το γεγονός ότι η δική του δουλειά κρίνεται βάσει της ανάγκης του Ερυθρού Αστέρα να κάνει ειδική διαχείριση στην EuroLeague, λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής Σερβίας. Η δήλωση του Ναβάρο, ειδικά αυτή που αφορούσε το ποιος πληρώνει τους παίκτες, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε όλη τη χώρα.

Η αντίδραση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας τοποθετήθηκε άμεσα σχετικά με το συμβάν, χαρακτηρίζοντας την αναφορά του Ίμπον Ναβάρο ως πλήρως λανθασμένη. Από την πλευρά της, η Ομοσπονδία υπογράμμισε ότι το κράτος της Σερβίας είναι αυτό που χρηματοδοτεί σημαντικά τους συλλόγους, συμπεριλαμβανομένου και του Ερυθρού Αστέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία ζήτησε από τον κύριο Ναβάρο να ανακαλέσει τα όσα δήλωσε, καθώς οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν μεγάλη δυσαρέσκεια και «γκρίνια» στο σερβικό αθλητικό κοινό. Η αντίδραση της Ομοσπονδίας ήταν ξεκάθαρη, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό προς τους εθνικούς θεσμούς και τις αξίες του σερβικού μπάσκετ.

Χαρακτηρισμοί και αιτήματα της Ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης της Σερβίας καταδίκασε έντονα τη δήλωση του προπονητή της ΚΚ Ερυθρός Αστέρας, Ίμπον Ναβάρο. Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία ανέφερε πως δεν είναι δική του δουλειά να λέει ποιος χρηματοδοτεί τους παίκτες και, αφού ο ίδιος έθεσε αυτό το ζήτημα, υπενθύμισε πως το κράτος της Σερβίας χρηματοδοτεί σημαντικά τους παίκτες και τους προπονητές του Ερυθρού Αστέρα. Η δήλωση του Ναβάρο χαρακτηρίστηκε όχι μόνο άστοχη και ακατάλληλη, αλλά και αγενής.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία τόνισε ότι ο Ναβάρο θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερη κατανόηση για τη σημασία της εθνικής ομάδας της Σερβίας. Υπογράμμισε την ανάγκη να επιτρέπεται στους καλύτερους παίκτες να αγωνίζονται με το εθνόσημο, ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος έχει στη διάθεσή του δεκατρείς ξένους παίκτες στην ομάδα του.

Το ζήτημα του ομοσπονδιακού προπονητή και το μέλλον

Η Ομοσπονδία διευκρίνισε επίσης ότι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Σερβίας δεν ζήτησε να έχει στη διάθεσή του όλους τους εγχώριους παίκτες. Αντιθέτως, έλαβε υπόψη του τις υποχρεώσεις του Ερυθρού Αστέρα, δείχνοντας κατανόηση για το βεβαρυμμένο πρόγραμμα της ομάδας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Ομοσπονδία ζήτησε από τον κύριο Ναβάρο να μην προχωρήσει σε ανάλογες δηλώσεις στο μέλλον. Αυτή η παράκληση έγινε με γνώμονα το συμφέρον του συνόλου του σερβικού μπάσκετ, επιδιώκοντας την αποφυγή περαιτέρω εντάσεων και τη διατήρηση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων και της εθνικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko