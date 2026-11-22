Ο Γουέινιεν Γκέιμπριελ, βασικός σέντερ της Μπεσίκτας, υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της τουρκικής ομάδας με την Παρτίζαν, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Η κατάσταση της υγείας του 29χρονου παίκτη επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή η εξέλιξη τον καθιστά μη διαθέσιμο για την επικείμενη αναμέτρηση της EuroLeague με τον Παναθηναϊκό, καθώς και για το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Γουέινιεν Γκέιμπριελ

Ο τραυματισμός του Γουέινιεν Γκέιμπριελ σημειώθηκε στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Παρτίζαν, η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου. Οι φιλοξενούμενοι γνώρισαν την ήττα με σκορ 87-91 μετά από παράταση, ωστόσο το αρνητικό αποτέλεσμα δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν. Ο βασικός τους σέντερ τραυματίστηκε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αποχής από τα παρκέ.

Ο ψηλός παίκτης από το Νότιο Σουδάν βρισκόταν ήδη σε κακή κατάσταση πριν από τον αγώνα, ωστόσο επέλεξε να αγωνιστεί απέναντι στους Παρτιζάνους. Η απόφασή του αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασής του, οδηγώντας σε έναν σοβαρότερο τραυματισμό που θα τον κρατήσει μακριά από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του για αρκετό καιρό.

Απουσία από το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Η εξέλιξη με τον τραυματισμό του Γουέινιεν Γκέιμπριελ επηρεάζει άμεσα την προετοιμασία της Μπεσίκτας για τις επόμενες αναμετρήσεις της. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση της τουρκικής ομάδας με τους «πράσινους» της Αθήνας. Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου, στις 19:00, και αποτελεί μέρος της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η απουσία του Γκέιμπριελ, ο οποίος αποτελεί βασικό στέλεχος της Μπεσίκτας, δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στην frontline της ομάδας, ενόψει ενός κρίσιμου αγώνα απέναντι σε έναν γνώριμο αντίπαλο. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του 29χρονου σέντερ σε μια περίοδο που οι αγωνιστικές απαιτήσεις είναι υψηλές.

Το κενό στη θέση «5» και οι αντικαταστάτες

Η σοβαρότητα του τραυματισμού του Γουέινιεν Γκέιμπριελ είναι τέτοια που ο παίκτης δεν συμπεριλήφθηκε ούτε στην 12άδα της Μπεσίκτας για το ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης. Η αναμέτρηση αυτή διεξήχθη σήμερα, 22 Νοεμβρίου, κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, υπογραμμίζοντας το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η τουρκική ομάδα.

Για την κάλυψη του κενού που προέκυψε στη θέση «5», οι προπονητές της Μπεσίκτας θα βασιστούν στους Μπιρσέν, Ζίζιτς και Ομορούγι. Αυτοί οι παίκτες θα κληθούν να αναπληρώσουν την απουσία του Γκέιμπριελ και να προσφέρουν λύσεις κάτω από το καλάθι, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, σε μια απαιτητική περίοδο για την ομάδα.

Οι ευχές του μάνατζερ και η αβεβαιότητα για την επιστροφή

Ο μάνατζερ του Γουέινιεν Γκέιμπριελ, Σιντ Γκαλιάσεβιτς, εξέδωσε μήνυμα συμπαράστασης και ευχών για ταχεία ανάρρωση στον παίκτη του. Το μήνυμα, όπως δημοσιεύτηκε, αναφέρει: «Wenyen Gabriel, sakatlığının ardından bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyorum. Seni yeniden, sevdiğin işi yaparken και her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahalara dönerken görmeyi şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum!» Με αυτό τον τρόπο, ο Γκαλιάσεβιτς εξέφρασε την ευχή του να δει τον Γκέιμπριελ να επιστρέφει σύντομα στα γήπεδα, κάνοντας αυτό που αγαπά και μάλιστα πιο δυνατός από ποτέ.

Παρά τις ευχές για γρήγορη επιστροφή, οι πληροφορίες σχετικά με τον τραυματισμό παραμένουν ελλιπείς. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα το ακριβές σημείο στο οποίο έχει υποστεί τον τραυματισμό ο παίκτης. Επιπλέον, δεν υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του Γκέιμπριελ στην αγωνιστική δράση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας μακράς απουσίας από τους αγωνιστικούς χώρους.

Με πληροφορίες από: Athletiko