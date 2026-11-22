Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί του ΟΦΗ, εστιάζοντας στον τραυματισμό του Σαντίνο Αντίνο. Ο Δανός τεχνικός τόνισε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σχεδόν έκλαιγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, σοκαρισμένοι από το γεγονός. Ο Νίστρουπ εξέφρασε την ανησυχία του, δηλώνοντας ότι ο Αντίνο πιθανότατα θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής σεζόν.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Σαντίνο Αντίνο

Ο Σαντίνο Αντίνο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ περιέγραψε την κατάσταση ως «απογοητευτική», αναφέροντας ότι ο Αντίνο βρισκόταν στο πικ της απόδοσής του τη φετινή σεζόν. Ο προπονητής υπογράμμισε την αξία του παίκτη, λέγοντας ότι ήταν «τόσο καλός, τόσο πιστός στους συμπαίκτες του, στην ομάδα του και στον σύλλογο» και τον χαρακτήρισε «ένα πολύ καλό παιδί».

Η συναισθηματική φόρτιση ήταν εμφανής και στους συμπαίκτες του, καθώς ο Νίστρουπ αποκάλυψε πως «σχεδόν έκλαιγαν στο ημίχρονο» για τον τραυματισμό του. Παρά τη στενοχώρια, ο Δανός τεχνικός εξέφρασε την περηφάνια του για την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισαν, όπως έκαναν και για άλλους παίκτες που είχαν σοβαρούς τραυματισμούς στο παρελθόν, όπως οι Ουναΐ, Παντελίδης, Ινγκασον και Μπόκο.

Αναμονή για τις εξετάσεις και η πιθανή απώλεια

Αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Αντίνο, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δήλωσε ότι αναμένονται οι εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου του 2026. Ωστόσο, ο προπονητής έκανε γνωστό ότι ο Αργεντινός επιθετικός πιθανότατα έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στο γόνατο.

«Προφανώς πρέπει να περιμένουμε το 100% του αποτελέσματος (των εξετάσεων), αλλά φαίνεται να έχουμε χάσει έναν πολύ πολύ καλό επιθετικό μας παίκτη για το υπόλοιπο της σεζόν», ήταν η χαρακτηριστική δήλωση του Νίστρουπ. Η απώλεια του Αντίνο, ο οποίος ήταν στο πικ της απόδοσής του, θεωρείται σημαντική για την ομάδα.

Η νίκη επί του ΟΦΗ και η νοοτροπία της ομάδας

Παρά τον τραυματισμό του Αντίνο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0 επί του ΟΦΗ. Ο Νίστρουπ αναγνώρισε την αξία του αντιπάλου, τονίζοντας ότι «ο ΟΦΗ είναι μία πολύ καλή ομάδα, έχει έναν πολύ καλό προπονητή». Ωστόσο, οι «πράσινοι» κατάφεραν να επικρατήσουν, ανεβάζοντας την απόδοσή τους στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Δανός τεχνικός απέδωσε τη νίκη κυρίως στη νοοτροπία των παικτών του, δηλώνοντας: «Κερδίσαμε κυρίως λόγω της νοοτροπίας των παικτών μου». Τόνισε επίσης ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες και πως, αν η ομάδα θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, πρέπει να βρίσκει τρόπους να κερδίζει, κάτι που ο ίδιος δήλωσε αποφασισμένος να κάνει. Ο Νίστρουπ σημείωσε ότι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουν τον Αντίνο είναι να κερδίζουν για αυτόν και να βρεθούν του χρόνου στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Προσαρμογές στα πλάνα και άλλες παρουσίες

Σχετικά με τις αλλαγές που ενδέχεται να φέρει ο τραυματισμός του Αντίνο στα πλάνα της ομάδας, ο Νίστρουπ ήταν ξεκάθαρος. «Δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Καμία αλλαγή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ομάδα θα προσαρμοστεί, καθώς κάθε παίκτης είναι διαφορετικός. Επανέλαβε ότι η νοοτροπία της ομάδας δεν άλλαξε ούτε μετά τον τραυματισμό του Ουναΐ.

Ο προπονητής αναφέρθηκε στην πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί περισσότερο ο Φακούντο Πελίστρι στο μέλλον. Επίσης, σημείωσε ότι θα υπάρξει διαφορά στον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς σε σχέση με τον Αντίνο, αλλά ως ομάδα δεν θα αλλάξουν. Ο Νίστρουπ έκλεισε τις δηλώσεις του εκφράζοντας την αγάπη του για όλους τους παίκτες του και ευχόμενος να έχουν υγεία, ανεξάρτητα αν είναι βασικοί ή παίκτες του πάγκου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit