Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με την Κηφισιά Tutu Deals, χάρη σε ένα γκολ που σημείωσε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Το τέρμα ήρθε πολύ νωρίς στον αγώνα, μόλις στο 4ο λεπτό, δίνοντας προβάδισμα στον «Δικέφαλο». Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής ήταν ο πρωταγωνιστής αυτής της πρώτης σημαντικής φάσης.

Το γρήγορο προβάδισμα του ΠΑΟΚ

Η ομάδα του ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 1-0 σε βάρος της Κηφισιάς Tutu Deals. Η στιγμή που άλλαξε την ισορροπία του αγώνα σημειώθηκε στο 4ο λεπτό, όταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Αυτό το γρήγορο γκολ έδωσε έναν πρώτο τόνο στην εξέλιξη του παιχνιδιού, θέτοντας τον ΠΑΟΚ σε θέση οδηγού από πολύ νωρίς.

Η φάση του γκολ ξεκίνησε με μία μπαλιά από τον Κένι, ο οποίος τροφοδότησε ιδανικά τον Σέρβο αρχηγό. Ο Ζίβκοβιτς, αφού μπήκε στην περιοχή των αντιπάλων, εκτέλεσε ένα θαυμάσιο πλασέ. Η ακρίβεια και η δύναμη του σουτ δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, Αναγνωστόπουλο, ο οποίος είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς και η πρόσφατη ανανέωση

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης, αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη του ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής είχε πρόσφατα επεκτείνει το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο» έως το 2031, δείχνοντας την αφοσίωσή του στην ομάδα. Το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Κηφισιά Tutu Deals ήταν το πρώτο του σε επίσημο ματς μετά από αυτή την ανανέωση.

Η παρουσία του Ζίβκοβιτς στον αγωνιστικό χώρο είναι πάντα καθοριστική, και η ανάληψη της ευθύνης για το άνοιγμα του σκορ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως αρχηγού. Η επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2031 υπογραμμίζει τη σημασία του για το μέλλον του συλλόγου, με το γκολ αυτό να αποτελεί έναν θετικό οιωνό για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.

Η συμβολή του Κένι και η αντίδραση της Κηφισιάς

Στη φάση του γκολ, καθοριστική ήταν η συμβολή του Κένι, ο οποίος με την μπαλιά του δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το τέρμα του Ζίβκοβιτς. Η συνεργασία των δύο παικτών οδήγησε σε ένα άρτιο τελείωμα, το οποίο έφερε τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Ο τερματοφύλακας Αναγνωστόπουλος, παρά την προσπάθειά του, δεν μπόρεσε να αποκρούσει το πλασέ του Σέρβου.

Η Κηφισιά Tutu Deals βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις στο 4ο λεπτό του αγώνα. Το γκολ του Ζίβκοβιτς έθεσε την ομάδα σε δύσκολη θέση, αναγκάζοντάς την να κυνηγήσει το αποτέλεσμα από τα πρώτα λεπτά. Η άμυνα της Κηφισιάς δεν κατάφερε να ανακόψει την πορεία του Σέρβου επιθετικού μέσα στην περιοχή, με αποτέλεσμα την επίτευξη του τέρματος.

Οι λεπτομέρειες του τέρματος

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ ήταν ένα χαρακτηριστικό δείγμα της επιθετικής ικανότητας του Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Η υποδοχή της μπάλας από την πάσα του Κένι, η διείσδυση στην περιοχή και το τελικό πλασέ εκτελέστηκαν με ακρίβεια και αποφασιστικότητα. Ο Σέρβος αρχηγός απέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα σε κρίσιμες στιγμές.

Το 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε με έναν τρόπο που αναδεικνύει την ποιότητα των επιθετικών του κινήσεων. Η νίκη επί του τερματοφύλακα Αναγνωστόπουλου με ένα «θαυμάσιο πλασέ» αποτελεί λεπτομέρεια που υπογραμμίζει την τεχνική κατάρτιση του παίκτη. Η Κηφισιά Tutu Deals βρέθηκε αντιμέτωπη με μια άψογη εκτέλεση, η οποία της στέρησε την ευκαιρία να κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα αρχικά στάδια του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta