Οι Πάνθηρες Καβάλας, ο Πρωτέας Βούλας και ο Πανσερραϊκός Fibran συνέχισαν την πορεία τους στο πρωτάθλημα της Allwyn WBL 1, κατακτώντας σημαντικές νίκες στα παιχνίδια τους. Οι Πάνθηρες επικράτησαν του Αμύντα σε ένα δραματικό παιχνίδι, ενώ ο Πρωτέας Βούλας κέρδισε τον Άρη διατηρώντας το προβάδισμα από την αρχή της αναμέτρησης. Τέλος, ο Πανσερραϊκός Fibran επιβλήθηκε του Κρόνου BC Plasis, με την Λιλιάννα Καρακασίδου να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή πρώτη εμφάνιση.

Οι Πάνθηρες Καβάλας επικράτησαν σε «θρίλερ» τον Αμύντα

Σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από τη δραματική του εξέλιξη, οι Πάνθηρες Καβάλας κατάφεραν να επικρατήσουν του Αμύντα με τελικό σκορ 67-65. Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη για τους Πάνθηρες στο πρωτάθλημα, μετά από μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 15-16, 32-34, 47-53 και 67-65, δείχνοντας την εναλλαγή στο προβάδισμα.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, η Κέλι ξεχώρισε με 22 πόντους, ενώ η Πιτς πρόσθεσε 16 πόντους, εκ των οποίων οι 5 ήταν τρίποντα. Στην ομάδα του προπονητή Χαντέλη, συνέβαλαν επίσης οι Χόμπι με 15 πόντους, η Ιβανούσα με 11 πόντους και ένα τρίποντο, και η Σταματάκη με 3 πόντους και ένα τρίποντο. Για την ομάδα του Υμηττού, τον Αμύντα, η Κρόφορντ ήταν η πρώτη σκόρερ με 18 πόντους, σημειώνοντας 4 τρίποντα. Στην ομάδα του προπονητή Σόφτη, η Κρίορ είχε 16 πόντους με ένα τρίποντο, η Γουίλιαμς 10 πόντους, η Παγώνη 6 πόντους με δύο τρίποντα, και η Μουστάκα επίσης 6 πόντους με δύο τρίποντα. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κ.κ. Δέλλας, Νέδογλου και Μιχέλη.

Νίκη για τον Πρωτέα Βούλας επί του Άρη

Ο Πρωτέας Βούλας σημείωσε νίκη επί του Άρη με 82-72, βελτιώνοντας τη βαθμολογική του θέση στο πρωτάθλημα. Η ομάδα της Βούλας είχε το προβάδισμα από την έναρξη της αναμέτρησης, διατηρώντας τον έλεγχο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τα δεκάλεπτα της αναμέτρησης ήταν 38-10, 51-34, 70-52 και 82-72.

Σημαντικές λύσεις στην επίθεση του Πρωτέα Βούλας έδωσαν η Ποϊντέξτερ με 26 πόντους, εκ των οποίων 4 τρίποντα, και η Πέρι με 27 πόντους, σημειώνοντας 7 τρίποντα. Η ομάδα του προπονητή Κωνσταντόπουλου είχε επίσης την Ιβουάλα με 12 πόντους, τη Νούνιεθ με 7 πόντους, και τη Γρηγοροπούλου με 4 πόντους. Για τον Άρη, η Πάτι ήταν η κορυφαία σκόρερ με 36 πόντους. Από την ομάδα του προπονητή Κωτούλη, η Ντέιβις πρόσθεσε 9 πόντους με ένα τρίποντο, η Ντάλα και η Κερασοβίτη είχαν από 6 πόντους με ένα τρίποντο η καθεμία, ενώ η Τουτουντζίεβα επίσης 6 πόντους. Οι διαιτητές του αγώνα ήταν οι κ.κ. Καραμπιτσάκος, Τσικριτσάκη και Μαρίγλη.

Ο Πανσερραϊκός Fibran κέρδισε τον Κρόνο BC Plasis με ντεμπούτο Καρακασίδου

Ο Πανσερραϊκός Fibran κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Κρόνου BC Plasis, επικρατώντας με 76-71. Στον αγώνα αυτό, πραγματοποίησε το ντεμπούτο της η Λιλιάννα Καρακασίδου, η οποία συνέβαλε με 15 πόντους στην προσπάθεια της ομάδας της. Τα δεκάλεπτα του παιχνιδιού ήταν 24-16, 41-29, 58-53 και 76-71.

Για την ομάδα των Σερρών, η Λιτλπέιτζ ήταν η πρώτη σκόρερ με 27 πόντους, σημειώνοντας 4 τρίποντα, ενώ η Γουόκερ πρόσθεσε 22 πόντους με 2 τρίποντα. Στην ομάδα του προπονητή Κεραμιδά, η Τσινέκε είχε 8 πόντους, και η Νάτσκου 4 πόντους. Από την πλευρά του Κρόνου BC Plasis, η Τέρελ και η Μπασκερβίλε είχαν από 18 πόντους η καθεμία, με την Τέρελ να σημειώνει και 2 τρίποντα. Η Φιντάν πρόσθεσε 16 πόντους με ένα τρίποντο, και η Πατεράκη 11 πόντους με ένα τρίποντο. Η Σταθοπούλου συνέβαλε με 6 πόντους. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κ.κ. Ευφραιμίδης, Τοπαλίδης και Κλεπουσνιώτου.

Η βαθμολογική εικόνα της Allwyn WBL 1

Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αναμετρήσεων, η βαθμολογική κατάταξη της Allwyn WBL 1 διαμορφώνεται ως εξής:

Αθηναϊκός Qualco: 14 βαθμοί, 661-422 πόντοι, +239 διαφορά

Ολυμπιακός: 13 βαθμοί, 614-409 πόντοι, +205 διαφορά

Παναθηναϊκός: 12 βαθμοί, 615-483 πόντοι, +132 διαφορά

Πρωτέας Βούλας: 11 βαθμοί, 510-549 πόντοι, -39 διαφορά

ΠΑΣ Γιάννινα: 10 βαθμοί, 419-425 πόντοι, -6 διαφορά

Παναθλητικός: 10 βαθμοί, 476-536 πόντοι, -60 διαφορά

Πανσερραϊκός Fibran: 10 βαθμοί, 477-559 πόντοι, -82 διαφορά

Πάνθηρες Καβάλας: 10 βαθμοί, 443-560 πόντοι, -117 διαφορά

Κρόνος BC Plasis: 9 βαθμοί, 446-545 πόντοι, -99 διαφορά

ΠΑΟΚ: 8 βαθμοί, 387-469 πόντοι, -82 διαφορά

Άρης: 8 βαθμοί, 501-541 πόντοι, -40 διαφορά

Αμύντας: 8 βαθμοί, 457-508 πόντοι, -51 διαφορά

Οι ομάδες συνεχίζουν την προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα, με τον Πρωτέα Βούλας, τον Πανσερραϊκό Fibran και τους Πάνθηρες Καβάλας να προσθέτουν σημαντικούς βαθμούς στην πορεία τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta