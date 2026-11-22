Η Βαλένθια παρουσιάστηκε ασταμάτητη απέναντι στην Μπρεογκάν, επικρατώντας με το εμφατικό σκορ 129-111, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Liga ACB. Η νίκη αυτή ήρθε λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση της ισπανικής ομάδας με τον Παναθηναϊκό για την EuroLeague. Οι Τι Τζέι Σορτς και Αρμόνι Μπρουκς ξεχώρισαν ως οι κύριοι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης.

Εντυπωσιακή επικράτηση στη Roig Arena

Η αναμέτρηση έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στη Roig Arena, όπου η Βαλένθια υποδέχθηκε την Μπρεογκάν και την διέλυσε με μία τεράστια επιθετική συγκομιδή. Το τελικό σκορ 129-111 αντικατοπτρίζει τον ταχύτατο επιθετικό ρυθμό και το όμορφο μπάσκετ που επέδειξαν οι «Νυχτερίδες».

Η ομάδα της Βαλένθια πέτυχε για άλλη μία φορά φέτος περισσότερους από εκατό πόντους, επιδεικνύοντας την επιθετική της δεινότητα. Συγκεκριμένα, οι γηπεδούχοι ευστόχησαν σε 18 τρίποντα, με την ευστοχία τους από την περιφέρεια να φτάνει το εντυπωσιακό 53% (18/34). Αυτή ήταν η όγδοη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του Τσάβι Αλμπέρτ σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που την καθιστά ένα από τα πιο φορμαρισμένα σύνολα στην Ευρώπη.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Στην αναμέτρηση με την Μπρεογκάν, πολλοί παίκτες της Βαλένθια είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, με επτά εξ αυτών να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν εξαιρετικός, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 17 πόντους, 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όντας αλάνθαστος στην απόδοσή του.

Παράλληλα, ο Άρμονι Μπρουκς είχε μία εξίσου σημαντική συμβολή, σημειώνοντας 21 πόντους, ενώ πρόσθεσε 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στο επιθετικό ξέσπασμα της ομάδας, ξεχώρισαν επίσης ο Κορμπαγιάν με 17 πόντους, ο Μίροτιτς με 15 πόντους, καθώς και οι Τέιλορ και Σάιντ-Σούπερι, οι οποίοι είχαν από 13 πόντους ο καθένας. Τέλος, ο Οσετκόφσκι συμπλήρωσε τους διψήφιους σκόρερ με 11 πόντους.

Η πορεία στο ισπανικό πρωτάθλημα

Μετά τη νίκη επί της Μπρεογκάν, η Βαλένθια ανέβηκε στο 7-2 της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος, της Liga Endesa, όπως αναφέρεται. Η ομάδα του Τσάβι Αλμπέρτ βρίσκεται πίσω από την Μπαρτσελόνα και συνεχίζει το κυνήγι της «απόλυτης» Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή.

Η Βαλένθια έχει αναπτύξει χημεία και το παιχνίδι της χαρακτηρίζεται ως συνδυαστικό, με αποτέλεσμα όλοι οι παίκτες να είναι χρήσιμοι στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Αυτή η συνέπεια στην απόδοση έχει οδηγήσει στο εντυπωσιακό σερί νικών.

Το ντέρμπι κορυφής με τον Παναθηναϊκό

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τη Βαλένθια είναι ο εντός έδρας αγώνας στην EuroLeague, όπου θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση αυτή έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, στις 21:30, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο αγώνας στη Roig Arena χαρακτηρίζεται ως ντέρμπι κορυφής, καθώς οι «πράσινοι» στοχεύουν να πιάσουν τους Ισπανούς στο 10-3 της βαθμολογίας. Επιπλέον, το «τριφύλλι» φέρεται να «χρωστάει» κάτι στις «Νυχτερίδες» μετά τον περσινό αποκλεισμό του στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής Λίγκας, προσδίδοντας επιπλέον ενδιαφέρον στην επικείμενη αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko