Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη στην έδρα του, την Τούμπα, απέναντι στην Κηφισιά, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία για τους γηπεδούχους, οι οποίοι επιζητούσαν την επιστροφή στις επιτυχίες. Παράλληλα, πριν την έναρξη του αγώνα, ένα συγκινητικό περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το γήπεδο, με πρωταγωνιστή τον νεαρό φίλο του ΠΑΟΚ, Γιάννη Παπαστεφανάκη.

Η υποδοχή του μικρού Γιαννάκη στην Τούμπα

Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals έτυχε μιας υπέροχης υποδοχής κατά την άφιξή της στην Τούμπα. Έξω από το γήπεδο, περίμενε τους φιλοξενούμενους ο νεαρός Γιάννης Παπαστεφανάκης, γνωστός ως μικρός Γιαννάκης, ο οποίος είναι φίλος του ΠΑΟΚ.

Ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο, μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, χαιρέτησαν τον μικρό φίλο. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων, η Κηφισιά, προέβη σε ανάρτηση, τονίζοντας πως «αγκαλιάζει» τη δύναμη του Γιαννάκη. Συγκεκριμένα, η ανάρτηση ανέφερε: «Ο μικρός Γιαννάκης μάς δείχνει πως τα μεγαλύτερα εμπόδια ξεπερνιούνται με ψυχή! Η Κηφισιά αγκαλιάζει τη δύναμή του!».

Ο στόχος του ΠΑΟΚ και η 11η αγωνιστική

Ο ΠΑΟΚ εισήλθε στην αναμέτρηση με την Κηφισιά με σαφή στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Η ομάδα των Θεσσαλονικιών επιθυμούσε να μην χάσει περαιτέρω την επαφή της με την κορυφή της βαθμολογίας. Ο αγώνας διεξήχθη στην Τούμπα και εντασσόταν στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι πρώτες φάσεις και οι ευκαιρίες

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σημειώθηκαν αρκετές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Ο Κυριόπουλος δοκίμασε ένα σουτ, με τον τερματοφύλακα Τσιφτσή να αποκρούει σε κόρνερ. Αργότερα, ο Πόμπο επιχείρησε ένα σουτ από μακρινή απόσταση, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το δοκάρι του Τσιφτσή.

Σε μία περίοδο πολιορκίας του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Κηφισιάς, ο Ζαφείρης σούταρε με δύναμη από τη μικρή περιοχή, αλλά ο Αναγνωστόπουλος κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα. Επίσης, ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Εντιαγέ στην περιοχή της Κηφισιάς, ωστόσο ο τελευταίος δεν τελείωσε καλά τη φάση υπό δύσκολες συνθήκες, με την μπάλα να καταλήγει αρκετά άουτ.

Εντάσεις και αποφάσεις του διαιτητή

Σε μία συγκεκριμένη φάση του αγώνα, υπήρξαν εντάσεις και διαμαρτυρίες. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή Τζήλο να δει τη φάση προκειμένου να αποφασίσει για την κάρτα. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε έντονα για μία κόκκινη κάρτα στον Αμπάντα, ωστόσο ο διαιτητής τελικά έδειξε κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση

Προς το τέλος του αγώνα, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, η μπάλα έφτασε στον Χατζηδιάκο, ο οποίος επιχείρησε ένα σουτ. Ο Αποστολάκης, όμως, έκοψε την μπάλα πάνω στη γραμμή, αποτρέποντας το γκολ. Λίγο αργότερα, ο Έιμα έκανε μία προβολή, αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε για τον ΠΑΟΚ.

Τελικά, μετά από μία ενέργεια του Κένι, ο οποίος μπήκε δυνατά στο ματς, ο Ζίβκοβιτς πραγματοποίησε ένα φοβερό τελείωμα. Με αυτό το γκολ, ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ, διαμορφώνοντας το 1-0 στην Τούμπα, ένα αποτέλεσμα που έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit