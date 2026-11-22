Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον ΟΦΗ με σκορ 2-0 σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη σε μια βραδιά με έντονα συναισθήματα και απρόοπτα. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ πήρε τους τρεις βαθμούς, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο στο γόνατο και ένα χαμένο πέναλτι του ΟΦΗ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Οι «πράσινοι» έφτασαν έτσι στην ένατη συνεχόμενη νίκη τους μετά την ήττα τους στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Αντίνο και η είσοδος του Γιάγκουσιτς

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον Παναθηναϊκό, καθώς μόλις στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο Σαντίνο Αντίνο υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ο παίκτης τραυμάτισε το γόνατό του σε μια προσπάθειά του μέσα στην περιοχή, όταν έχασε το κοντρόλ της μπάλας και προσπάθησε να την προλάβει.

Ο Αντίνο έπεσε κάτω σφαδάζοντας και αποχώρησε με φορείο κατευθείαν για τα αποδυτήρια, καθώς δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να συνεχίσει. Στη θέση του πέρασε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος πήρε εντολή να μπει στον αγωνιστικό χώρο.

Η απόκρουση πέναλτι του Πένια

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, στο 45ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Πένια, απέκρουσε την μπάλα, διατηρώντας το μηδέν στην εστία του.

Αυτή η σημαντική επέμβαση του Πένια αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς κράτησε το σκορ στο 0-0 και έδωσε ψυχολογία στην ομάδα του για το δεύτερο μέρος.

Τα γκολ που έδωσαν τη νίκη

Η λύση για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Λιβάι Γκαρσία κατάφερε να σκοράρει. Ο Γκαρσία έπιασε μια κεφαλιά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Κάνγκουα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν το πρώτο του γκολ μετά τον Αύγουστο και το ματς με την ΤΣΣΚΑ στη Σόφια.

Τη νίκη των «πρασίνων» σφράγισε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ο οποίος πέτυχε το δεύτερο γκολ στο 85ο λεπτό. Ο Γιάγκουσιτς, που είχε μπει νωρίτερα στον αγώνα ως αλλαγή, βρήκε ξανά δίχτυα μετά από τα καλοκαιρινά προκριματικά.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, επέλεξε το αγαπημένο του σύστημα 4-4-2. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Πένια, ενώ στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ως κεντρικοί αμυντικοί, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα πλάγια.

Στη μεσαία γραμμή, το δίδυμο αποτελούσαν οι Κάνγκουα και Λούζα, ενώ στα πλάγια ξεκίνησαν οι Ταμπόρδα δεξιά και ο Αντίνο αριστερά.

Από την πλευρά του ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης παρέταξε την ομάδα του με το συνηθισμένο 3-4-3. Την εστία υπερασπίστηκε ο Λίλο, καθώς ο Χριστογεώργος είχε μόλις επιστρέψει από τραυματισμό. Στην κεντρική άμυνα ξεκίνησαν οι Πούγγουρας, Σιέλης και Νικολάου. Στις θέσεις των φουλ μπακ βρέθηκαν οι Ντίκμαν δεξιά και Αθανασίου αριστερά, ενώ στη δυάδα της μεσαίας γραμμής αγωνίστηκαν οι Μπουχαλάκης και Ανδρούτσος. Την τριάδα της επίθεσης συνέθεσαν οι Φούντας (δεξιά), Νους (στην κορυφή, λόγω απουσίας των Ισέκα και Κόντρο) και Αϊτόρ (αριστερά).

Εξελίξεις και ευκαιρίες στο πρώτο μέρος

Πριν από τον τραυματισμό του Αντίνο, ο Γιάγκουσιτς, που τον αντικατέστησε, απείλησε δύο φορές στο 10ο και 11ο λεπτό, χωρίς ωστόσο να προβληματίσει ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ, Λίλο. Η πρώτη τελική προσπάθεια για τον ΟΦΗ καταγράφηκε στο 27ο λεπτό, με ένα μακρινό σουτ του Φούντα που απέκρουσε με δυσκολία ο Πένια.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Λούζα δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Λίλο. Ακολούθησε και ένα γυριστό σουτ από τον Λιβάι Γκαρσία, το οποίο όμως πέρασε άουτ, πριν την κορύφωση του πρώτου ημιχρόνου με το χαμένο πέναλτι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta