Ο Αστέρας AKTOR ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης για την 11η αγωνιστική της Super League, όπου θα υποδεχθεί τον Άρη στην Τρίπολη. Ο Πορτογάλος τεχνικός των Αρκάδων, Γκονσάλο Φέιο, θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον κιτρινομπλέ πάγκο, σε έναν αγώνα που διεξάγεται με σημαντικές απουσίες για την ομάδα του.

Συγκεκριμένα, ο Αστέρας θα παραταχθεί χωρίς τους Δημήτρη Κουρμπέλη και Χουλιάν Μπαρτόλο, δύο ποδοσφαιριστές που δεν είναι διαθέσιμοι για την κρίσιμη αναμέτρηση. Η ομάδα έχει καταρτίσει την αποστολή της, στην οποία περιλαμβάνονται τόσο έμπειροι παίκτες όσο και νεαρά πρόσωπα, με στόχο την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στην έδρα της.

Ο αγώνας της 11ης αγωνιστικής και η προετοιμασία

Η αναμέτρηση μεταξύ του Αστέρα AKTOR και του Άρη είναι προγραμματισμένη για τις 23 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 17:00, και θα διεξαχθεί στην Τρίπολη. Η ομάδα του Αστέρα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα, με τον Γκονσάλο Φέιο να έχει πλέον στη διάθεσή του την τελική σύνθεση της αποστολής.

Για τον Πορτογάλο προπονητή, ο αγώνας αυτός αποτελεί μια ευκαιρία να κατακτήσει την πρώτη του νίκη από τότε που ανέλαβε τα ηνία του κιτρινομπλέ πάγκου. Η προετοιμασία περιλάμβανε τις απαραίτητες προπονήσεις και την τακτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του αντιπάλου, με τους παίκτες να είναι έτοιμοι για τη μάχη της 11ης αγωνιστικής.

Σημαντικές απουσίες για τους Αρκάδες

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Γκονσάλο Φέιο δεν μπορεί να υπολογίζει σε δύο βασικούς ποδοσφαιριστές για το παιχνίδι με τον Άρη. Ο αρχηγός των Αρκάδων, Δημήτρης Κουρμπέλης, αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον δικέφαλο, καθώς επέστρεψε με αυτό το πρόβλημα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα.

Επίσης, εκτός αποστολής βρίσκεται ο Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος παραμένει ανέτοιμος λόγω προβλήματος στον έσω πλάγιο. Ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς προπόνησης, ωστόσο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα το πότε θα είναι πλήρως ετοιμοπόλεμος για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Τέλος, εκτός αποστολής έμεινε και ο Νίκος Καλτσάς.

Επιστροφές και νέες προσθήκες στην αποστολή

Παρά τις απουσίες, ο Γκονσάλο Φέιο έχει στη διάθεσή του τον Φρανζ Μπρόρσον, ο οποίος υπολογίζεται για πρώτη φορά από τον Πορτογάλο τεχνικό. Ο Μπρόρσον ήταν τιμωρημένος στην προηγούμενη αναμέτρηση της ομάδας κόντρα στην Καλαμάτα και πλέον είναι διαθέσιμος για να ενισχύσει την άμυνα του Αστέρα.

Στην αποστολή του Αστέρα AKTOR συμπεριλήφθηκε και ο νεαρός Ζόγκου. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε αγωνιστεί το Σάββατο στο παιχνίδι της Β' ομάδας του Αστέρα ενάντια στην ΑΕΛ Novibet, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και μπορεί να προσφέρει στην πρώτη ομάδα.

Η πλήρης αποστολή του Αστέρα AKTOR

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για την αναμέτρηση με τον Άρη αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Παπαδόπουλος

Κριαράς

Χατζηεμμανουήλ

Χρυσόπουλος

Μπουζούκης

Έντερ

Μακέντα

Κετού

Τσίκο

Μπρόρσον

Τερεζίου

Ορόθκο

Γκέζος

Ριέρα

Κώτσιρας

Μέντεθ

Σίλβα

Γκιτέρσος

Ρικαρντίνιο

Παπακανέλλος

Δεληγιαννίδης

Λάσκαρης

Κιμπιόκα

Πέρες

Με πληροφορίες από: Gazzetta