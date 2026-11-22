Ο Ηρακλής κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Ολυμπιακό στο στάδιο «Καραϊσκάκης», παίρνοντας το προβάδισμα στο σκορ απέναντι στους γηπεδούχους. Το γκολ που έδωσε το 0-1 στον «Γηραιό» σημειώθηκε στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε «πάγωμα» στις τάξεις των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο.

Το προβάδισμα του Ηρακλή στο «Καραϊσκάκης»

Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ηρακλής κατάφερε να ανοίξει το σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό. Η ομάδα του Ηρακλή πήρε το προβάδισμα, διαμορφώνοντας το 0-1 στον πίνακα του σκορ. Αυτή η εξέλιξη ήρθε να «παγώσει» το στάδιο «Καραϊσκάκης», καθώς οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τον αντίπαλό τους.

Το γκολ που έδωσε το προβάδισμα στον Ηρακλή ήταν αποτέλεσμα μιας άψογης ατομικής ενέργειας. Ο παίκτης που σημείωσε το τέρμα ήταν ο Ζούλιεβιτς, ο οποίος με την ενέργειά του και ένα άψογο τελείωμα κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η στιγμή αυτή ήταν καθοριστική για την πορεία του αγώνα μέχρι εκείνο το σημείο.

Η συμβολή του Ιβάν Λόπεθ στην ανάπτυξη της φάσης

Η φάση που οδήγησε στο γκολ του Ηρακλή ξεκίνησε με την πρωτοβουλία του Ιβάν Λόπεθ. Ο Λόπεθ ανέλαβε να κουβαλήσει την μπάλα, προωθώντας την επίθεση της ομάδας του. Μετά την κίνησή του, ο Ιβάν Λόπεθ έπαιξε κάθετα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την τελική ενέργεια.

Η πάσα του Λόπεθ απευθυνόταν στον Ζούλιεβιτς, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση. Η κάθετη αυτή μεταβίβαση ήταν το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της επιθετικής προσπάθειας του Ηρακλή. Η συνεργασία των δύο παικτών ήταν καίρια για την επίτευξη του τέρματος.

Η ατομική ενέργεια και το τελείωμα του Ζούλιεβιτς

Αφού παρέλαβε την μπάλα από τον Ιβάν Λόπεθ, ο Ζούλιεβιτς προχώρησε σε μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια. Ο παίκτης του Ηρακλή έδειξε την τεχνική του ικανότητα, αποφεύγοντας τον αντίπαλο αμυντικό, Τικνιζιάν. Η αποφυγή του Τικνιζιάν πραγματοποιήθηκε με το δεξί πόδι του Ζούλιεβιτς, δείχνοντας την ευελιξία του.

Μετά την επιτυχημένη προσπέραση, ο Ζούλιεβιτς βρέθηκε σε θέση βολής. Η εκτέλεση του σουτ έγινε με το αριστερό του πόδι, μια κίνηση που αιφνιδίασε την άμυνα και τον τερματοφύλακα. Το τελείωμα ήταν άψογο, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο.

Η νίκη επί του Ορτέγκα και η αντίδραση του σταδίου

Ο Ζούλιεβιτς, με το άψογο τελείωμά του, κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, Ορτέγκα. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, ολοκληρώνοντας την προσπάθεια και διαμορφώνοντας το 0-1. Η επιτυχία αυτή του Ζούλιεβιτς ήταν καθοριστική για την ομάδα του Ηρακλή.

Η επίτευξη του γκολ προκάλεσε έντονη αντίδραση στο στάδιο «Καραϊσκάκης». Το προβάδισμα του Ηρακλή είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» το γήπεδο, καθώς οι φίλαθλοι των γηπεδούχων παρακολούθησαν την ομάδα τους να δέχεται ένα γκολ. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο άλλαξε άμεσα μετά το τέρμα του Ζούλιεβιτς.

Με πληροφορίες από: Athletiko